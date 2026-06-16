Duruşmada kalp krizi geçirdi! Gebze Cumhuriyet Savcısı Ayhan Uyumaz hayatını kaybetti

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, Uyumaz'ın görevine bağlılığı ve özverili çalışmalarıyla temayüz ettiğini belirtti.

Uyumaz, rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Uyumaz, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gebze Cumhuriyet Savcısı Ayhan Uyumaz, duruşmada geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. (Haberin fotoğrafları Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır.)

Uyumaz için yarın Gebze Adliyesi'nde tören düzenlenecek.

Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gebze Cumhuriyet Savcımız Sayın Ayhan Uyumaz'ın bugün Gebze 1. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda görevi esnasında geçirdiği rahatsızlık sonucu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Adalet teşkilatımıza uzun yıllar emek veren kıymetli savcımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm yargı camiamıza başsağlığı ve sabır dileriz. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.