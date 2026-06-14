Modüler Aile Eğitim Programı yaygınlaştırıldı: 81 ilde ebeveynlik becerileri güçleniyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2024 yılında 19 ilde pilot olarak başlattığı Modüler Aile Eğitim Programı, 2026 itibarıyla 81 ilin tamamına yayıldı. Aile içi iletişimi güçlendirmeyi, anne babaları desteklemeyi ve çocukların sağlıklı gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan program kapsamında bugüne kadar yaklaşık 42 bin ebeveyne ulaşıldı. Toplam 12 eğitim modülünden oluşan programda uygulamalı etkinlikler ve deneyim paylaşımına dayalı yöntemlerle ebeveynlik becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.
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- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2024 yılında 19 ilde pilot olarak başlattığı Modüler Aile Eğitim Programı, 2026 yılı itibarıyla 81 ilin tamamında uygulanmaya başlandı.
- Program kapsamında bugüne kadar yaklaşık 42 bin anne ve babaya ulaşılarak ebeveynlik becerilerinin geliştirilmesi sağlandı.
- Toplam 8 ana ve 4 ek modül olarak hazırlanan program ile anne babaların tutum, beceri ve davranışlarında kalıcı değişiklikler oluşturulması amaçlanıyor.
- En fazla 30 kişilik gruplarla 9 ila 12 hafta süren eğitimlerde uygulamalı etkinlikler, grup çalışmaları ve deneyim paylaşımına dayalı öğrenme yöntemleri kullanılıyor.
- Program kapsamında kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve belediyelerle iş birlikleri yapılarak farklı hedef gruplarına ulaşılıyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2024 yılında 19 ilde pilot olarak başlattığı Modüler Aile Eğitim Programı, 2026 yılı itibarıyla 81 ilin tamamında uygulanmaya başlandı.
PROGRAM TÜM TÜRKİYE'YE YAYILDI
Program kapsamında bugüne kadar yaklaşık 42 bin anne ve babaya ulaşılarak ebeveynlik becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından aile yapısını güçlendirmek amacıyla 2024 yılında 19 ilde pilot uygulamalar ile başlatılan ve '2025 Aile Yılı' kapsamında 61 ilde hayata geçirilen Modüler Aile Eğitim Programı, 2026 yılı itibarıyla 81 ilin tamamında yaygınlaştırıldı.
AİLELERE YÖNELİK DESTEK BÜYÜYOR
Bakanlığın aileyi korumaya yönelik politika ve uygulamalarının önemli bileşenleri arasında yer alan program ile aile içi iletişimi güçlendirmek, anne babaları desteklemek ve çocukların sağlıklı gelişimine katkı sağlamak amaçlanıyor.
'Aile ve Nüfus 10 Yılı' vizyonu doğrultusunda geliştirilen Modüler Aile Eğitim Programı'nın koruyucu ve önleyici yaklaşımıyla ailelerin desteklenmesi hedefleniyor.
ANNE BABALAR İÇİN 12 KAPSAMLI EĞİTİM MODÜLÜ
Bakanlık tarafından 2013 yılında hazırlanan Aile Eğitim Programı, ailelerin değişen ihtiyaçları doğrultusunda içerik ve yöntem açısından yeniden düzenlenerek Modüler Aile Eğitim Programı geliştirilerek uygulamaya alındı.
Toplam 8 ana ve 4 ek modül olarak güncel yetişkin eğitimi yöntemleriyle hazırlanan program ile yalnızca bilgi aktarımı değil, anne babaların tutum, beceri ve davranışlarında kalıcı ve olumlu değişiklikler oluşturmak amaçlanıyor.
AKTİF KATILIM ESAS ALINIYOR
Gerçekleştirilen eğitimlerde katılımcıların aktif öğrenme süreçlerine katılımı desteklenirken, eğitim sonrasında verilen ev ödevleriyle de öğrenilenlerin aile yaşamına taşınması teşvik ediliyor.
En fazla 30 kişilik gruplarla gerçekleştirilen ve 9 ila 12 hafta süren eğitimlerde uygulamalı etkinlikler, grup çalışmaları ve deneyim paylaşımına dayalı öğrenme yöntemleri kullanılıyor.
EBEVEYNLİK BECERİLERİ GÜÇLENİYOR
Bu sayede anne babalar hem yeni beceriler kazanıyor hem de benzer deneyimlere sahip diğer ebeveynlerle deneyim ve paylaşım ortamı oluşturuyor.
Program kapsamında kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve belediyelerle kurulan iş birlikleri sayesinde farklı hedef gruplarına da ulaşılıyor.
Modüler Aile Eğitim Programı'nın uygulanmaya başladığı tarihten bu yana yaklaşık 42 bin anne ve babaya ulaşılarak ebeveynlik becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlandı.