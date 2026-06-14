Yetkililer, oluşabilecek yoğunluğun önüne geçmek için sürücülerin Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi, Palanga Caddesi, Asariye Caddesi, Portakal Yokuşu, Dereboyu Caddesi, Asker Ocağı Caddesi, İnönü Caddesi, Evliya Çelebi Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı ve Unkapanı Köprüsü gibi alternatif güzergahları kullanmalarını önerdi.

Sahil Kennedy Caddesi'nin Çatladıkapı ile Sirkeci ışıklar arasındaki bölümü, Refik Saydam Caddesi'nden Unkapanı yönüne giden yol, İnönü Caddesi ile Şehitler Tepesi arasındaki güzergah, Barbaros Bulvarı ve Galata Köprüsü de araç geçişine kapatılacak.

İstanbul'da hafta sonu düzenlenecek Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu nedeniyle Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş ilçelerinde bazı ana arterlerde trafik akışı geçici olarak durdurulacak.

İstanbul'da hafta sonu düzenlenecek Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu nedeniyle bazı ana arterlerde trafik akışı geçici olarak durdurulacak. Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş ilçelerini kapsayan organizasyon kapsamında sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları istendi.

Yeşilay Bisiklet Turu nedeniyle İstanbul'da bazı ana arterler geçici olarak trafiğe kapatıldı. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir)

KAPANACAK YOLLAR AÇIKLANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, etkinlik güzergahında yer alan birçok cadde ve bağlantı yolunun program süresince araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.

Bugün (14 Haziran Pazar) saat 09.00'dan etkinliğin sona ermesine kadar Reşadiye Caddesi, Ragıp Gümüşpala Caddesi, Abdülezelpaşa Caddesi, Mürselpaşa Caddesi, Ayvansaray Caddesi, Kadir Has Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi, Kemeraltı Caddesi, Dolmabahçe Caddesi, Beşiktaş Caddesi, Eski Yıldız Caddesi, Çırağan Caddesi ve Tersane Caddesi ulaşıma kapalı olacak.

Bunun yanı sıra Sahil Kennedy Caddesi'nin Çatladıkapı ile Sirkeci ışıklar arasındaki bölümü, Refik Saydam Caddesi'nden Unkapanı yönüne giden yol, İnönü Caddesi ile Şehitler Tepesi arasındaki güzergah, Barbaros Bulvarı ve Galata Köprüsü de araç geçişine kapatılacak noktalar arasında yer alıyor.