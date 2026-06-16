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İstanbul Havalimanı’nda hanutçu operasyonu: Korsan taşımacılığa 21 gözaltı

Havalimanında yetkisiz taşıma yaparak haksız rekabete neden olan hanutçular polis engeline takıldı. İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen titiz çalışmalar sonucunda 21 zanlı kıskıvrak yakalandı. Teknik takip süreciyle adım adım izlenen şüphelilerin adreslerine düzenlenen eş zamanlı baskınlarda ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi.

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İstanbul Havalimanı’nda hanutçu operasyonu: Korsan taşımacılığa 21 gözaltı

İstanbul Havalimanı'na ayak basan yerli ve yabancı yolcuları hedef alarak yetkisiz taşımacılık ağı kuran hanutçular, emniyet güçlerinin radarına takıldı.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede haksız kazanç sağlayan şahıslara yönelik kapsamlı çalışma başlattı.

Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda, yetkili firmalar arasında haksız rekabete yol açtığı saptanan şüphelilerin kimlikleri tek tek belirlendi.

İstanbul Havalimanı’nda yerli ve yabancı turistleri hedef alarak yetkisiz taşımacılık yapan hanutçulara yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendiği bildirildi. (Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır)İstanbul Havalimanı’nda yerli ve yabancı turistleri hedef alarak yetkisiz taşımacılık yapan hanutçulara yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendiği bildirildi. (Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır)

EŞ ZAMANLI BASKIN

Tespit edilen adreslere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar hakkında daha önce benzer suçlardan idari işlem uygulandığı ortaya çıktı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan detaylı aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ve 50 fişek ele geçirildi. 21 cep telefonuna el konuldu.

Gözaltındaki zanlıların emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Haksız kazanç sağlayarak yetkili firmalar arasında haksız rekabete yol açtığı tespit edilen şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve mühimmat ele geçirildiği öğrenildi.Haksız kazanç sağlayarak yetkili firmalar arasında haksız rekabete yol açtığı tespit edilen şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve mühimmat ele geçirildiği öğrenildi.

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