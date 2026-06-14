Kuzey Marmara Otoyolu'nda tabela devrildi: Anadolu Yakası istikametinde ulaşım durdu

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü yakınlarında Uskumruköy çıkışında hafriyat kamyonu yönlendirme tabelasına çarptı.

Kazada kamyonun dorsesi ve tabela parçaları yola savruldu.

Kaza nedeniyle Anadolu Yakası istikameti trafiğe kapatıldı.

Olay yerine acil sağlık, polis ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü yakınları Uskumruköy çıkışında, seyir halindeki hafriyat kamyonu yolda bulunan yönlendirme tabelasına çarptı. Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyonun çarptığı tabela yola devrildi Kaza nedeniyle Anadolu Yakası istikameti trafiğe kapatılırken, kamyonun dorsesi ve tabelaya ait parçalar yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık, polis ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kuzey Marmara Otoyolu Anadolu yakası istikametinde trafik durdu. (Fotoğraflar İHA'ya aittir.) DORSE YÖN TABELASINI BİÇTİ: PARÇALAR TOLA SAVRULDU Otoyolda seyir halinde olan hafriyat kamyonunun açık kalan ya da yüksekliği hesaplanamayan dorsesi, sürücünün kontrolünden çıkarak yol üstündeki yönlendirme levhalarına hızla vurdu. Çarpmanın şiddetiyle kamyonun dorsesi yerinden koparken demir tabela blokları yola devrildi.