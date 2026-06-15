Bakan Kurum TOKİ'nin Sinop'taki mutlu yuvalarını paylaştı: Bir ailenin ihtiyacı olan her şey düşünülmüş

"TOKİ bir ailenin ihtiyacı olan her şeyi düşünmüş.

Konut sakinlerinden Erdoğan Şeref, projede güvenliğin ön planda tutulduğunu belirterek, "Site içerisinde çocukların ve torunlarımın oynayabileceği 3 tane park var. Yerleşim yerinde köylerdeki gibi komşuluk ilişkileri hala devam ediyor. Konutların yapım aşamasında hiç tuğla kullanılmaması, tamamının perde beton olması dikkatimi çekti. Duvarlar o kadar sağlam ki televizyon ve perde takarken arkadaşlar duvarı delmekte zorlandı. Konumu itibarıyla harika, havlunu omzuna atıp denize gidebiliyorsun" dedi.

Projenin tam ihtiyaç duydukları anda yetiştiğini söyleyen Akdemir, "Evlerin gayet güzel ve sağlam olduğunu duymuştuk. Özellikle devletin kontrolünde olması, sığınakları ve insanın hayatını kolaylaştıracak olanakları barındırması büyük avantaj. Şehre uzak değil, sakin ve temiz havası var. Geri ödemeler ise normal kiraların çok çok altında. Bir ihtiyacımız olduğunda yönetim tarafından hemen gideriliyor. Her sabah şükrediyorum" ifadelerini kullandı. Ev sahibi Seçil Akdemir, devletin sosyal konut üretimindeki titizliğini "TOKİ bir ailenin ihtiyacı olan her şeyi düşünmüş ve ona göre binalarını inşa etmiş" sözleriyle özetledi.

Ayşe Mertöz

"HAYALLERİMİN ÇOK ÜSTÜNDE OLDU DEVLETE GÜVENDİK"

Kurada ismi çıkarak ev sahibi olan bir diğer vatandaş Ayşe Mertöz de mutluluğunu dile getirdi. Özel gereksinimli çocuğuyla birlikte yaşadığını belirten Mertöz, "Özel bir çocuğum var, onunla yaşıyoruz ve şansımıza kura bize çıktı. Allah'a şükür, herkese de tavsiye ediyorum. Hayallerimin çok üstünde bir ev oldu, zaten sadece manzarası bile yeter. Her gelen ne kadar şanslı olduğumu söylüyor. Biz devlete güvendik" diyerek memnuniyetini aktardı.

Projelerin altyapısından çevre düzenlemesine kadar eksiksiz teslim edilmesi, ev sahibi olan vatandaşlardan tam not aldı.

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Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Güncel