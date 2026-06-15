Kabine toplantısı sona erdi: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 3 saat 10 dakika sürdü.

Başkan Erdoğan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor.

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İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bizim idealimizde büyük Türkiye var. Bizim hedefimizde çağa mührümüzü vurmak var.

ABD-İRAN ANLAŞMASI

İsrail'in tahrikleriyle başlayan savaşta çok önemli bir adım atıldı. ABD-İran mutabakatı ile aylardır diken üstünde olan bölgemiz rahat nefes aldı.

Anlamsız savaş defterinin kapandığına inanıyoruz.

Gerilimi tırmandıracak her türlü eylemden uzak durulması gerekmektedir. İsrail barış sürecine çomak sokmak istiyor.

DETAYLAR GELİYOR...

Ahmet Zeren Takvim.com.tr Güncel