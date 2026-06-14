Ankara'nın kalbine 140 metrelik yeni imza! Başkent Havacılık Köprüsü için geri sayım bitti

Başkent Havacılık Köprüsü, Yüksek Hızlı Tren hattı üzerinde inşa edilerek Türkiye'de ilk kez uygulanan bir yöntemle tamamlandı.

Ay Yıldız Yerleşkesi çevresinde yapılan düzenlemelerle askeri ve sivil trafik için farklı ulaşım katmanları oluşturuldu.

Proje kapsamında 12,5 kilometrelik bağlantı yolu inşa edilerek Ankara Havalimanı ile kent merkezi arasında modern bir ulaşım sağlandı.

Ankara Havalimanı Bağlantı Yolları Projesi kapsamında tamamlanan Başkent Havacılık Köprüsü ve Ankara Bulvarı Altgeçidi yarın düzenlenecek törenle hizmete açılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek açılışla birlikte Ankara Havalimanı'nın kent merkezi ve stratejik kurumlarla bağlantısında önemli bir adım atılmış olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, proje kapsamında tamamlanan çalışmaların Ankara'nın ulaşım altyapısına önemli katkılar sağlayacağını belirterek yeni bağlantıların ulaşımı daha hızlı ve güvenli hale getireceğini söyledi.

Toplam 140 metre uzunluğundaki köprü, Yüksek Hızlı Tren hattı üzerinde özel mühendislik çözümleriyle hayata geçirildi.

12,5 KİLOMETRELİK BAĞLANTI YOLU HİZMETE HAZIR

Proje kapsamında toplam 12,5 kilometre uzunluğunda bitümlü sıcak karışım kaplamalı bağlantı yolu inşa edildi. Yolun 6,5 kilometresi bölünmüş yol, 6 kilometresi ise tek yol standardında tamamlandı.

Çalışmaların Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğü ile Karayolları Genel Müdürlüğü iş birliğinde yürütüldüğünü belirten Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü işbirliğiyle 12,5 km'lik bağlantı yolunu tamamladık. 140 metrelik mühendislik eseri teknolojik Başkent Havacılık Köprüsü ve Ankara Bulvarı Altgeçidi ile Kızılay Merkeze sadece 17 km mesafede modern bir havalimanı kazandırdık. Yolların 6,5 kilometresini bölünmüş yol, 6 kilometresini ise tek yol standardında tamamladık."

Bakan Uraloğlu, projenin Ankara Havalimanı ile başkentin yönetim, savunma ve güvenlik merkezleri arasında doğrudan ulaşım sağlayacağını belirterek, "İstanbul Yolu ile Ankara Bulvarı arasında alternatif bir bağlantı oluşturularak şehir içi ulaşıma da doğrudan katkı sunduk." dedi.