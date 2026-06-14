En fazla 30 kişilik gruplarla gerçekleştirilen ve 9 ila 12 hafta süren eğitimlerde uygulamalı etkinlikler, grup çalışmaları ve deneyim paylaşımına dayalı öğrenme yöntemleri kullanılıyor.

AKTİF KATILIM ESAS ALINIYOR Gerçekleştirilen eğitimlerde katılımcıların aktif öğrenme süreçlerine katılımı desteklenirken, eğitim sonrasında verilen ev ödevleriyle de öğrenilenlerin aile yaşamına taşınması teşvik ediliyor.

EBEVEYNLİK BECERİLERİ GÜÇLENİYOR

Bu sayede anne babalar hem yeni beceriler kazanıyor hem de benzer deneyimlere sahip diğer ebeveynlerle deneyim ve paylaşım ortamı oluşturuyor.

Program kapsamında kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve belediyelerle kurulan iş birlikleri sayesinde farklı hedef gruplarına da ulaşılıyor.

Modüler Aile Eğitim Programı'nın uygulanmaya başladığı tarihten bu yana yaklaşık 42 bin anne ve babaya ulaşılarak ebeveynlik becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlandı.

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Simla Öğütcü Takvim.com.tr Güncel