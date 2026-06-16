Ankara-Şam-Bağdat- Erbil hattında peş peşe temaslar! Barrack hızlı başladı: Talabaniler Barzanileri şikayet etti
ABD ile İran mutabakat imzalarken Ankara-Şam-Bağdat- Erbil hattında peşi sıra dikkat çeken temaslar yaşanıyor. Bakan Fidan ile görüşüp, İran'daki mutabakattaki rolü için Başkan Erdoğan'a teşekkür eden ABD Suriye-Irak Temsilcisi Tom Barrack, bölge turuna çıktı. Şam'da Şeybani ile görüşen Barrack, Bağdat'ta Zeydi ve Talabani ile bir araya geldi. Görüşmelerin Erbil ayağında Barzaniler'le masa kuruldu. Talabaniler, Barzanileri ABD'ye şikayet etti. Barzaniler ise üstü kapalı şekilde "petrolü Amerikan şirketlerine verelim" dedi. Ayrıca Barrack ve SDG'li Abdi'nin de görüşmesi bekleniyor.
Hızlı Özet Göster
- ABD ve İran arasında mutabakat zaptı imzalandı, Türkiye arabuluculuk rolü nedeniyle teşekkür aldı.
- ABD Başkanı Donald Trump, Tom Barrack'ı Irak Özel Temsilcisi olarak atadı.
- Barrack, Ankara'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştü, ardından bölge turuna çıktı.
- Barrack, Bağdat'ta KYB Başkanı Bafel Talabani ile görüştü ve Talabaniler Barzanileri şikayet etti.
- Erbil'de Mesrur Barzani ile görüşen Barrack, enerji sektöründe iş birliğini ele aldı.
Orta Doğu hareketli günlerden geçerken ABD ve İran arasında "mutabakat" zaptı imzalandı.
Bölgeye nefes aldıran bu gelişme sonrası hem ABD hem de İran makamları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye'ye arabuluculuk misyonu nedeniyle teşekkürlerini iletti.
Suriye-Irak hattında peşi sıra gelişmeler yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, 31 Mayıs'ta ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı "Irak Özel Temsilcisi" olarak da atadı.
BARRACK HIZLI BAŞLADI
Görevi devralan Barrack önce Ankara'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından kabul edildi sonra da bölge turuna çıktı.
Suriye Dışişleri Bakanı ile görüşen Barrack daha sonra Irak'a geçti. Bağdat'ta Irak Başbakanı Ali Zeydi ile bir araya geldi. ABD'li temsilci daha sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "lejyonerlik yapmayın" diye uyardığı Barzaniler ve Talabaniler ile ayrı ayrı görüştü.
TALABANİLER BARRACK'A BARZANİLERİ ŞİKAYET ETTİ
Bağdat'ta KYB Başkanı Bafel Talabani ve KYB politbüro üyesi Kubat Talabani ile masaya oturdu. Talabaniler, Barrack'a Barzanileri şikayet etti.
IKBY'de yeni hükümet kabinesinin hâlâ kurulmamış olduğunu belirten Bafel Talabani, "Mevcut hükümetin meşruiyeti ve güvenilirliği artık sorgulanır hale geliyor" dedi.
BARZANİ "PETROLÜ AMERİKANLARA VERELİM" DİYOR
Bu görüşmeye müteakip Barrack Erbil'de IKBY Başbakanı Mesrur Barzani tarafından kabul edildi. Barzani, ABD'nin IKBY ve Irak'a yönelik sürekli destek ve iş birliği için teşekkürlerini ifade etti.
Görüşmede, ABD ile Irak ve IKBY arasındaki ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesi konusu ele alındı. Özellikle enerji sektöründe Amerikan şirketlerinin Irak ve IKBY varlığının ve katılımının artırılmasının önemi üzerinde mutabık kalındı.
Barrack'ın Erbil'de SDG'li Mazlum Abdi ile de bir araya gelmesi bekleniyor.
ÇÖKEN ROJHİLAT İTTİFAKI VE ANKARA'NIN UYARISI
Bilindiği üzere ABD ve İran savaşının ilk günlerinde sözde Rojhilat İttifakı diye bir oluşum kurulmuş Barzani ve Talabani destekli kuvvetler "lejyoner" olarak kullanılmak istenmişti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın KYB Başkanı Bafel Talabani'den PJAK'ı lojistik olarak desteklemesini istediği ve "Ya bizimle ol ya da İran'la" diyerek baskı yaptığı iddia edilirken Ankara tarafları uyarmıştı.
"İRAN'LA SAVAŞA GİRERSEK TÜRKİYE MÜDAHALE EDER"
O uyarı yerini bulmuş, Talabani "İran'la savaşa girersek Türkiye müdahale eder" demişti. Talabani daha sonra ABD-İran müzakerelerindeki rolü nedeniyle Başkan Erdoğan'a teşekkür etmişti.
O dönem IKBY Başkanı Neçirvan Barzani de Başkan Erdoğan'la görüşüp İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'i tebrik etmişti. Barzani, "İran'da rejim değişikliği olası görünmüyor" mesajı vermişti.