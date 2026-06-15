Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda düzenlenen operasyonda Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 18 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmada belediyeye ait park alanı niteliğindeki bir taşınmazın düşük bedelle satılması suretiyle 21 milyon 522 bin 717 lira kamu zararı oluştuğu tespit edildi.

Şüpheliler hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, irtikap, nüfuz ticareti, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma ve imar kirliliğine neden olma suçlarından soruşturma başlatıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz, CHP Belediye Meclis Üyesi Aykut Batur, Özel Kalem Müdürü Aşkın Kaynar ve eski CHP İlçe Başkanı İbrahim Kömür bulunuyor.

Sağlık kontrolünden geçirilen 18 şüpheli Silivri Adliyesine sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, belediye nezdindeki bazı iş ve işlemlerin menfaat temini amacıyla kullanıldığı, belediyeye personel alınması, işletme devri ve kiralanması, imar, ruhsat, mühürleme, kaçak yapı, malvarlığı edinimi ile belediye taşınmaz satışı süreçlerinde usulsüzlükler bulunduğu tespit edilmesi üzerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Silivri Belediyesine yolsuzluk operasyonu: Bora Balcıoğlu gözaltında! | Listede kimler var? Park oyunuyla 21 milyonluk kamu zararı Silivri Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: Bora Balcıoğlu gözaltında! | Listede kimler var? Park oyunuyla 21 milyonluk kamu zararı BELEDİYE BAŞKANI İLE BERABER 18 ŞÜPHELİ ADLİYEDE Bayrampaşa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen, aralarında CHP'li Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ile Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz'un da bulunduğu şüpheliler Silivri Adliyesine sevk edildi.

18 şüpheli adliyede. (Haberde yer alan fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.) OPERASYON DETAYLARI Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, belediye nezdindeki bazı iş ve işlemlerin menfaat temini amacıyla kullanıldığı, belediyeye personel alınması, işletme devri ve kiralanması, imar, ruhsat, mühürleme, kaçak yapı, malvarlığı edinimi ile belediye taşınmaz satışı süreçlerinde usulsüzlükler bulunduğu tespit edilmişti. Belediyeye ait tescil harici/park alanı niteliğindeki bir taşınmazın düşük bedelle satılması suretiyle 21 milyon 522 bin 717 lira kamu zararı oluştuğuna ilişkin bilirkişi tespiti yapılmıştı.