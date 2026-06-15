Bir dönemin LGBT savunucusu Chris Brönimann'ın pişmanlık itirafı
Yaklaşık 30 yıl boyunca trans kadın kimliğiyle yaşayan İsviçreli Chris Brönimann, cinsiyet değiştirme sürecinin ardından yaşadığı büyük pişmanlığı ve geri dönüşü olmayan fiziksel çöküşü A Haber'e özel açıklamalarla anlattı. Küresel lobilerin ve sistemin yönlendirmesiyle ameliyat masasına yattığını belirten Brönimann, hormon ilaçları ve cerrahi müdahalelerin vücudunda kronik ağrılara yol açtığını ifade etti.
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- İsviçre'de yaşayan Chris Brönimann, yaklaşık 30 yıl trans kadın kimliğiyle yaşadıktan sonra cinsiyet değiştirme operasyonundan pişmanlık duyduğunu A Haber'e açıkladı.
- Brönimann, genç yaşta psikolojik destek yerine cinsiyet değiştirme dayatıldığını ve ameliyatlar sonrası bedeninin enkaza döndüğünü belirtti.
- Ürolog Prof. Dr. Zeki Bayraktar, cinsiyet değiştirme operasyonlarının tıp etiğine aykırı olduğunu ve sağlam organların kesilmesinin ideolojik dayatma olduğunu söyledi.
- Bayraktar, dünya genelinde bir lobi faaliyeti yürütüldüğünü ve çocuklara reşit olmadan geri dönüşü olmayan ilaçlar verildiğini ifade etti.
- Brönimann, binlerce pişman olup geri dönmek isteyen kişinin sesinin ana akım medya tarafından kısıldığını iddia etti.
Küresel bir dayatmaya dönüşen cinsiyet değiştirme operasyonlarının karanlık yüzü, İsviçre'den gelen kan donduran bir itirafla bir kez daha deşifre oldu. Sistemin çarkları arasında kaybolan ve "kendini bulma" vaadiyle geri dönüşü olmayan bir yıkıma sürüklenen Chris Brönimann, yaşadığı pişmanlık sürecini ve bedeninde açılan derin yaraları A Haber'e anlattı.
Yaklaşık 30 yıl boyunca trans kadın kimliğiyle yaşayan İsviçreli Chris Brönimann, cinsiyet değiştirme sürecinin ardından yaşadığı pişmanlığı ile gündem oldu. Eşcinsel sapkınlık projesi olan LGBT, gelecek nesiller için büyük tehlike arz ediyor.
"BENİ BU TUZAĞA SİSTEM ÇEKTİ"
İsviçre'de yaşayan ve henüz genç yaşlardayken hayatının en büyük hatasına sürüklendiğini belirten Chris Brönimann, yaşadığı psikolojik boşluğun nasıl istismar edildiğini tarihi bir tanıklıkla dile getirdi.Özel açıklamalarda bulunan Chris Brönimann, "Henüz çok gençtim ve kendimi arıyordum; sistem bana tek çözümün cinsiyet değiştirmek olduğunu dayattı, oysa ihtiyacım olan şey sadece psikolojik bir destekti" ifadelerini kullandı.
Brönimann, kendisine sunulan bu sözde "özgürlük" yolunun aslında bir esaretin başlangıcı olduğunu vurgularken, karar verme sürecinde uzmanların yeterli uyarıyı yapmadığını aktardı.
"GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN BİR ENKAZA DÖNDÜM"
Operasyon sonrası yaşadığı fiziksel ve ruhsal çöküntüyü anlatan Brönimann, ameliyat masasında bırakılan sağlığının bir daha asla geri gelmediğini ifade etti.
Chris Brönimann, "Ameliyatlardan sonra bedenimin bir enkaza dönüştüğünü anladım, aynaya baktığımda gördüğüm şey bir zafer değil, tam anlamıyla bir parçalanmışlıktı" sözleriyle yaşadığı pişmanlığın boyutlarını gözler önüne serdi. Brönimann, hormon ilaçlarının ve cerrahi müdahalelerin vücudunda yarattığı tahribatın kronik ağrılara ve bitmek bilmeyen sağlık sorunlarına yol açtığını belirten bu sürecin bir "tedavi" değil "mutilasyon" (sakatlama) olduğunu dile getirdi.
"TIP ETİĞİ TAMAMEN KATLEDİLİYOR"
Konunun tıbbi boyutunu ve bilimsel arka planını A Haber ekranlarında değerlendiren Ürolog Prof. Dr. Zeki Bayraktar, yapılan işlemlerin biyolojik gerçeklerle bağdaşmadığını vurguladı.
Zeki Bayraktar, "Burada yapılan işlemler tıbbi bir zorunluluk değil, ideolojik bir dayatmanın cerrahi maske takmış halidir; sağlam organların kesilip atılması tıp etiğine tamamen aykırıdır" şeklinde konuştu. Bayraktar, bu operasyonların geri dönüşünün imkansız olduğuna dikkat gerek, kullanılan yüksek dozlu hormonların insan fizyolojisini temelinden sarstığını ifade etti.
KÜRESEL LOBİLERİN HEDEFİ ÇOCUKLAR
Sürecin sadece bireysel bir tercih olmadığını, arkasında devasa bir endüstri ve lobi desteği bulunduğunu belirten Prof. Dr. Bayraktar, özellikle çocukların hedef alındığına dair çarpıcı detaylar paylaştı.
Zeki Bayraktar, "Dünya genelinde bir lobi faaliyeti yürütülüyor, çocuk yaştaki bireylere henüz reşit bile olmadan geri dönüşü olmayan ilaçlar veriliyor ve bu durum bir insanlık suçu teşkil ediyor" sözleriyle tehlikenin büyüklüğüne dikkat çekti. Bayraktar, tıp dünyasının bu baskı karşısında bazen sessiz kaldığını ancak gerçeklerin gizlenemeyecek kadar ağır olduğunu aktardı.
"PİŞMANIM DEMEK YETMİYOR"
Chris Brönimann, "Şu anki aklım olsa asla o kapıdan içeri girmezdim, hayatımı ve geleceğimi çaldılar" ifadelerini kullanarak gençlerin bu tür propagandalara karşı uyanık olması gerektiğini belirtti. Brönimann, kendisi gibi binlerce "detransitioner" pişman olup geri dönmek isteyen kişinin sesinin ana akım medya tarafından kısıldığını ancak bu gerçeği haykırmak istediğini sözlerine ekledi.
BİLİMSEL GERÇEKLER VE KARANLIK SENARYOLAR
Prof. Dr. Zeki Bayraktar, konuşmasının devamında teknik detaylara girerek bu operasyonların uzun vadedeki kanser ve kemik erimesi gibi risklerini sıraladı. Zeki Bayraktar, "Vücudun doğal dengesiyle oynadığınızda bunun faturası çok ağır oluyor, bağışıklık sistemi çöküyor ve bireyler ömür boyu hastanelere mahkum hale getiriliyor" şeklinde konuştu.