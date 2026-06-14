Başkan Erdoğan'ndan Kerkük Valisi Ağa'nın ailesine taziye telefonu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu tarafından gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Başkan Erdoğan, Kerkük Valisi Ağa'nın annesi Heyfa Ağa'ya başsağlığı dileklerini iletti.

Başkan Erdoğan'dan, Kerkük Valisi Ağa'nın ailesine taziye telefonu. (Haberin fotoğrafları Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır.)

"ALLAH SABIRLAR VERSİN"

Başkan Erdoğan, görüşmede "Başınız sağ olsun. Allah sabırlar versin. Mekanı cennet olsun. Kerkük'e selam. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun." ifadelerini kullandı.

"SİZ BİZİM BABAMIZSINIZ"

Anne Heyfa Ağa da Başkan Erdoğan'a teşekkürlerini ileterek, "Allah sizden razı olsun. Ömrünüz uzun olsun. Siz, bizim babamızsınız. Ellerinizden öperim. Allah'a emanet olun Başkanım." dedi.