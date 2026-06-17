CHP'li belediyenin çifte standartlı ulaşım oyunu TİHEK'e takıldı: 256 bin liralık ceza!

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne engellilik temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle 256 bin 357 lira idari para cezası verdi.

Yüzde 99 engelli bireyin annesi, kızının engelli kimlik kartı ile refakatçisiyle birlikte ücretsiz toplu taşımadan yararlanması gerektiğini belirterek TİHEK'e başvurdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz ulaşım için Bursakart alma ve yıllık vize ücreti talep etmesi, engelliler açısından ayrımcılık olarak değerlendirildi.

TİHEK, şehit yakınları, gaziler ve devlet sporcularının ilave kart veya ücret ödemeden ücretsiz seyahat edebildiğini, engellilere farklı muamele yapıldığını tespit etti.

Engellilerin ücretsiz seyahat haklarını daha ağır şartlara bağlayan uygulamanın mevzuata aykırı ve ayrımcı olduğu vurgulandı.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), yüzde 99 engelli bireyin ücretsiz toplu taşımadan yararlanabilmesi için kart ve yıllık vize ücreti talep eden Bursa Büyükşehir Belediyesi hakkında, engellilik temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle 256 bin 357 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne engellilik temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle 256 bin 357 lira idari para cezası verdi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv, Sabah, sosyal medya ve İHA'dan alınmıştır.)





TİHEK'e başvuran anne, yüzde 99 oranında engelli olan kızının engelli kimlik kartı bulunduğunu, ilgili mevzuata göre bu kartla refakatçisiyle birlikte ücretsiz toplu taşımadan yararlanabilmesi gerektiğini belirtti. Buna rağmen Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz ulaşım hakkından yararlanabilmek için ayrıca Bursakart alma zorunluluğu getirdiğini, kartın her yıl ücretli şekilde vizelendiğini ve bu uygulamanın engelliler açısından ayrımcılık oluşturduğunu ileri sürdü. Başvurucu ayrıca şehit yakınları, gaziler, vazife malulleri ve yakınlarının ise bakanlık tarafından verilen kartlarla herhangi bir ek kart almadan ücretsiz seyahat edebildiğini ifade etti.