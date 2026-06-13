Kim Milyoner Olmak İster’e ‘Aile ve Çocuk Dostu’ ödülü

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster ATV'nin bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile RTÜK iş birliğiyle düzenlenen Aile ve Çocuk Dostu Yapımlar Yarışması'nda ödül aldı.

Ödül, Dijital Anafor: Ekran Bağımsızlığı Zirvesi kapsamında düzenlenen törende ATV Genel Müdürü Hacı Ali Türkarslan'a Bakan Mahinur Özdemir Göktaş tarafından verildi.

Bakan Göktaş, 2025 Aile Yılı'nda dijital dünyada çocukları koruyan ve aileyi güçlendiren çalışmalara hız kazandırdıklarını belirtti.

15 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi hayata geçirildiği ve 15-18 yaş için güvenli dijital alanların oluşturulmasının hedeflendiği açıklandı.

Bakan Göktaş, çocukların dijital imkânları bilinçli kullanmasını ve hakikati ayırt edebilen nesiller yetiştirilmesini hedeflediklerini ifade etti.

Toplumun kültürel gelişimine katkı sağlayan ve her yaştan izleyiciyi ekran başında bir araya getiren ATV'nin fenomen bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?", aile yapısını destekleyen ve çocuk gelişimine olumlu katkı sunan içeriğiyle "Aile ve Çocuk Dostu Yapımlar Yarışması"nda ödüle layık görüldü.

ATV Genel Müdürü Hacı Ali Türkarslan, ödül plaketini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın elinden aldı. (Fotoğraflar: Takvim) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile RTÜK iş birliğiyle hayata geçirilen ödül, "Dijital Anafor: Ekran Bağımsızlığı Zirvesi" kapsamında düzenlenen törenle takdim edildi. ATV Genel Müdürü Hacı Ali Türkarslan, ödül plaketini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın elinden aldı. Programda konuşan Bakan Göktaş, 2025 Aile Yılı'nda, dijital dünyada çocukları koruyan ve aileyi güçlendiren çalışmalara hız kazandırdıklarını belirterek "Dijital ve teknoloji bağımlılığı alanında yüzlerce etkinlik düzenledik. Dijital Detoks Etkinlikleri ile bilinçli teknoloji kullanımını teşvik ediyoruz. Tüm bu çalışmalarımızın en kritik adımlarından biri, hiç şüphesiz, sosyal medya düzenlemesi oldu. 15 yaş altı için hayata geçirdiğimiz bu düzenlemeyle, evlatlarımızı dijital dünyanın kontrolsüz içeriklerden korumayı amaçlıyoruz. 15-18 yaş için ise yetişkinlerden ayrıştırılmış, yaşlarına uygun, güvenli ve denetlenebilir dijital alanların oluşturulmasını vazgeçilmez görüyoruz. Aile ve Nüfus 10 Yılı vizyonu da bize, dijital çağın riskleri karşısında aileyi güçlendirmeyi ve nesillerimizi güvenle yarına hazırlamayı tarihî bir sorumluluk olarak hatırlatıyor" dedi.