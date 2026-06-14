Yargıtay'dan emsal karar: "Seni sevmiyorum" diyen eş kusurlu sayıldı
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma davalarına emsal teşkil edecek bir karara imza attı. Eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle yerel mahkeme tarafından tam kusurlu bulunan erkeğin temyiz başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay, kadının da başkalarının yanında eşini aşağılayarak "Ben eşimi sevmiyorum, sevgim bitti" ifadelerini kullanmasını kusur olarak değerlendirdi. Yüksek Mahkeme, bu davranışların evlilik birliğinin sarsılmasına neden olduğunu belirterek erkeğin de boşanma davası açmakta haklı olduğuna hükmetti ve yerel mahkemenin kararını bozdu. Kararın, benzer boşanma davalarında emsal niteliği taşıyacağı belirtildi.
Hızlı Özet Göster
- Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşine 'Seni sevmiyorum, sevgim bitti' diyen ve başkalarının yanında eşini aşağılayan kadını kusurlu buldu.
- Şiddetli geçimsizlik yaşayan çiftin açtığı davada Aile Mahkemesi, şiddet uygulayan erkeği tam kusurlu bularak kadının lehine boşanma kararı vermişti.
- Yargıtay, erkeğin temyiz başvurusunu kabul ederek kadının da kusurlu olduğuna hükmetti ve yerel mahkemenin kararını bozdu.
- Yargıtay kararında, kadının eşini 'Ben çocuk avutuyorum, biz çocuğa bakıyoruz' sözleriyle aşağılamasının evlilik birliğini sarstığı belirtildi.
- Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin verdiği kararın bundan sonraki benzer davalarda emsal teşkil edeceği ifade edildi.
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma davasında verdiği emsal niteliğindeki kararla, eşine "Seni sevmiyorum, sevgim bitti" diyen kadını kusurlu buldu. Karar, bundan sonraki benzer davalarda emsal teşkil edecek nitelikte değerlendirildi.
"SEVGİM BİTTİ" SÖZÜ KUSUR SAYILDI
Şiddetli geçimsizlik yaşayan genç çift, boşanmak için Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Hem kadın hem de erkek taraf boşanma davası açtı. Mahkeme, eşine şiddet uygulayan erkeği kusurlu bularak davacı-karşı davalı kadının davasını kabul etti ve çiftin boşanmasına karar verdi.
Ancak davalı-karşı davacı erkek, kararı temyiz etti. Dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, oy birliğiyle aldığı kararda kadının da kusurlu olduğuna hükmetti.
KARARIN GEREKÇESİ AÇIKLANDI
Yargıtay kararında, mahkeme tarafından evlilik birliğinin sarsılmasına neden olan olaylarda erkeğin tam kusurlu kabul edildiği, bu nedenle erkeğin boşanma davasının reddine, kadının davasının kabulüyle boşanmaya karar verildiği hatırlatıldı.
Kararda, yapılan yargılama ve toplanan deliller doğrultusunda davacı-karşı davalı kadının, başkalarının yanında eşini kastederek "Ben çocuk avutuyorum, biz çocuğa bakıyoruz" demek suretiyle eşini aşağıladığının ve ayrıca "Ben eşimi sevmiyorum, sevgim bitti" ifadelerini kullandığının anlaşıldığı belirtildi.
YARGITAY: ERKEK DE DAVA AÇMAKTA HAKLI
Yargıtay kararında şu değerlendirmeye yer verildi:
"Gerçekleşen bu duruma göre, erkek de dava açmakta haklıdır. Öyleyse, erkeğin davasının da kabulü ile boşanmaya karar verilmesi gerekirken, davasının reddi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir."
Bu gerekçeyle yerel mahkemenin kararı bozuldu.
EMSAL NİTELİĞİ TAŞIYOR
Bursalılar, kararı farklı görüşlerle değerlendirirken, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin verdiği kararın bundan sonraki benzer davalarda emsal teşkil edeceği hatırlatıldı.
YARGITAY SÜRECİ VE İŞLEYİŞ
Temyiz Süresi: İstinaf mahkemesinin (Bölge Adliye Mahkemesi) verdiği kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde temyiz başvurusunda bulunulabilir.
İnceleme Şekli: Yargıtay incelemesi genel olarak duruşmasız, yalnızca dosya üzerinden yapılır. Ancak tarafların açık talebi ve Yargıtay'ın uygun görmesi durumunda istisnai olarak duruşmalı inceleme de yapılabilmektedir.
Karar Türleri: Yargıtay dosyayı inceledikten sonra; yerel mahkeme kararını hukuka uygun bulup onayabilir, ufak hatalarda düzelterek onayabilir veya kararı bozabilir.
Duruşma Durumu: Dava tamamen kesinleşene kadar eşler resmi olarak boşanmış sayılmaz.