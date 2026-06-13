Yıllar süren davalar sona eriyor: 12. Yargı Paketi'nde duruşma süreleri 3 ay ile sınırlandırılıyor

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster 12. Yargı Paketi ile iki duruşma arasındaki süre kural olarak en fazla 3 ay olacak, zorunlu durumlarda mahkemeler gerekçe göstererek daha ileri tarihe erteleyebilecek.

Yargı reformu kapsamında makul sürede yargılanma hakkını güçlendirecek düzenlemeler hayata geçirilecek.

Ön inceleme duruşmaları ses ve görüntü nakli yoluyla e-duruşma şeklinde yapılabilecek.

Düzenleme ile davaların gereksiz uzamasının önüne geçilmesi ve yargılama süreçlerinin daha disiplinli ilerlemesi hedefleniyor.

Kısa aralıklı duruşmalarla hâkimlerin dosyadan kopmadan değerlendirme yapması ve karar süreçlerinin hızlanması amaçlanıyor.

Yargının hızlandırılması ve etkinliğinin artırılmasına yönelik hazırlanan 12. Yargı Paketi'nde, vatandaşların uzun yıllardır şikâyet ettiği dava sürelerine ilişkin önemli bir değişiklik öngörülüyor. Yargı reformu çalışmaları kapsamında, vatandaşların en temel beklentilerinden biri olan "makul sürede yargılanma hakkını" güçlendirecek önemli düzenlemeler hayata geçiriliyor. Yeni düzenlemelerle birlikte yargı süreçlerinde hız, etkinlik ve usul ekonomisi esas alınacak; yıllarca süren davaların önüne geçilmesi hedeflenecek.

İki duruşma arasındaki süre kural olarak en fazla 3 ay olacak. (Fotoğraflar AA Arşiv'e aittir.) DURUŞMADA SÜRE SINIRI Sabah'tan Kerim Cengil'in haberine göre; yapılacak düzenlemelerde, iki duruşma arasındaki süre artık kural olarak en fazla 3 ay olacak. Ancak zorunlu ve istisnai durumlarda mahkemeler gerekçesini açıkça belirtmek şartıyla duruşmayı daha ileri bir tarihe erteleyebilecek. Böylece davaların gereksiz şekilde uzamasının önüne geçilecek, yargılama süreçleri daha disiplinli ve planlı ilerleyecek.