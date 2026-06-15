Kim bu İmamoğlu'nun atadığı Taner Çetin? CHP'li İBB'de manitalarına özel kıyak! Çam ağacı hırsızlığından lüks yaşama...
CHP'li İBB'ye yönelik asrın yolsuzluk davası 50. gününde bugün görüldü. İmamoğlu'nun tedviren koltuğa oturttuğu lise mezunu Daire Başkanı Taner Çetin'in mahkemedeki "Fesata, hiçbir menfaate, hiçbir hileye imza atmadım" sözleri somut belgelerle çürütüldü. Jet hızıyla alınan BMW'ler, lüks villanın asistanın annesi üzerine yapılan gizli tapu transferleri, mevcut ve eski sevgililere belediyede açılan özel makam odaları ile koordinatörlük kıyakları bir bir deşifre oldu. Önce dikilip sonra ihalesi yapılan adrese teslim heykellerden, çağrı merkezini paravan yapıp işe gelmeyen yüzlerce CHP'li trollere bağlanan maaşlara kadar dönen çark tüm çıplaklığıyla ortaya döküldü. Peki kim bu Taner Çetin? Belge belge ihale vurgunu Takvim'de...
Hızlı Özet Göster
- CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 161 milyar liralık yolsuzluk davasının 50. gününde İBB Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin savunma yaptı.
- Ekrem İmamoğlu tarafından Beylikdüzü Belediyesi'nden İBB'ye transfer edilen Taner Çetin'in, şehit yakınları ve gazilere düzenlenen 14 milyon 493 bin TL'lik kültür turu ihalesinin hayali olduğu tespit edildi.
- Taner Çetin'in İBB Çağrı Merkezi çalışan sayısını 1.000'den 2.000'e çıkardığı ve ihaleleri GSM Medya Sosyal Sağlık Hizmetler Ltd. Şti. ile Hızır Sağlık A.Ş. ortaklığına verdiği belirlendi.
- Çetin'in mevcut kız arkadaşı Ayşegül Karslı'yı İBB'de Eğitim Şefi, eski sevgilisi Hale Özdemir'i ise Beyaz Masa Koordinatörü olarak atadığı ortaya çıktı.
- Yolsuzluk soruşturması sürerken bile Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından tek firmanın katıldığı 614 milyon 408 bin 395 liralık ihale düzenlenerek firmanın süresi 30 Haziran 2025'e kadar uzatıldı.
CHP'li İBB'ye yönelik asrın en büyük yolsuzluğu olarak kayıtlara geçen 161 milyarlık yolsuzluk davası 50'nci gününde devam ediyor.
Geçen hafta Medya AŞ'nin eski genel müdürleri Elif İpek Atayman ve Fatoş Pınar Türker gibi isimlerin de aralarında olduğu tutuklu sanıkların savunmaları ve sorgularıyla tamamlanmıştı. Yeni hafta ise, Fatoş Ayık'ın yarım kalan sorgusu, Serap Karay ve Taner Çetin'in savunmalarıyla devam etti.
Savunmasında "Ben hiçbir evraka, hiçbir olumsuzluğa, hiçbir fesata, hiçbir menfaate, hiçbir hileye imza atmadım. Bugün tahliye olayım, yarın göreve döneyim, yine ne yaptıysam aynı şekilde yaparım.
Bakanlıklardan cumhurbaşkanlığına tüm mal ve hizmet alımları bu şekilde yapılıyor. Organizasyon gibi zor işlerde bu ihalelerin tek elden yapılması kamu yararınadır." ifadelerini kullandı.
Ancak, Takvim.com.tr'nin ulaştığı belgeler, Çetin'in bu "Fesata, hiçbir menfaate, hiçbir hileye imza atmadım" sözlerini yerle bir etti.
İşte İmamoğlu'nun göreve gelmesiyle Beylikdüzü'nden İBB'ye transfer ettiği İBB Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin o sicili...
Taner Çetin, Ekrem İmamoğlu tarafından İBB Kültür Daire Başkanlığı'na atandı. Çetin, İmamoğlu'nun başkan olduğu dönemde Beylikdüzü Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürüydü ve belediyenin ihalelerini alması, çalışanlara eziyet etmesi, kadınlara "odasında kalma süresine" göre performans değerlendirmesi yapması gibi skandal iddialarla gündeme gelmişti.
Çetin, 2023'te şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarına 'kültür turu' adı altında "YENİ FİKİR EĞİTİM TASARIM REKLAM VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ" isimli şirkete ihale verdi.
Ancak 14 milyon 493 bin TL'lik ihalenin hayali bir ihale olduğu saptandı.
JET HIZIYLA LÜKS YAŞAM
Ekrem İmamoğlu İBB koltuğuna oturur oturmaz Daire Başkanı yapılan Taner Çetin'in, tıpkı Murat Ongun gibi ilk işi jet hızıyla zenginleşmek oldu. Çetin'in apartman dairesinden çıkıp bir villaya taşındığı ortaya çıktı.
TRAFİKTE ALKOLLÜ YAKALANDI
Çok kısa bir zaman içerisinde kendisine BMW marka bir araç ve motosiklet satın aldığı, ancak söz konusu aracı ve motosikleti çocuklarının üzerine tescil ettirdiği belirlendi. İBB'de görev yaptığı süre zarfında 2 kez alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetine el konuldu.
LİSE MEZUNUNA DAİRE BAŞKANLIĞI KIYAĞI
Mezuniyeti hakkında Beylikdüzü Belediyesi'nde yürütülen inceleme neticesinde lise mezunu olduğu ortaya çıktığından İBB'de tedviren daire başkanı olarak görev yapabildiği bilinen Çetin'in mevcut kız arkadaşı Ayşegül Karslı'yı İBB'de Eğitim Şefi yaptığı; aralarındaki ilişkinin tüm çalışanlar tarafından bilindiği öğrenildi.
MEZARLIKTAN ÇAM AĞACI ÇALDI
Daha önce CHP'li Beylikdüzü Belediyesi'nde çalışırken mezarlıktan çam ağacı çaldığı için hakkında idari soruşturma açıldığı, skandal büyümesin diye görevden el çektirilip olayın unutturulduğu belirlendi.
MEVCUT KIZ ARKADAŞINA ÖZEL ODA
Mevcut sevgilisi Ayşegül Karslı'yı İBB'de jet hızıyla Eğitim Şefi yaptı. Aralarındaki ilişki tüm belediye çalışanları tarafından bilinirken, Karslı'ya bir de özel makam odası tahsis ettirdi.
ESKİ SEVGİLİYE KOORDİNATÖRLÜK KOLTUĞU
Karslı'dan önce Yol Bakım Müdürlüğü'nde çalışan Hale Özdemir ile ilişki yaşayan Çetin, sevgilisini İBB Beyaz Masa'ya Koordinatör olarak atadı. Ne zaman ki aralarında anlaşmazlık çıktı ve ilişki bitti; Çetin, kadının koordinatörlük görevine de anında son verdi.
Asistanı Arzu Can ve eşi ile çok sıkı bir ilişki kurduğu, Beylikdüzü Belediyesi'nden itibaren Arzu'nun eşiyle birlikte ticari faaliyetler yürüttükleri, taşınmış olduğu villayı asistanın Arzu'nun annesinin üzerine tapuda tescil ettirdiği; asistanı Arzu ile eski eşi Canan Çetin'in de yakın ilişkili olduğu, araba, ev gibi mülklerin tapularını eşinin, eşinin annesinin ve oğlunun üzerine yaptığı, Çetin'in oğlunun da bir ajansının bulunduğu anlaşıldı.
ÖNCE HEYKEL SONRA İHALE
Kemal Tufan adlı şahsa İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Binası'nın girişine bir heykel yaptırıldığı fakat heykel işi tamamlandıktan sonra ihalesini gerçekleştirdiği; Çetin'in bu paylaşımı Instagram hesabından kaldırdığı; ancak heykeli yapan kişinin hesabında halen gözüktüğü görüldü.
ÇAĞRI MERKEZİNDE DÖNEN DOLAPLAR
Yolsuzluğun en büyük şeması ise İBB Çağrı Merkezi üzerinden kuruldu. Halkla İlişkiler Başkanı olduktan sonra Sosyal Hizmetler'in elindeki çağrı merkezi işlerini kendi bünyesine alan Çetin, çalışan sayısını durup dururken 1.000 kişiden 2.000'e çıkardı.
İSTANBULLUNUN PARASIYLA MAAŞA BAĞLANDILAR
İşe hiç gelmeyen, çağrı merkeziyle hiçbir alakası olmayan yüzlerce CHP Gençlik Kolları üyesi, sokak eylemcisi ve sosyal medyada İmamoğlu lehine trollük (PR) yapan isimler, bu şirket üzerinden sigortalı yapılıp İstanbullunun parasıyla maaşa bağlandı.
TEK ADRESE MİLYARLIK İHALE TRAFİĞİ: GSM MEDYA VE YENİ FİKİR EĞİTİM
Bu devasa şemayı çevirmek için ihaleler, çağrı merkezi tecrübesi dahi olmayan, apar topar sicil gazetesine iş kolu ekleten GSM Medya Sosyal Sağlık Hizmetler Ltd. Şti. ile Hızır Sağlık A.Ş. ortaklığına (Kurucusu Özer Yıldız) peşkeş çekildi.
• GSM Limited Şirketinin 2022/1456967 numarası ile 30.12.2022 tarihinde çağrı merkezi ihalesini yeniden aldığı;
• Ardından 20.03.2023 - 31.03.2023 tarihleri arasında yapılan (ihale no: 2023/155629) ihaleyi aldığı;
• Sonrasında 25.12.2023 tarihinde yapılan (ihale no: 2023/1532212) ihalenin yine aynı firmada kaldığı;
• Yine 15.01.2024 tarihinde yapılan (ihale no: 2023/1349349) ihaleyi yine GSM Medya Sosyal Sağlık Hizmetler Organizasyon Limited Şirketine verdiği belirtildi.
SORUŞTURMA SÜRERKEN BİLE VURGUNA DEVAM
Yolsuzluk soruşturması ve operasyonlar tam gaz sürerken bile, Halkla İlişkiler Müdürlüğü durmadı. Yine tek firmanın katıldığı 614 milyon 408 bin 395 liralık dev bir ihale daha düzenlenerek firmanın süresi 30.06.2025'e kadar uzatıldı.
BEYLİKDÜZÜ EKİBİNE ADRESE TESLİM İHALELER
Şehit Yakınları ve Gaziler ile İlişkiler Şube Müdürlüğü (daha önce Taner Çetin'e, yani Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'na bağlı iken şu an Sosyal Hizmetler'e bağlı) tarafından, İstanbul ilinde yaşayan şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları için düzenlenen "Geçmişten Geleceğe Köprü Kuran Şehirler Kültür Turu Organizasyonu Hizmet Alımı" ihalesinin (İhale No: 2023/468570) yine Yeni Fikir Eğitim Tasarım Reklam ve Organizasyon Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi'ne verildiği;
2023 yılı için "Çözüm Noktaları ve Çözüm Şubelerinin Özel Gün ve Haftalarda Süslenmesi ve Günün Anlam ve Önemine Göre Görsellerinin Yenilenmesi ile Ziyarete Gelen Vatandaşlarımıza Hediyelik Eşya Dağıtılması Hizmet Alım İşi" (İhale No: 2023/594393) ihalesinin de yine Yeni Fikir Eğitim Tasarım Reklam ve Organizasyon Hizmetleri Ticaret Limited Şirketine verildiği;
2025 yılı için "Çözüm Noktaları ve Çözüm Şubelerinin Milli Bayramlarda Süslenmesi ve Görsellerinin Yenilenmesi" (İhale No: 2025/9535) ihalesinin yapıldığı; ihalenin yine Yeni Fikir Eğitim Tasarım Reklam ve Organizasyon Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi'ne verildiği;
Belgelerle somut bir şekilde gözler önüne serildi.