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Tekirdağ ve İstanbul’da eş zamanlı ‘yasa dışı bahis’ operasyonu: 32 tutuklama | 1 milyar liralık para trafiği deşifre edildi

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiği belirlenen suç örgütüne yönelik Tekirdağ ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 1 milyar liralık para hareketi tespit edilirken, operasyonlarda gözaltına alınan 36 kişiden 32'si tutuklandı. Soruşturma kapsamında 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Tekirdağ ve İstanbul’da eş zamanlı ‘yasa dışı bahis’ operasyonu: 32 tutuklama | 1 milyar liralık para trafiği deşifre edildi
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  • Tekirdağ ve İstanbul'da internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde eden suç örgütüne yönelik operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı.
  • Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturmada şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 1 milyar liralık para hareketi tespit edildi.
  • Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 32'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
  • Soruşturma kapsamında 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ ve İstanbul'da internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiği belirlenen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 1 milyar liralık para hareketi tespit edildi.

Şüphelilere yöneltilen suçlar;

  • Yasa dışı bahis oynatmak,
  • Haksız kazanç sağlamak,
  • Suç örgütü faaliyeti yürütmek.

Tekirdağ ve İstanbul'da internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde eden suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. (Haberde yer alan görseller DHA'ya aittir.)Tekirdağ ve İstanbul'da internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde eden suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. (Haberde yer alan görseller DHA'ya aittir.)

1 MİLYAR LİRALIK PARA HAREKETİ TESPİT EDİLDİ

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri internet üzerinden gerçekleştirilen yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırma ve incelemelerde, şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 1 milyar lira tutarında para hareketi tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 32'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 32'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TEKİRDAĞ VE İSTANBUL'DA EŞ ZAMANLI OPERASYON

Haksız kazanç sağladığı belirlenen suç örgütüne yönelik Tekirdağ ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 36 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Tekirdağ ve İstanbul’da eş zamanlı ‘yasa dışı bahis’ operasyonu: 32 tutuklama | 1 milyar liralık para trafiği deşifre edildi-4

32 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 32'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Tekirdağ ve İstanbul’da eş zamanlı ‘yasa dışı bahis’ operasyonu: 32 tutuklama | 1 milyar liralık para trafiği deşifre edildi-6 Tekirdağ ve İstanbul’da eş zamanlı ‘yasa dışı bahis’ operasyonu: 32 tutuklama | 1 milyar liralık para trafiği deşifre edildi-7 Tekirdağ ve İstanbul’da eş zamanlı ‘yasa dışı bahis’ operasyonu: 32 tutuklama | 1 milyar liralık para trafiği deşifre edildi-8
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