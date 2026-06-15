CHP'li Silivri Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: Bora Balcıoğlu'nun da aralarında olduğu 18 zanlı adliyede
CHP'li Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, belediyedeki bazı iş ve işlemlerin menfaat temini amacıyla kullanıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz'un da bulunduğu 18 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler hakkında rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütü kurma dahil birçok suçlamayla soruşturma yürütülürken, belediyeye ait bir taşınmazın düşük bedelle satılması nedeniyle 21 milyon 522 bin 717 liralık kamu zararı oluştuğu tespit edildi.
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- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda düzenlenen operasyonda Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 18 şüpheli gözaltına alındı.
- Soruşturmada belediyeye ait park alanı niteliğindeki bir taşınmazın düşük bedelle satılması suretiyle 21 milyon 522 bin 717 lira kamu zararı oluştuğu tespit edildi.
- Şüpheliler hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, irtikap, nüfuz ticareti, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma ve imar kirliliğine neden olma suçlarından soruşturma başlatıldı.
- Gözaltına alınan şüpheliler arasında Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz, CHP Belediye Meclis Üyesi Aykut Batur, Özel Kalem Müdürü Aşkın Kaynar ve eski CHP İlçe Başkanı İbrahim Kömür bulunuyor.
- Sağlık kontrolünden geçirilen 18 şüpheli Silivri Adliyesine sevk edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, belediye nezdindeki bazı iş ve işlemlerin menfaat temini amacıyla kullanıldığı, belediyeye personel alınması, işletme devri ve kiralanması, imar, ruhsat, mühürleme, kaçak yapı, malvarlığı edinimi ile belediye taşınmaz satışı süreçlerinde usulsüzlükler bulunduğu tespit edilmesi üzerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
BELEDİYE BAŞKANI İLE BERABER 18 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
Bayrampaşa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen, aralarında CHP'li Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ile Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz'un da bulunduğu şüpheliler Silivri Adliyesine sevk edildi.
OPERASYON DETAYLARI
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, belediye nezdindeki bazı iş ve işlemlerin menfaat temini amacıyla kullanıldığı, belediyeye personel alınması, işletme devri ve kiralanması, imar, ruhsat, mühürleme, kaçak yapı, malvarlığı edinimi ile belediye taşınmaz satışı süreçlerinde usulsüzlükler bulunduğu tespit edilmişti.
Belediyeye ait tescil harici/park alanı niteliğindeki bir taşınmazın düşük bedelle satılması suretiyle 21 milyon 522 bin 717 lira kamu zararı oluştuğuna ilişkin bilirkişi tespiti yapılmıştı.
HAKSIZ MENFAAT SORUŞTURMAYA GİRDİ
Tespitler doğrultusunda, Başsavcılık tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüte üye olma", "rüşvet alma-verme", "irtikap", "nüfuz ticareti", "görevi kötüye kullanma", "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma", "imar kirliliğine neden olma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.
Başsavcılık, isnat edilen eylemlerin örgütlü bir yapı içerisinde işlendiği, örgütün kurucusu ile yöneticisi olduğu değerlendirilen Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'yla hareket eden diğer şüphelilerin, belediye iş ve işlemleri üzerinde nüfuz kullanarak haksız menfaat temin ettiğine ilişkin kuvvetli şüphe bulunduğu gerekçesiyle şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmişti.
YAKALANAN ŞÜPHELİLER
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, yakalanan şüphelilerin isimleri şu şekilde:
|Adı Soyadı
|Görevi/Unvanı
|Kurum/Şirket
|Bora Balcıoğlu
|Belediye Başkanı
|Silivri Belediyesi
|Fatih Yavuz
|Belediye Başkan Yardımcısı
|Silivri Belediyesi
|Aykut Batur
|CHP Belediye Meclis Üyesi
|Silivri Belediyesi
|Aşkın Kaynar
|Özel Kalem Müdürü
|Silivri Belediyesi
|İbrahim Kömür
|Eski CHP İlçe Başkanı
|Silivri
|Mustafa Demirayak
|Zabıta Memuru
|Silivri Belediyesi
|Serdar Tuna
|Şoför
|Özel Kalem Müdürü Aşkın Kaynar
|Yalçın Tuna
|İnşaat İşçisi
|Özbingöl Plastik ve Alüminyum Doğrama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
|Pınar Kalaba
|Satış Personeli/Emekli
|Erstream Yayıncılık AŞ
|Adem Kalaba
|-
|Martı Denizcilik ve Gemi İşletmeciliği AŞ
|Ayla Can
|Sekreter/Emekli
|Spot Denizcilik AŞ
|Yavuz Dirik
|Yönetim Kurulu Başkanı
|Bektaşoğlu Döviz Ticareti Sınırlı Yetkili Müessese AŞ
|Nihat Nahit Sarayönü
|Şirket Ortağı
|Saray Deniz Malzemeleri ve Yatçılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
|Murat Tuna
|Şömine Ustası
|Kale Şömine İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
|Gökhan Tuna
|Şirket Ortağı
|Şah Otomotiv İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi
|Naci Aydın
|Şirket Ortağı
|AYM Danışmanlık İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi
|Adem Tuna
|-
|-
|Gökhan Bıçak
|-
|-