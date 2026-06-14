Başkan Erdoğan'ndan Kerkük Valisi Ağa'nın ailesine taziye telefonu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 102 yıl sonra seçilen ilk Türkmen Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa’nın vefat eden babası Seman Kenan Ağa için aileye telefonla taziye dileklerini iletti. Anne Heyfa Ağa da Başkan Erdoğan'a teşekkürlerini ileterek, "Allah sizden razı olsun. Ömrünüz uzun olsun. Siz, bizim babamızsınız. Ellerinizden öperim. Allah'a emanet olun Başkanım." dedi.
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- Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'nın babası Seman Kenan Ağa'nın vefatı nedeniyle aileye başsağlığı diledi.
- Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu aracılığıyla gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Vali Ağa'nın annesi Heyfa Ağa'ya taziyelerini iletti.
- Seman Kenan Ağa'nın cenazesi Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Kerkük'e uğurlandı.
- Cenaze törenine AK Parti yetkilileri Zafer Sırakaya, Fuat Oktay ve Osman Gökçek katıldı.
- Erdoğan geçen hafta sonu Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'yı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etmişti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'nın babası Seman Kenan Ağa'nın vefatı dolayısıyla aileye taziyelerini iletti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu tarafından gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Başkan Erdoğan, Kerkük Valisi Ağa'nın annesi Heyfa Ağa'ya başsağlığı dileklerini iletti.
"ALLAH SABIRLAR VERSİN"
Başkan Erdoğan, görüşmede "Başınız sağ olsun. Allah sabırlar versin. Mekanı cennet olsun. Kerkük'e selam. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun." ifadelerini kullandı.
"SİZ BİZİM BABAMIZSINIZ"
Anne Heyfa Ağa da Başkan Erdoğan'a teşekkürlerini ileterek, "Allah sizden razı olsun. Ömrünüz uzun olsun. Siz, bizim babamızsınız. Ellerinizden öperim. Allah'a emanet olun Başkanım." dedi.
Ağa'nın Ankara'da bulunan cenazesinin Esenboğa Havalimanı'ndan Kerkük'e uğurlanması törenine Zorlu'nun yanı sıra AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay ve Ankara Milletvekili Osman Gökçek de yer aldı.
Başkan Erdoğan, geçen hafta sonu Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'yı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etmiş, Vali Ağa, görüşmede 102 yıl sonra yeniden bir Türkmen vali seçilmesi vesilesiyle Başkan Erdoğan'a teşekkürlerini iletmişti.