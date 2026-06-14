CANLI YAYIN
Geri

Karadeniz kıyısında hareketli dakikalar: Bartın'da mühimmat yüklü SİHA bulundu

Bartın ile Kastamonu sınırındaki Kurucaşile ilçesinde yer alan Kapısuyu Plajı'na, üzerinde mühimmat yer alan bir silahlı insansız hava aracı (SİHA) vurdu. Karadeniz sahiline kadar sürüklenen patlayıcı yüklü SİHA nedeniyle plaj tamamen tahliye edilirken, jandarma ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Rusya-Ukrayna savaşında denize düştüğü ve akıntıyla Türkiye kıyılarına ulaştığı tahmin edilen hava aracındaki mühimmat, uzman ekipler tarafından kontrollü olarak imha edilecek.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Karadeniz kıyısında hareketli dakikalar: Bartın'da mühimmat yüklü SİHA bulundu
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Bartın'ın Kurucaşile ilçesine bağlı Kapısuyu Plajı'nda mühimmat yüklenebilen insansız hava aracı bulundu.
  • Plaj boşaltıldı ve jandarma ekipleri çevrede yoğun güvenlik tedbirleri aldı.
  • Uzman ekipler tarafından insansız hava aracındaki mühimmatın kontrollü olarak imha edileceği bildirildi.

Bartın-Kastamonu sınırında yer alan Kapısuyu Plajı'nda silahlı insansız hava aracı bulundu.

Video Oynatma İkonu Kurucaşile'de plajda silahlı insansız hava aracı bulundu

Karadeniz kıyısında hareketli dakikalar: Bartın'da mühimmat yüklü SİHA bulundu-2

YOĞUN GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINDI

Bartın'ın Kurucaşile ilçesine bağlı Kapısuyu Plajı'na mühimmat yüklenebilen insansız hava aracı vurdu. Plaj boşaltılırken, jandarma ekipleri çevrede yoğun güvenlik tedbirleri aldı.

Karadeniz kıyısında hareketli dakikalar: Bartın'da mühimmat yüklü SİHA bulundu-3

İnsansız hava aracında mühimmat bulunduğu öğrenilirken, uzman ekipler tarafından mühimmatın kontrollü olarak imha edileceği öğrenildi.

Karadeniz kıyısında hareketli dakikalar: Bartın'da mühimmat yüklü SİHA bulundu-4

SAVAŞ KALINTILARI SAHİLE VURDU

İnsansız hava aracının, Ukrayna-Rusya savaşında denize düşen silahlı insansız hava araçlarından olduğu tahmin ediliyor.

Takvim Kaynak Tercihleri
Savaş tarihinde ilk: Otonom robotlar ilk kez insan askerleri mi öldürdü?
SONRAKİ HABER

Otonom robotlar insan askerleri mi öldürdü?
Nilsu Çakıroğlu
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler