Büyükçekmece Adliyesi soygununda yeni gelişme: Firari 2 isim İstanbul'a getirildi
Büyükçekmece Adliyesi adli emanet bürosundan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalarak Gürcistan’a kaçan çetenin kilit isimleri Muhammed Efe ve Muhammed Seferoğulları, Batum'da serbest bırakılmalarının ardından 12 Haziran’da Sarp Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye geçerek polise teslim oldu. Artvin’den İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği’ne getirilen ve sorguya alınan 2 şüphelinin, ek gözaltı süresinin ardından yarın adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.
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- Büyükçekmece Adliyesi adli emanet bürosundan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınması olayının kilit şüphelileri Muhammed Efe ve Muhammed Seferoğulları, Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye girerek polise teslim oldu.
- İki şüpheli Artvin'den İstanbul'a getirilerek İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Hırsızlık Büro Amirliği'nde sorguya alındı.
- Şüphelilerin ek gözaltı süresinin ardından yarın adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.
- Soygunda Ağrılı aşiret bağlantılı bir çetenin rol aldığı ve çalınan altın ve gümüşlerin Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine götürüldüğü belirlenerek 16 zanlı yakalanıp tutuklanmıştı.
- İki kilit şüpheli daha önce Gürcistan'da Batum emniyet birimleri tarafından yakalanarak tutuklanmış, ardından serbest bırakılmıştı.
Büyükçekmece Adliyesi adli emanet bürosundaki soygunun iki kilit ismi, Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye geçerek polise teslim olduktan sonra soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a getirildi. 2 şüphelinin yarın adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.
AŞİRET BAĞLANTILI ŞEBEKE ÇÖKERTİLDİ
İstanbul Büyükçekmece Adliyesi emanetini soyup eşiyle yurtdışına kaçan Erdal Timurtaş'ın arkasında Ağrılı aşiret bağlantılı bir çete olduğu ortaya çıkmış, o tarihte çaldıkları altın ve gümüşleri uzun araç konvoyla Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine götürdükleri belirlenen 16 zanlı yakalanmıştı.
BATUM EMNİYETİ BIRAKTI, TÜRK POLİSİ KELEPÇEYİ TAKTI
Gözaltına alınan 16 şüpheli tutuklanırken, soygunu yönlendiren olay sırasında araçta bekleyen ve kuzeni Muhammed Efe'yle birlikte firari olarak aranan Muhammed Seferoğulları isimli iki kilit zanlının Gürcistan'a girerken Batum emniyet birimleri tarafından yakalanarak tutuklandıkları anlaşılmıştı.
Firari adliye personeli Erdal Timurtaş her yerde aranırken, izlerine Gürcistan'da rastlanan Muhammed Efe ve Muhammed Seferoğlulları, serbest bırakıldıktan sonra 12 Haziran'da akşam saat 18.00 sıralarında Sarp Sınır Kapısı'ndan geçerek Türk polisine teslim olmuştu.
İKİ ŞÜPHELİ İSTANBUL'A GETİRİLDİ
Sarp Sınır Kapısı'ndan geçerek Türkiye'ye giriş yapan ve polise teslim olan adliye soygunun iki kilit ismi, haftasonu polis eşliğinde Artvin'den İstanbul'a getirildi.
Adli emanet bürosundan 25 kilogram altın ile 50 kilogram gümüşün çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturmanın zanlıları, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Hırsızlık Büro Amirliği'nde sorguya alındı. Şüphelilerin, ek gözaltı süresinin ardından yarın adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.