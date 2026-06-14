Ankara'nın kalbine 140 metrelik yeni imza! Başkent Havacılık Köprüsü için geri sayım bitti
Ankara Havalimanı'nın kent merkezi ve lojistik hatlarla entegrasyonunu sağlayacak dev proje hizmete giriyor. Türkiye'de ilk kez uygulanan itme-sürme yöntemiyle YHT hattı üzerine inşa edilen 10 bin tonluk Başkent Havacılık Köprüsü, sivil ve askeri trafiği birbirinden ayıran kavşak çözümleriyle dikkat çekiyor. Başkan Erdoğan tarafından açılacak 12,5 kilometrelik bağlantı yolu, Eskişehir Yolu ve Ankara Çevre Yolu üzerindeki trafik yükünü önemli ölçüde azaltacak.
Hızlı Özet Göster
- Ankara Havalimanı Bağlantı Yolları Projesi kapsamında tamamlanan Başkent Havacılık Köprüsü ve Ankara Bulvarı Altgeçidi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın açılacak.
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projenin Ankara'nın ulaşım altyapısına önemli katkılar sağlayacağını belirtti.
- Proje kapsamında 12,5 kilometrelik bağlantı yolu inşa edilerek Ankara Havalimanı ile kent merkezi arasında modern bir ulaşım sağlandı.
- Ay Yıldız Yerleşkesi çevresinde yapılan düzenlemelerle askeri ve sivil trafik için farklı ulaşım katmanları oluşturuldu.
- Başkent Havacılık Köprüsü, Yüksek Hızlı Tren hattı üzerinde inşa edilerek Türkiye'de ilk kez uygulanan bir yöntemle tamamlandı.
Ankara Havalimanı Bağlantı Yolları Projesi kapsamında tamamlanan Başkent Havacılık Köprüsü ve Ankara Bulvarı Altgeçidi yarın düzenlenecek törenle hizmete açılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek açılışla birlikte Ankara Havalimanı'nın kent merkezi ve stratejik kurumlarla bağlantısında önemli bir adım atılmış olacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, proje kapsamında tamamlanan çalışmaların Ankara'nın ulaşım altyapısına önemli katkılar sağlayacağını belirterek yeni bağlantıların ulaşımı daha hızlı ve güvenli hale getireceğini söyledi.
12,5 KİLOMETRELİK BAĞLANTI YOLU HİZMETE HAZIR
Proje kapsamında toplam 12,5 kilometre uzunluğunda bitümlü sıcak karışım kaplamalı bağlantı yolu inşa edildi. Yolun 6,5 kilometresi bölünmüş yol, 6 kilometresi ise tek yol standardında tamamlandı.
Çalışmaların Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğü ile Karayolları Genel Müdürlüğü iş birliğinde yürütüldüğünü belirten Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü işbirliğiyle 12,5 km'lik bağlantı yolunu tamamladık. 140 metrelik mühendislik eseri teknolojik Başkent Havacılık Köprüsü ve Ankara Bulvarı Altgeçidi ile Kızılay Merkeze sadece 17 km mesafede modern bir havalimanı kazandırdık. Yolların 6,5 kilometresini bölünmüş yol, 6 kilometresini ise tek yol standardında tamamladık."
Bakan Uraloğlu, projenin Ankara Havalimanı ile başkentin yönetim, savunma ve güvenlik merkezleri arasında doğrudan ulaşım sağlayacağını belirterek, "İstanbul Yolu ile Ankara Bulvarı arasında alternatif bir bağlantı oluşturularak şehir içi ulaşıma da doğrudan katkı sunduk." dedi.
AY YILDIZ YERLEŞKESİ ÇEVRESİNDE ULAŞIM AĞI GÜÇLENDİRİLDİ
Ay Yıldız Yerleşkesi'nin yaklaşık 15 bin personele ev sahipliği yapacak olması nedeniyle bölgedeki ulaşım altyapısında kapsamlı düzenlemeler gerçekleştirildi.
Eskişehir Yolu, Ankara Çevre Yolu, Bağlıca ve Yapracık akslarında yeni bağlantılar oluşturulurken mevcut ulaşım ağının kapasitesi de artırıldı. Eskişehir Yolu üzerindeki trafik yükünü azaltmak amacıyla yan yollar ve katılım şeritleri genişletildi.
Bağlıca ile Yapracık arasındaki bağlantıyı sağlayan bulvarlarda yapılan düzenlemelerle transit geçişlerin kolaylaştırılması hedeflenirken Ankara Çevre Yolu ile entegrasyon kapsamında da yeni bağlantı kolları oluşturuldu.
ASKERİ VE SİVİL TRAFİK İÇİN FARKLI ULAŞIM KATMANLARI OLUŞTURULDU
Bölgede çok sayıda köprülü kavşak ve alt geçit inşa edildiğini belirten Uraloğlu, askeri ve sivil trafiğin birbirinden ayrılması amacıyla özel çözümler geliştirildiğini söyledi.
Uraloğlu, "Yerleşkeye giriş yapacak araçlarla bölgedeki sivil trafik akışının birbirini etkilememesi için farklı seviyelerde ulaşım çözümleri geliştirdik. Transit alt geçitler ve köprülü kavşaklar ile karargâha giriş yapacak askeri araçlar ile bölgeden geçen sivil araçlar farklı katlardan akmaktadır." ifadelerini kullandı.
Bakan Uraloğlu ayrıca Ay Yıldız Yerleşkesi ile çevresindeki stratejik kurumlar arasında koordineli bir ulaşım altyapısı oluşturulduğunu, lojistik ve güvenlik koridorlarının alt ve üst geçitlerle desteklendiğini belirtti.
YÜKSEK HIZLI TREN HATTI ÜZERİNE ÖZEL TEKNOLOJİK KÖPRÜ
Projenin öne çıkan yapılarından biri olan Başkent Havacılık Köprüsü, Yüksek Hızlı Tren hattı üzerinde inşa edildi.
Köprünün tren seferlerinde herhangi bir kesintiye neden olmaması amacıyla 140 metre uzunluğunda, tek pilonlu ekstradoz eğik askılı sistemle tasarlandığını belirten Uraloğlu, yapının itme-sürme yöntemiyle inşa edildiğini söyledi.
Uraloğlu, "Böylece Başkentimize estetik bir mühendislik yapısı kazandırdık." dedi.
TÜRKİYE'DE İLK KEZ UYGULANAN YÖNTEM KULLANILDI
Köprünün yapım sürecinde Türkiye'de ilk kez uygulanan bir yöntemden yararlanıldı.
Bakan Uraloğlu, süreçle ilgili şu bilgileri paylaştı:
"Ağırlığı neredeyse Eyfel Kulesi'ne eşdeğer olan 10 bin tonluk köprü tabliyesini Türkiye'de ilk kez uygulanan yöntemle yerine yerleştirdik. Bu dev kütle, 800 ton kapasiteli iki adet hidrolik kriko yardımıyla, kenar ayaktan destek alacak şekilde geçici çelik mesnetler üzerinde dolu kesit halinde itildi. Böylece bu yapım yöntemini ülkemizde bir ilk olarak başarıyla tamamladık."
PROJE 6 AYDA TAMAMLANDI
Ankara Havalimanı Bağlantı Yolları Projesi kapsamında ayrıca 40 metrelik Ankara Bulvarı Altgeçidi de inşa edildi.
Uraloğlu, bağlantı yolları, köprü ve alt geçit çalışmalarının yaklaşık 6 ay gibi kısa bir sürede tamamlandığını belirterek projenin Ankara'nın stratejik ulaşım altyapısını tamamlayan önemli yatırımlardan biri olduğunu ifade etti.
AÇILIŞ TÖRENİ YARIN GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Ankara Havalimanı ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni, 15 Haziran Pazartesi günü saat 13.00'te Ankara Havalimanı'nda düzenlenecek.
Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılması bekleniyor.