Özgür Özel Newsweek yazısını unuttu: Batı’ya başka Halk TV’ye başka konuştu
Manisa Milletvekili Özgür Özel, Halk TV’de “ABD ve İsrail’in düzenine karşıyız” mesajı verirken, kısa süre önce Newsweek’te Türkiye’yi Avrupa ve NATO güvenliği üzerinden Batı’ya şikayet ettiğini unuttu. Özel’in iki farklı mecradaki sözleri, “Batı’ya başka, iç kamuoyuna başka konuştu” yorumlarına neden oldu.
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- CHP Genel Başkanlığı görevinden mutlak butlan kararıyla uzaklaştırılan Manisa Milletvekili Özgür Özel, Halk TV'de ABD ve İsrail'in bölgede planladığı düzene makul aktör olmayı reddettiklerini söyledi.
- Özgür Özel bir hafta önce ABD merkezli Newsweek dergisinde Türkiye'deki gelişmelerin Avrupa, NATO, Karadeniz, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu güvenliğini ilgilendirdiğini yazdı.
- Özel Newsweek'teki yazısında mevcut eğilimler sürerse Türkiye'nin NATO tarihinde benzeri görülmemiş bir noktaya sürüklenme riskiyle karşı karşıya kalacağını ifade etti.
- İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldığı dönemde Özel'in bu açıklamaları geldi.
- Dışişleri Bakanlığı Netanyahu'nun iddialarına soykırım uzmanının yalanlarının işlediği suçların sorumluluğunu gizleyemeyeceği yanıtını verdi.
Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Manisa Milletvekili Özgür Özel, iç kamuoyuna "ABD ve İsrail'in düzenine karşıyız" mesajı verirken, kısa süre önce ABD merkezli Newsweek'te Batı'dan destek aradığını unuttu.
Halk TV canlı yayınında ABD ve İsrail'in bölgede planladığı düzene "makul aktör" olmayı reddettiklerini söyleyen Özel'in, Newsweek'te Avrupa, NATO, Karadeniz, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu güvenliği üzerinden Türkiye'yi şikayet etmesi dikkat çekti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı günlerde gelen bu açıklama, Özel içeride farklı dışarıda farklı dil kullanıyor yorumlarına neden oldu.
HALK TV'DE ABD VE İSRAİL ÇIKIŞI
Manisa Milletvekili Özgür Özel, Halk TV'de yaptığı açıklamada kendisine ve ekibine yönelen süreci seçim kazanmak ve AK Parti'ye tehdit oluşturmakla ilişkilendirdi.
Özel açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Benim suçum ABD ve İsrail'in bölgede planladığı düzene ve nizama uyum gösterecek makul bir aktör olmayı reddetmek."
Özel'in bu sözleri, kısa süre önce Newsweek'te kaleme aldığı yazıyı yeniden gündeme taşıdı.
NEWSWEEK'TE BATI'DAN YARDIM İSTEMİŞTİ
Aynı Özel, CHP'deki yolsuzluklara yönelik yapılan operasyonlar sonrası Batı'dan destek aramıştı.
Özel, daha bir hafta önce ABD merkezli haber dergisi Newsweek için kaleme aldığı yazıda Türkiye'ye yönelik şikayetlerini bir kez daha gündeme taşımıştı.
"Türkiye'nin demokrasi krizi sınırlarımızın çok ötesinde sonuçları olabilecek bir güvenlik krizine evriliyor. Bugün Türkiye'de yaşananlar yalnızca demokrasiyi önemseyenleri değil, Avrupa'nın, NATO'nun, Karadeniz'in, Doğu Akdeniz'in ve Orta Doğu'nun uzun vadeli istikrarını önemseyen herkesi ilgilendirmeli." diyen Özel, Türkiye'deki siyasi süreci Batı güvenliğiyle ilişkilendirdi.
Özel ayrıca yazısında, "Mevcut eğilimler sürerse Türkiye, NATO tarihinde benzeri görülmemiş bir noktaya sürüklenme riskiyle karşı karşıya kalacak." ifadelerini kullandı.
Halk TV'de ABD ve İsrail'in bölgesel düzenine karşı olduklarını söyleyen Özel'in, Newsweek'te Avrupa ve NATO güvenliği üzerinden Batı'ya seslenmesi çelişkiyi gözler önüne serdi.
İSRAİL TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALIRKEN GELEN SÖZLER
Özel'in Halk TV'deki açıklaması, İsrail'in Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldığı günlerde geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'in "Arz-ı Mevud" hezeyanlarına karşı Doğu Akdeniz ve Kıbrıs üzerinden yaptığı tarihi ikazlar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun zoruna gitti.
Netanyahu'nun sosyal medya üzerinden Türkiye'yi hedef alan asılsız iddialarına Ankara'dan yanıt gecikmedi.
Dışişleri Bakanlığı, Netanyahu'nun açıklamalarına ilişkin, "Soykırım uzmanı Netanyahu'nun, gerçeklerin üstünü örtmek için başvurduğu yalanlar işlediği ağır suçların sorumluluğunu gizleyemez." ifadelerini kullandı.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise Gazze'de soykırımla yargılanan bir yönetimin Türkiye'ye ahlak dersi vermeye kalkışmasını "tam anlamıyla hadsizlik" olarak nitelendirdi.
NEWSWEEK SATIRLARI HAFIZALARDA
CHP'de mutlak butlan kararı sonrası genel başkanlık koltuğunu kaybeden Özel'in Halk TV'deki açıklaması, parti içindeki kriz sürerken geldi.
Bir hafta önce Newsweek'te Türkiye'yi Avrupa ve NATO güvenliği üzerinden Batı'ya şikayet eden Özel'in, Halk TV'de ABD ve İsrail'in bölgesel düzenine karşı olduğunu savunması dikkat çekti.
Özel, iç kamuoyuna "ABD ve İsrail'in düzenine karşıyız" mesajı verirken, Newsweek'teki satırları ise arşivdeki yerini koruyor.
Batı'ya Türkiye'yi şikayet eden Özel'in, birkaç gün sonra ABD ve İsrail karşıtı söyleme sarılması, "Newsweek'i unuttu mu?" sorusunu gündeme getirdi.