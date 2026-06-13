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Başkan Erdoğan’dan Cemil Meriç mesajı: Fikir mirasıyla gönüllerde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk düşünce ve edebiyat dünyasının önemli isimlerinden Cemil Meriç’i vefatının 39’uncu yılında rahmetle andı.

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Başkan Erdoğan’dan Cemil Meriç mesajı: Fikir mirasıyla gönüllerde

Başkan Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cemil Meriç'in eserleri, tercümeleri ve fikir dünyasına yaptığı katkılarla gönüllerde müstesna bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Başkan Erdoğan’dan Cemil Meriç mesajı: Fikir mirasıyla gönüllerde-2

Erdoğan mesajında, "Müellifi olduğu eserlerle, edebiyatımıza kazandırdığı tercümelerle, ilim ve düşünce dünyamıza yaptığı eşsiz katkılarla gönüllerde müstesna bir yere sahip olan kıymetli mütefekkir Cemil Meriç'i vefatının 39'uncu yılında rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

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