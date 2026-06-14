Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster USOM koordinasyonunda 14 sektörel ve 2 bin 401 kurumsal SOME bünyesinde görev yapan 8 bin 393 siber güvenlik uzmanı, 2025 yılı sonu itibarıyla 101 bin 500'ü aşkın zararlı bağlantıyı tespit ederek erişime kapattı.

USOM tarafından 2025 yılında 6 bin 805 siber güvenlik bildirimi ilgili kurum ve kuruluşlara iletildi.

Türkiye'de geliştirilen yazılım, donanım ve teknolojik ürünlerdeki güvenlik açıkları için 2025'te 519 CVE ID ataması yapıldı.

BTK Akademi üzerinden sunulan çevrim içi siber güvenlik eğitimlerinden yararlanan kullanıcı sayısı 2025 yılı sonu itibarıyla 837 bini aştı.

Uygulamalı siber güvenlik eğitimi alan kişi sayısı 1500'ü geçti.

Türkiye'de 2025 yılı sonu itibarıyla Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) koordinasyonunda sektörel ve kurumsal Siber Olaylara Müdahale Ekipleri (SOME) tarafından 101 binden fazla zararlı bağlantı tespit edildi ve muhtemel siber saldırılara geçit verilmedi. DİJİTALLEŞME YENİ RİSKLERİ DE GETİRDİ Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler, ekonomik ve toplumsal hayatın tüm alanlarında köklü bir dönüşümü beraberinde getirdi. Dijitalleşmenin hız kazanmasıyla birlikte siber güvenlik konusu da stratejik bir öncelik haline geldi.

Türkiye'de geliştirilen yazılım, donanım ve teknolojik ürünlerdeki güvenlik açıkları için 2025'te 519 CVE ID ataması yapıldı.(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir.) SİBER SALDIRILARA GEÇİT VERİLMİYOR Bu kapsamda BTK çatısı altında bulunan USOM ile siber güvenlik mücadelesi yürütülüyor. USOM koordinasyonunda faaliyet gösteren 14 sektörel SOME ve 2 bin 401 kurumsal SOME bünyesinde 8 bin 393 siber güvenlik uzmanı görev yapıyor. Bu uzmanlarca, ülkenin siber güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bu çerçevede kimlik avı, yapay zeka destekli dolandırıcılık, fidye yazılımı saldırıları, veri sızıntısı ve hırsızlığı gibi saldırılara geçit verilmiyor. Türkiye genelinde görev yapan bu siber güvenlik uzmanları, olası saldırıların erken tespiti ve müdahalesinde aktif rol üstleniyor.