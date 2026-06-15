Bakan Kurum TOKİ'nin Sinop'taki mutlu yuvalarını paylaştı: Bir ailenin ihtiyacı olan her şey düşünülmüş
Ev sahibi olmayan vatandaşları, sıcak yuva sahibi yapmaya devam eden TOKİ’nin Sinop projelerinde yüzler gülüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Sinop’ta uygun ödeme imkanlarıyla ev sahibi olan ailelerin mutluluk dolu görüntülerine yer verdi. Bakan Kurum, devletin güvencesiyle inşa edilen konutların hem modern yapısına hem de sunduğu konfora dikkat çekti.
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- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sinop'ta TOKİ tarafından inşa edilen sosyal konut projelerinde ev sahibi olan vatandaşların memnuniyetini gösteren bir video paylaştı.
- Sinop'taki TOKİ konutları depreme dayanıklı perde beton sistemle inşa edildi ve uygun ödeme planlarıyla ailelere teslim edildi.
- Konut sakinlerinden Erdoğan Şeref, site içinde 3 park bulunduğunu, binaların tamamen perde beton olduğunu ve konumun denize yakın olduğunu belirtti.
- Ev sahibi Seçil Akdemir, konutların devlet kontrolünde yapıldığını, sığınakları olduğunu ve geri ödemelerin normal kiralardan çok düşük olduğunu ifade etti.
- Kurada ismi çıkarak ev sahibi olan Ayşe Mertöz, özel gereksinimli çocuğuyla birlikte yaşadığını ve evin hayallerinin üstünde olduğunu söyledi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, sosyal konut projeleri kapsamında Sinop'ta TOKİ eliyle ev sahibi olan vatandaşların modern yuvalarındaki yaşamlarını ve memnuniyetlerini içeren bir video paylaştı.
Bakan Kurum: Ailelerimiz sağlam ve modern yuvalarında
"YUVALARINDA MANZARANIN KEYFİNİ ÇIKARTIYORLAR"
Sosyal konut projelerinin sahada ürettiği somut başarıyı gözler önüne seren Bakan Kurum, Sinoplu ailelerin depreme dayanıklı, sağlam binalarda güvenle oturduğunu vurguladı.
Vatandaşların evlerindeki günlük yaşamından kesitler sunan videoyu alıntılayan Bakan Kurum, uygun ödeme planları sayesinde ev sahibi olan ailelerin şimdi sağlam, güvenli ve modern yuvalarında Karadeniz manzarasının tadını çıkardığını ifade etti.
"TOKİ bir ailenin ihtiyacı olan her şeyi düşünmüş.
Uygun ödeme imkanlarından faydalanarak ev sahibi olan ailelerimiz şimdi sağlam ve modern yuvalarında manzaranın keyfini çıkarıyor."
"KONUMU DA HARİKA"
Konut sakinlerinden Erdoğan Şeref, projede güvenliğin ön planda tutulduğunu belirterek, "Site içerisinde çocukların ve torunlarımın oynayabileceği 3 tane park var. Yerleşim yerinde köylerdeki gibi komşuluk ilişkileri hala devam ediyor. Konutların yapım aşamasında hiç tuğla kullanılmaması, tamamının perde beton olması dikkatimi çekti. Duvarlar o kadar sağlam ki televizyon ve perde takarken arkadaşlar duvarı delmekte zorlandı. Konumu itibarıyla harika, havlunu omzuna atıp denize gidebiliyorsun" dedi.
"TOKİ BİR AİLENİN İHTİYACI OLAN HER ŞEYİ DÜŞÜNMÜŞ"
Paylaşılan görüntülerde duygularını dile getiren Sinoplu ev sahibi Seçil Akdemir ise TOKİ konutlarının konforundan övgüyle bahsetti.
Projenin tam ihtiyaç duydukları anda yetiştiğini söyleyen Akdemir, "Evlerin gayet güzel ve sağlam olduğunu duymuştuk. Özellikle devletin kontrolünde olması, sığınakları ve insanın hayatını kolaylaştıracak olanakları barındırması büyük avantaj. Şehre uzak değil, sakin ve temiz havası var. Geri ödemeler ise normal kiraların çok çok altında. Bir ihtiyacımız olduğunda yönetim tarafından hemen gideriliyor. Her sabah şükrediyorum" ifadelerini kullandı. Ev sahibi Seçil Akdemir, devletin sosyal konut üretimindeki titizliğini "TOKİ bir ailenin ihtiyacı olan her şeyi düşünmüş ve ona göre binalarını inşa etmiş" sözleriyle özetledi.
"HAYALLERİMİN ÇOK ÜSTÜNDE OLDU DEVLETE GÜVENDİK"
Kurada ismi çıkarak ev sahibi olan bir diğer vatandaş Ayşe Mertöz de mutluluğunu dile getirdi. Özel gereksinimli çocuğuyla birlikte yaşadığını belirten Mertöz, "Özel bir çocuğum var, onunla yaşıyoruz ve şansımıza kura bize çıktı. Allah'a şükür, herkese de tavsiye ediyorum. Hayallerimin çok üstünde bir ev oldu, zaten sadece manzarası bile yeter. Her gelen ne kadar şanslı olduğumu söylüyor. Biz devlete güvendik" diyerek memnuniyetini aktardı.
Projelerin altyapısından çevre düzenlemesine kadar eksiksiz teslim edilmesi, ev sahibi olan vatandaşlardan tam not aldı.