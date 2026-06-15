ABD-İran anlaşması sonrası ilk temas: Başkan Erdoğan Guterres ile görüştü | Sabotaj uyarısı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, ABD ile İran arasındaki sorunlara diplomatik çözüm fırsatının çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini, sürecin sabote edilmemesi için uluslararası topluma görevler düştüğünü belirtti.
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- Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
- Erdoğan, ABD ile İran arasındaki sorunlara diplomatik çözüm fırsatının iyi değerlendirilmesi ve sürecin sabote edilmemesi gerektiğini belirtti.
- Erdoğan, Türkiye'nin İran, Gazze ve Afrika Boynuzu başta olmak üzere birçok coğrafyada barış ve istikrar için gayret gösterdiğini ifade etti.
- Erdoğan, BM misyonlarının Suriye'deki faaliyetlerinin etkin devamının önemli olduğunu ve Türkiye'nin destek vermeye devam edeceğini söyledi.
- Görüşmede Kıbrıs Adası'ndaki son gelişmeler ile Gazze ve Lübnan'daki insani durum ele alındı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
Başkan Erdoğan, Türkiye olarak İran, Gazze ve Afrika Boynuzu başta olmak üzere birçok coğrafyada barış ve istikrarın tesisi için gayret gösterdiğimizi ifade etti.
Başkan Erdoğan, ABD ile İran arasındaki sorunlara diplomatik çözüm fırsatının çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini, sürecin sabote edilmemesi için uluslararası topluma görevler düştüğünü belirtti.
Başkan Erdoğan, BM misyonlarının Suriye'deki faaliyetlerinin etkin bir biçimde devamının mühim olduğunu, Türkiye'nin bu konuda gerekli desteği vermeyi sürdüreceğini ifade etti.
Görüşmede Kıbrıs Adası'ndaki son gelişmeler, Gazze ve Lübnan'daki insani durum da ele alındı.