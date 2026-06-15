Kim bu İmamoğlu'nun atadığı Taner Çetin? CHP'li İBB'de manitalarına özel kıyak! Çam ağacı hırsızlığından lüks yaşama...

Yolsuzluk soruşturması sürerken bile Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından tek firmanın katıldığı 614 milyon 408 bin 395 liralık ihale düzenlenerek firmanın süresi 30 Haziran 2025'e kadar uzatıldı.

Ekrem İmamoğlu tarafından Beylikdüzü Belediyesi'nden İBB'ye transfer edilen Taner Çetin'in, şehit yakınları ve gazilere düzenlenen 14 milyon 493 bin TL'lik kültür turu ihalesinin hayali olduğu tespit edildi.

Geçen hafta Medya AŞ'nin eski genel müdürleri Elif İpek Atayman ve Fatoş Pınar Türker gibi isimlerin de aralarında olduğu tutuklu sanıkların savunmaları ve sorgularıyla tamamlanmıştı. Yeni hafta ise, Fatoş Ayık'ın yarım kalan sorgusu, Serap Karay ve Taner Çetin'in savunmalarıyla devam etti.

CHP'li İBB'ye yönelik asrın en büyük yolsuzluğu olarak kayıtlara geçen 161 milyarlık yolsuzluk davası 50'nci gününde devam ediyor.

Taner Çetin'in usulsüzlükleri belge belge Takvim.com.tr'de. (Haberin fotoğrafları sosyal medya ve Takvim.com.tr Foto Arşiv'den alınmıştır.)

Savunmasında "Ben hiçbir evraka, hiçbir olumsuzluğa, hiçbir fesata, hiçbir menfaate, hiçbir hileye imza atmadım. Bugün tahliye olayım, yarın göreve döneyim, yine ne yaptıysam aynı şekilde yaparım.

Bakanlıklardan cumhurbaşkanlığına tüm mal ve hizmet alımları bu şekilde yapılıyor. Organizasyon gibi zor işlerde bu ihalelerin tek elden yapılması kamu yararınadır." ifadelerini kullandı.

Ancak, Takvim.com.tr'nin ulaştığı belgeler, Çetin'in bu "Fesata, hiçbir menfaate, hiçbir hileye imza atmadım" sözlerini yerle bir etti.

İşte İmamoğlu'nun göreve gelmesiyle Beylikdüzü'nden İBB'ye transfer ettiği İBB Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin o sicili...