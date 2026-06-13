Türkiye, dünyanın dört bir yanına savrulmuş soydaşlarının haklı davalarını ve uğradıkları tarihi haksızlıkları küresel kamuoyunun gündemine taşımaya devam ediyor. İstanbul, çok anlamlı ve diplomatik boyutu yüksek bir sergiye ev sahipliği yapıyor.