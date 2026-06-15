Büyükçekmece Adliyesi soygununda yeni gelişme: Firari 2 isim İstanbul'a getirildi

İki kilit şüpheli daha önce Gürcistan'da Batum emniyet birimleri tarafından yakalanarak tutuklanmış, ardından serbest bırakılmıştı.

Soygunda Ağrılı aşiret bağlantılı bir çetenin rol aldığı ve çalınan altın ve gümüşlerin Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine götürüldüğü belirlenerek 16 zanlı yakalanıp tutuklanmıştı.

Büyükçekmece Adliyesi adli emanet bürosundan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınması olayının kilit şüphelileri Muhammed Efe ve Muhammed Seferoğulları, Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye girerek polise teslim oldu.

Adliye soygunundaki 2 kişi polise teslim oldu. (Fotoğraflar DHA ve İHA'ya aittir.)

AŞİRET BAĞLANTILI ŞEBEKE ÇÖKERTİLDİ

İstanbul Büyükçekmece Adliyesi emanetini soyup eşiyle yurtdışına kaçan Erdal Timurtaş'ın arkasında Ağrılı aşiret bağlantılı bir çete olduğu ortaya çıkmış, o tarihte çaldıkları altın ve gümüşleri uzun araç konvoyla Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine götürdükleri belirlenen 16 zanlı yakalanmıştı.