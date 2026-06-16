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Bora Balcıoğlu sonrası Silivri'de 20 Haziran'da başkan vekilliği seçimi

Bora Balcıoğlu, hakkında yürütülen “usulsüzlük, rüşvet ve suç örgütü kurma” soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırıldı. İstanbul Valiliği, Silivri Belediye Başkan Vekilliği seçimlerinin 20 Haziran’da yapılacağını duyururken, belediye meclisinin yeni başkan vekilini belirlemek üzere toplanacağı bildirildi.

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Bora Balcıoğlu sonrası Silivri'de 20 Haziran'da başkan vekilliği seçimi
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  • Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, usulsüzlük, rüşvet ve suç örgütü kurma soruşturması kapsamında Silivri Sulh Ceza Hakimliği tarafından 15 Haziran 2026 tarihinde tutuklandı.
  • İçişleri Bakanlığı, Bora Balcıoğlu'nu 16 Haziran 2026 tarihinde görevden uzaklaştırdı.
  • İstanbul Valiliği, Silivri Belediye Başkan Vekilliğinin seçilmesi için meclisin 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da toplanacağını duyurdu.
  • Soruşturma kapsamında Balcıoğlu'na suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet alma ve malvarlığı değerlerinin meşru yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırma suçları isnat edildi.
  • Belediye Başkan Vekili seçimi, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri gereğince yapılacak.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, hakkında yürütülen "usulsüzlük, rüşvet ve suç örgütü kurma" soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Silivri Belediye Başkan Vekilliği seçimi 20 Haziran’da yapılacak. (Haberin fotoğrafı AA'dan alınmıştır.)Silivri Belediye Başkan Vekilliği seçimi 20 Haziran’da yapılacak. (Haberin fotoğrafı AA'dan alınmıştır.)

SİLİVRİ'DE BAŞKAN VEKİLLİĞİ SEÇİMİ

İstanbul Valiliği, Silivri Belediye Başkan Vekilliğinin 20 Haziran'da yapılacağını duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca; 'TCK 220/1 kapsamında Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme suçu, TCK 252 kapsamında Rüşvet Alma, TCK 282/1-c Kapsamında Malvarlığı Değerlerinin Meşru Bir Yolla Elde Edildiği Konusunda Kanaat Uyandırmak' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu Silivri Sulh Ceza Hakimliği'nin 15 Haziran 2026 tarihli ve 2026/299 sorgu sayılı kararı ile tutuklanmıştır.

Adı geçen şahıs, İçişleri Bakanlık Makamının 16 Haziran 2026 tarihli Olur'u ile görevden uzaklaştırılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri gereğince; Silivri İlçe Belediye Meclisinin Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür."

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