Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında 5 milyar 129 milyon 764 bin 367 liralık çevre ve altyapı yatırımıyla 43 proje hayata geçirildi.

Sıfır Atık Vakfı, önümüzdeki iki yıl içinde 120'den fazla sulak alan, göl ve dereye yönelik çevre temizlik ve koruma projelerini hayata geçirecek.

Dünya Bankası'nın Groundswell raporuna göre, iklim değişikliği nedeniyle 2050 yılına kadar 216 milyondan fazla insanın ülke içinde yer değiştirmek zorunda kalabileceği öngörülüyor.

İklim değişikliğinin etkileri her geçen yıl daha görünür hale gelirken, dünyanın karşı karşıya olduğu en kritik risklerden biri de su kaynakları üzerindeki baskının hızla artması olarak öne çıkıyor.

Bilim insanları ve uluslararası kuruluşlar, önümüzdeki yıllarda derinleşmesi beklenen su krizinin yalnızca çevresel değil; ekonomik, sosyal ve jeopolitik sonuçlar da doğuracağı konusunda uyarıyor.

Sıfır Atık Hareketi kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın uzun yıllardır dikkat çektiği sürdürülebilir kaynak yönetimi ve israfla mücadele yaklaşımı, iklim krizinin etkilerinin derinleştiği günümüzde daha da kritik bir önem kazanıyor.