Ankara-Şam-Bağdat- Erbil hattında peş peşe temaslar! Barrack hızlı başladı: Talabaniler Barzanileri şikayet etti

Barrack, Bağdat'ta KYB Başkanı Bafel Talabani ile görüştü ve Talabaniler Barzanileri şikayet etti.

Orta Doğu hareketli günlerden geçerken ABD ve İran arasında "mutabakat" zaptı imzalandı.



Bölgeye nefes aldıran bu gelişme sonrası hem ABD hem de İran makamları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye'ye arabuluculuk misyonu nedeniyle teşekkürlerini iletti.

Suriye-Irak hattında peşi sıra gelişmeler yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, 31 Mayıs'ta ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı "Irak Özel Temsilcisi" olarak da atadı.