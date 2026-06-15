"ANKARA HAVALİMANI ÜLKEMİZİN İHTİYACI OLAN BİR TESİSTİR"

Ankara Havalimanı'nın yaklaşmakta olan NATO Zirvesi'ne önemli katkı sunacağını vurgulayan Uraloğlu, "Bazı çevrelerin 'gerek yoktu' eleştirilerine rağmen, tarifeli sivil uçuşlara tamamen kapalı olarak güvenlik amaçlı sadece üst düzey diplomatik zirveler, hükümet uçuşları ve özel izinli uçuşlar için kullanılan havalimanları dünya genelinde zaten mevcuttur. Bunlara Fransa'dan, İngiltere'den ve Amerika Birleşik Devletleri'nden örnekler verebiliriz. Bu noktada Ankara Havalimanı da bölgesel güvenlik dinamiklerimiz, yoğun diplomatik trafiğimiz ve stratejik konumumuz nedeniyle ülkemizin ihtiyacı olan bir tesistir.

Türkiye Yüzyılı'nı aynı zamanda Diplomasi Yüzyılı yapmanın da en güçlü altyapılarından biri oldu. Ankara Havalimanı'nın kazandığı bu modern kimlik, Ankara'yı sadece bir başkent olmanın ötesine taşıyor; onu dünyanın önde gelen devletlerinin liderlerini en güvenli ve onurlu şekilde ağırlayan küresel bir diplomasi üssü haline getiriyor. Yeni kapasitesiyle havalimanımız, yaklaşmakta olan NATO Zirvesi'ne önemli katkı sunacak ve zirve sonrasında Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nin eğitim uçuşlarına da ayrıca ev sahipliği yapmaya devam edecektir" şeklinde konuştu.