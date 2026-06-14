Karadeniz kıyısında hareketli dakikalar: Bartın'da mühimmat yüklü SİHA bulundu
Bartın ile Kastamonu sınırındaki Kurucaşile ilçesinde yer alan Kapısuyu Plajı'na, üzerinde mühimmat yer alan bir silahlı insansız hava aracı (SİHA) vurdu. Karadeniz sahiline kadar sürüklenen patlayıcı yüklü SİHA nedeniyle plaj tamamen tahliye edilirken, jandarma ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Rusya-Ukrayna savaşında denize düştüğü ve akıntıyla Türkiye kıyılarına ulaştığı tahmin edilen hava aracındaki mühimmat, uzman ekipler tarafından kontrollü olarak imha edilecek.
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- Bartın'ın Kurucaşile ilçesine bağlı Kapısuyu Plajı'nda mühimmat yüklenebilen insansız hava aracı bulundu.
- Plaj boşaltıldı ve jandarma ekipleri çevrede yoğun güvenlik tedbirleri aldı.
- Uzman ekipler tarafından insansız hava aracındaki mühimmatın kontrollü olarak imha edileceği bildirildi.
Bartın-Kastamonu sınırında yer alan Kapısuyu Plajı'nda silahlı insansız hava aracı bulundu.Kurucaşile'de plajda silahlı insansız hava aracı bulundu
YOĞUN GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINDI
Bartın'ın Kurucaşile ilçesine bağlı Kapısuyu Plajı'na mühimmat yüklenebilen insansız hava aracı vurdu. Plaj boşaltılırken, jandarma ekipleri çevrede yoğun güvenlik tedbirleri aldı.
İnsansız hava aracında mühimmat bulunduğu öğrenilirken, uzman ekipler tarafından mühimmatın kontrollü olarak imha edileceği öğrenildi.
SAVAŞ KALINTILARI SAHİLE VURDU
İnsansız hava aracının, Ukrayna-Rusya savaşında denize düşen silahlı insansız hava araçlarından olduğu tahmin ediliyor.
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Güncel