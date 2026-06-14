Kuzey Marmara Otoyolu'nda tabela devrildi: Yol kısa süre içerisinde trafiğe açıldı

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü yakınlarında seyir halindeki hafriyat kamyonu yönlendirme tabelasına çarptı.

Kamyonun dorsesi çarpma sonucu yerinden koparken demir tabela blokları yola devrildi.

Kaza nedeniyle Anadolu Yakası istikameti trafiğe kapatıldı.

Olay yerine acil sağlık, polis ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmalarının tamamlanması ve tabelanın kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü yakınları Uskumruköy çıkışında, seyir halindeki hafriyat kamyonu yolda bulunan yönlendirme tabelasına çarptı. Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyonun çarptığı tabela yola devrildi Kaza nedeniyle Anadolu Yakası istikameti trafiğe kapatılırken, kamyonun dorsesi ve tabelaya ait parçalar yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık, polis ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları bittikten sonra yol trafiğe açıldı.