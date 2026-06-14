İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı? Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş alternatif güzergahlar listesi
Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu nedeniyle Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş ilçelerindeki birçok ana arter ve bağlantı yolu araç geçişine kapatıldı. Sürücülerin mağdur olmaması için İstanbul Emniyeti alternatif rota uyarısı yaptı. İşte Yeşilay Bisiklet Turu kapanacak yollar listesi ve kullanılabilecek açık caddeler.
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- İstanbul'da hafta sonu düzenlenecek Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu nedeniyle Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş ilçelerinde bazı ana arterlerde trafik akışı geçici olarak durdurulacak.
- İstanbul Emniyet Müdürlüğü, etkinlik süresince Reşadiye Caddesi, Ragıp Gümüşpala Caddesi, Abdülezelpaşa Caddesi, Mürselpaşa Caddesi, Ayvansaray Caddesi, Kadir Has Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi, Kemeraltı Caddesi, Dolmabahçe Caddesi, Beşiktaş Caddesi, Eski Yıldız Caddesi, Çırağan Caddesi ve Tersane Caddesi'nin ulaşıma kapalı olacağını bildirdi.
- Sahil Kennedy Caddesi'nin Çatladıkapı ile Sirkeci ışıklar arasındaki bölümü, Refik Saydam Caddesi'nden Unkapanı yönüne giden yol, İnönü Caddesi ile Şehitler Tepesi arasındaki güzergah, Barbaros Bulvarı ve Galata Köprüsü de araç geçişine kapatılacak.
- Yetkililer, oluşabilecek yoğunluğun önüne geçmek için sürücülerin Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi, Palanga Caddesi, Asariye Caddesi, Portakal Yokuşu, Dereboyu Caddesi, Asker Ocağı Caddesi, İnönü Caddesi, Evliya Çelebi Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı ve Unkapanı Köprüsü gibi alternatif güzergahları kullanmalarını önerdi.
- Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu'nun tamamlanmasının ardından kapatılan yolların kademeli olarak yeniden trafiğe açılması bekleniyor.
İstanbul'da hafta sonu düzenlenecek Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu nedeniyle bazı ana arterlerde trafik akışı geçici olarak durdurulacak. Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş ilçelerini kapsayan organizasyon kapsamında sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları istendi.
KAPANACAK YOLLAR AÇIKLANDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, etkinlik güzergahında yer alan birçok cadde ve bağlantı yolunun program süresince araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.
Bugün (14 Haziran Pazar) saat 09.00'dan etkinliğin sona ermesine kadar Reşadiye Caddesi, Ragıp Gümüşpala Caddesi, Abdülezelpaşa Caddesi, Mürselpaşa Caddesi, Ayvansaray Caddesi, Kadir Has Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi, Kemeraltı Caddesi, Dolmabahçe Caddesi, Beşiktaş Caddesi, Eski Yıldız Caddesi, Çırağan Caddesi ve Tersane Caddesi ulaşıma kapalı olacak.
Bunun yanı sıra Sahil Kennedy Caddesi'nin Çatladıkapı ile Sirkeci ışıklar arasındaki bölümü, Refik Saydam Caddesi'nden Unkapanı yönüne giden yol, İnönü Caddesi ile Şehitler Tepesi arasındaki güzergah, Barbaros Bulvarı ve Galata Köprüsü de araç geçişine kapatılacak noktalar arasında yer alıyor.
SÜRÜCÜLERE ALTERNATİF ROTA UYARISI
Yetkililer, etkinlik nedeniyle oluşabilecek yoğunluğun önüne geçebilmek için sürücülere alternatif güzergahları tercih etmeleri çağrısında bulundu.
Trafiğe kapatılan yollar yerine Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi, Palanga Caddesi, Asariye Caddesi, Portakal Yokuşu, Dereboyu Caddesi, Asker Ocağı Caddesi, İnönü Caddesi, Evliya Çelebi Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı ve Unkapanı Köprüsü kullanılabilecek.
SABAH SAATLERİNDE YOĞUNLUK BEKLENİYOR
Özellikle tarihi yarımada, Karaköy, Dolmabahçe ve Beşiktaş çevresinde sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğunun artması bekleniyor. Yetkililer, bu bölgeleri kullanacak vatandaşların yola çıkmadan önce güzergah planlaması yapmalarını ve trafik bilgilendirmelerini takip etmelerini öneriyor.
Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu'nun tamamlanmasının ardından kapatılan yolların kademeli olarak yeniden trafiğe açılması bekleniyor.