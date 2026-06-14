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Kuzey Marmara Otoyolu'nda tabela devrildi: Yol kısa süre içerisinde trafiğe açıldı

Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer Uskumruköy çıkışında, Yavuz Sultan Selim Köprüsü yakınlarında seyir halindeki bir hafriyat kamyonu yol üzerindeki dev yönlendirme tabelasına çarptı. Kaza nedeniyle tabelanın metal direkleri yola savrulurken, otoyolun Anadolu Yakası istikameti ekiplerin hızlı çalışması sonucu kısa süre içirisinde yol trafiğe alıştı.

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda tabela devrildi: Yol kısa süre içerisinde trafiğe açıldı
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  • Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü yakınlarında seyir halindeki hafriyat kamyonu yönlendirme tabelasına çarptı.
  • Kamyonun dorsesi çarpma sonucu yerinden koparken demir tabela blokları yola devrildi.
  • Kaza nedeniyle Anadolu Yakası istikameti trafiğe kapatıldı.
  • Olay yerine acil sağlık, polis ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
  • Ekiplerin çalışmalarının tamamlanması ve tabelanın kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü yakınları Uskumruköy çıkışında, seyir halindeki hafriyat kamyonu yolda bulunan yönlendirme tabelasına çarptı.

Video Oynatma İkonu Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyonun çarptığı tabela yola devrildi

Kaza nedeniyle Anadolu Yakası istikameti trafiğe kapatılırken, kamyonun dorsesi ve tabelaya ait parçalar yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık, polis ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları bittikten sonra yol trafiğe açıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu Anadolu yakası istikametinde trafik durdu. (Fotoğraflar İHA'ya aittir.)Kuzey Marmara Otoyolu Anadolu yakası istikametinde trafik durdu. (Fotoğraflar İHA'ya aittir.)

DORSE YÖN TABELASINI BİÇTİ: PARÇALAR TOLA SAVRULDU

Otoyolda seyir halinde olan hafriyat kamyonunun açık kalan ya da yüksekliği hesaplanamayan dorsesi, sürücünün kontrolünden çıkarak yol üstündeki yönlendirme levhalarına hızla vurdu. Çarpmanın şiddetiyle kamyonun dorsesi yerinden koparken demir tabela blokları yola devrildi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda tabela devrildi: Yol kısa süre içerisinde trafiğe açıldı-3

ULAŞIM DURMA NOKTASINA GELDİ

Kaza nedeniyle Anadolu Yakası istikameti trafiğe kapatılırken, kamyonun dorsesi ve tabelaya ait parçalar yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık, polis ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yön levhasının yoldan kaldırılması için bir süre çalışma yürüttü. Ardından levhanın kaldırılması ve hafriyat kamyonunun çekilmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda tabela devrildi: Yol kısa süre içerisinde trafiğe açıldı-5 Kuzey Marmara Otoyolu'nda tabela devrildi: Yol kısa süre içerisinde trafiğe açıldı-6 Kuzey Marmara Otoyolu'nda tabela devrildi: Yol kısa süre içerisinde trafiğe açıldı-7
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