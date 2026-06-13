Bakan Fidan'dan AKM'de açılış: "Kayıp Sürgünün İzinde" sergisi başladı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi Sanat Galerisi'nde düzenlenen "Ahıska Türkleri-Kayıp Sürgünün İzinde" sergisinin resmi açılış törenine katıldı. Dışişleri Bakanlığı'nın destekleri ve Dünya Ahıskalı Türkler Birliği'nin eşgüdümüyle hazırlanan bu tarihi etkinlikte konuşma yapan Bakan Fidan, açılışın ardından sergideki hatıra defterini de imzaladı. Beste Gürsu'nun küratörlüğünde hayat bulan ve Ahıska Türklerinin uğradığı sürgün ile tarihi adaletsizlikleri ulusal ve uluslararası arenada duyurmayı amaçlayan bu anlamlı sergi, sanatseverler ve vatandaşlar tarafından 27 Haziran'a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.
Hızlı Özet Göster
- Dışişleri Bakanlığı'nın desteğiyle Dünya Ahıskalı Türkler Birliği tarafından koordine edilen 'Ahıska Türkleri-Kayıp Sürgünün İzinde' sergisi Atatürk Kültür Merkezi'nde açıldı.
- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan serginin resmi açılışına katılarak konuşma yaptı ve hatıra defterini imzaladı.
- Sergi, Ahıska Türklerinin maruz kaldığı sürgün ve tarihi adaletsizliğe dikkat çekmek amacıyla düzenlendi.
- Beste Gürsu'nun küratörlüğünde hazırlanan sergi 27 Haziran tarihine kadar ziyaret edilebilecek.
Türkiye, dünyanın dört bir yanına savrulmuş soydaşlarının haklı davalarını ve uğradıkları tarihi haksızlıkları küresel kamuoyunun gündemine taşımaya devam ediyor. İstanbul, çok anlamlı ve diplomatik boyutu yüksek bir sergiye ev sahipliği yapıyor.
Dışişleri Bakanlığı'nın kurumsal destekleriyle, Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) tarafından koordine edilen "Ahıska Türkleri-Kayıp Sürgünün İzinde" sergisi, resmi bir törenle kapılarını sanatseverlere açtı.
Kültür ve sanatın kalbi niteliğindeki Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen bu anlamlı buluşma, devletin zirvesinden de yoğun ilgi gördü.
BAKAN FİDAN HATIRA DEFTERİNİ İMZALADI
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan resmi açılışa katılarak burada hitap etti ve hatıra defterini imzaladı.
Sergiyle, Ahıska Türklerinin maruz kaldığı sürgün ve tarihi adaletsizlik ile haklı davalarının daha geniş çevrelere duyurulabilmesi ve bu konuda ulusal ve uluslararası farkındalığın artırılabilmesi amaçlanıyor.
Beste Gürsu'nun küratörlüğünde hazırlanan sergi, 27 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.