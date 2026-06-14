Yargıtay'dan emsal karar: "Seni sevmiyorum" diyen eş kusurlu sayıldı

Yargıtay kararında, kadının eşini 'Ben çocuk avutuyorum, biz çocuğa bakıyoruz' sözleriyle aşağılamasının evlilik birliğini sarstığı belirtildi.

Yargıtay, erkeğin temyiz başvurusunu kabul ederek kadının da kusurlu olduğuna hükmetti ve yerel mahkemenin kararını bozdu.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşine 'Seni sevmiyorum, sevgim bitti' diyen ve başkalarının yanında eşini aşağılayan kadını kusurlu buldu.

"SEVGİM BİTTİ" SÖZÜ KUSUR SAYILDI Şiddetli geçimsizlik yaşayan genç çift, boşanmak için Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Hem kadın hem de erkek taraf boşanma davası açtı. Mahkeme, eşine şiddet uygulayan erkeği kusurlu bularak davacı-karşı davalı kadının davasını kabul etti ve çiftin boşanmasına karar verdi.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma davasında verdiği emsal niteliğindeki kararla, eşine "Seni sevmiyorum, sevgim bitti" diyen kadını kusurlu buldu. Karar, bundan sonraki benzer davalarda emsal teşkil edecek nitelikte değerlendirildi.

Yargıtay kararında, kadının eşini 'Ben çocuk avutuyorum, biz çocuğa bakıyoruz' sözleriyle aşağılamasının evlilik birliğini sarstığı belirtildi.( Haberde yer alan görsel İHA'dan alındı.)

Ancak davalı-karşı davacı erkek, kararı temyiz etti. Dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, oy birliğiyle aldığı kararda kadının da kusurlu olduğuna hükmetti.

KARARIN GEREKÇESİ AÇIKLANDI

Yargıtay kararında, mahkeme tarafından evlilik birliğinin sarsılmasına neden olan olaylarda erkeğin tam kusurlu kabul edildiği, bu nedenle erkeğin boşanma davasının reddine, kadının davasının kabulüyle boşanmaya karar verildiği hatırlatıldı.

Kararda, yapılan yargılama ve toplanan deliller doğrultusunda davacı-karşı davalı kadının, başkalarının yanında eşini kastederek "Ben çocuk avutuyorum, biz çocuğa bakıyoruz" demek suretiyle eşini aşağıladığının ve ayrıca "Ben eşimi sevmiyorum, sevgim bitti" ifadelerini kullandığının anlaşıldığı belirtildi.