CHP'li belediyenin çifte standartlı ulaşım oyunu TİHEK'e takıldı: 256 bin liralık ceza!
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Bursa'da yüzde 99 engelli kızının ücretsiz ulaşım hakkı için kart ve yıllık vize ücreti talep edilmesine karşı hukuki mücadele başlatan bir annenin başvurusu üzerine, CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne engellilik temelinde ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle 256 bin 357 lira idari para cezası verdi. Kurul tarafından yapılan incelemede; şehit yakınları ve gazilerin ek kart almadan ücretsiz seyahat edebilirken, engellilerin ücretli vize ve kart zorunluluğuna tabi tutulmasının nesnel ve makul bir gerekçesinin bulunmadığı, bu uygulamanın mevzuata açıkça aykırı olduğu ve ayrımcılık yasağını ihlal ettiği resmi olarak tescillendi.
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- Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne engellilik temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle 256 bin 357 lira idari para cezası verdi.
- Yüzde 99 engelli bireyin annesi, kızının engelli kimlik kartı ile refakatçisiyle birlikte ücretsiz toplu taşımadan yararlanması gerektiğini belirterek TİHEK'e başvurdu.
- Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz ulaşım için Bursakart alma ve yıllık vize ücreti talep etmesi, engelliler açısından ayrımcılık olarak değerlendirildi.
- TİHEK, şehit yakınları, gaziler ve devlet sporcularının ilave kart veya ücret ödemeden ücretsiz seyahat edebildiğini, engellilere farklı muamele yapıldığını tespit etti.
- Engellilerin ücretsiz seyahat haklarını daha ağır şartlara bağlayan uygulamanın mevzuata aykırı ve ayrımcı olduğu vurgulandı.
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), yüzde 99 engelli bireyin ücretsiz toplu taşımadan yararlanabilmesi için kart ve yıllık vize ücreti talep eden Bursa Büyükşehir Belediyesi hakkında, engellilik temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle 256 bin 357 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.
TİHEK'e başvuran anne, yüzde 99 oranında engelli olan kızının engelli kimlik kartı bulunduğunu, ilgili mevzuata göre bu kartla refakatçisiyle birlikte ücretsiz toplu taşımadan yararlanabilmesi gerektiğini belirtti. Buna rağmen Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz ulaşım hakkından yararlanabilmek için ayrıca Bursakart alma zorunluluğu getirdiğini, kartın her yıl ücretli şekilde vizelendiğini ve bu uygulamanın engelliler açısından ayrımcılık oluşturduğunu ileri sürdü. Başvurucu ayrıca şehit yakınları, gaziler, vazife malulleri ve yakınlarının ise bakanlık tarafından verilen kartlarla herhangi bir ek kart almadan ücretsiz seyahat edebildiğini ifade etti.
MAKUL GEREKÇE BULUNAMADI
TİHEK incelemesinde, ücretsiz seyahat hakkına sahip gruplar arasında uygulama birliği bulunmadığını, şehit yakınları, gaziler, vazife malulleri ve devlet sporcularının ilave kart veya ücret ödemeden haklarını kullanabildiğini, engellilerin ise ücretsiz seyahat hakkından yararlanabilmek için kişiselleştirilmiş Bursakart almak, vize yaptırmak ve ücret ödemek zorunda bırakıldığını tespit etti. Kurul, engellilere yönelik farklı muamelenin nesnel ve makul bir gerekçesinin ortaya konulamadığını, engelli kimlik kartı veya ilgili belgelerin ibrazının ücretsiz seyahat için yeterli olduğunu kaydetti.