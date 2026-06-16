İstanbul Havalimanı’nda hanutçu operasyonu: Korsan taşımacılığa 21 gözaltı
Havalimanında yetkisiz taşıma yaparak haksız rekabete neden olan hanutçular polis engeline takıldı. İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen titiz çalışmalar sonucunda 21 zanlı kıskıvrak yakalandı. Teknik takip süreciyle adım adım izlenen şüphelilerin adreslerine düzenlenen eş zamanlı baskınlarda ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi.
İstanbul Havalimanı'na ayak basan yerli ve yabancı yolcuları hedef alarak yetkisiz taşımacılık ağı kuran hanutçular, emniyet güçlerinin radarına takıldı.
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede haksız kazanç sağlayan şahıslara yönelik kapsamlı çalışma başlattı.
Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda, yetkili firmalar arasında haksız rekabete yol açtığı saptanan şüphelilerin kimlikleri tek tek belirlendi.
EŞ ZAMANLI BASKIN
Tespit edilen adreslere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar hakkında daha önce benzer suçlardan idari işlem uygulandığı ortaya çıktı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan detaylı aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ve 50 fişek ele geçirildi. 21 cep telefonuna el konuldu.
Gözaltındaki zanlıların emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.