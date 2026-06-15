Başkan Erdoğan'dan Kabine sonrası Sıfır Atık açıklaması: "Küresel bir seferberliğe dönüştü"

Sıfır Atık Forumu kapsamında şehirlerin dönüşümünü hızlandırmaya yönelik Küresel Sıfır Atık Bölgeleri Girişimi tanıtılırken, sıfır atık ve döngüsel ekonomi çözümlerinin iklim eyleminin merkezine taşınması için yeni iş birliği mekanizmaları oluşturuldu.

Forumda ayrıca Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonları tarafından yayımlanan Küresel İklim Eylemi Ortak Bildirisi ile sıfır atık ve döngüsel ekonomi yaklaşımlarının uzun vadeli iklim stratejilerinin ayrılmaz bir parçası olması yönündeki ortak irade ortaya konuldu.

İstanbul Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Platformu'nun duyurulmasıyla birlikte, hükümetler, şehirler, özel sektör, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum arasında iklim eylemini güçlendirecek kalıcı bir iş birliği zemini oluşturulması hedeflendi. Sıfır Atık Forumu'nda ortaya çıkan ortak akıl ve geliştirilen çözüm önerileri, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek COP31 sürecine katkı sunacak önemli çıktılar arasında yer aldı.