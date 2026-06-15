Brönimann, binlerce pişman olup geri dönmek isteyen kişinin sesinin ana akım medya tarafından kısıldığını iddia etti.

Bayraktar, dünya genelinde bir lobi faaliyeti yürütüldüğünü ve çocuklara reşit olmadan geri dönüşü olmayan ilaçlar verildiğini ifade etti.

Ürolog Prof. Dr. Zeki Bayraktar, cinsiyet değiştirme operasyonlarının tıp etiğine aykırı olduğunu ve sağlam organların kesilmesinin ideolojik dayatma olduğunu söyledi.

Küresel bir dayatmaya dönüşen cinsiyet değiştirme operasyonlarının karanlık yüzü, İsviçre'den gelen kan donduran bir itirafla bir kez daha deşifre oldu. Sistemin çarkları arasında kaybolan ve "kendini bulma" vaadiyle geri dönüşü olmayan bir yıkıma sürüklenen Chris Brönimann, yaşadığı pişmanlık sürecini ve bedeninde açılan derin yaraları A Haber'e anlattı.

Chris Brönimann.

Yaklaşık 30 yıl boyunca trans kadın kimliğiyle yaşayan İsviçreli Chris Brönimann, cinsiyet değiştirme sürecinin ardından yaşadığı pişmanlığı ile gündem oldu. Eşcinsel sapkınlık projesi olan LGBT, gelecek nesiller için büyük tehlike arz ediyor.

"BENİ BU TUZAĞA SİSTEM ÇEKTİ"

İsviçre'de yaşayan ve henüz genç yaşlardayken hayatının en büyük hatasına sürüklendiğini belirten Chris Brönimann, yaşadığı psikolojik boşluğun nasıl istismar edildiğini tarihi bir tanıklıkla dile getirdi.Özel açıklamalarda bulunan Chris Brönimann, "Henüz çok gençtim ve kendimi arıyordum; sistem bana tek çözümün cinsiyet değiştirmek olduğunu dayattı, oysa ihtiyacım olan şey sadece psikolojik bir destekti" ifadelerini kullandı.

Brönimann, kendisine sunulan bu sözde "özgürlük" yolunun aslında bir esaretin başlangıcı olduğunu vurgularken, karar verme sürecinde uzmanların yeterli uyarıyı yapmadığını aktardı.