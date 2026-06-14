Tekirdağ ve İstanbul'da internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde eden suç örgütüne yönelik operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ ve İstanbul'da internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiği belirlenen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ ve İstanbul'da internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde eden suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. (Haberde yer alan görseller DHA'ya aittir.)

1 MİLYAR LİRALIK PARA HAREKETİ TESPİT EDİLDİ

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri internet üzerinden gerçekleştirilen yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırma ve incelemelerde, şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 1 milyar lira tutarında para hareketi tespit edildi.