Özgür Özel Newsweek yazısını unuttu: Batı’ya başka Halk TV’ye başka konuştu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldığı dönemde Özel'in bu açıklamaları geldi.

Özel Newsweek'teki yazısında mevcut eğilimler sürerse Türkiye'nin NATO tarihinde benzeri görülmemiş bir noktaya sürüklenme riskiyle karşı karşıya kalacağını ifade etti.

Özgür Özel bir hafta önce ABD merkezli Newsweek dergisinde Türkiye'deki gelişmelerin Avrupa, NATO, Karadeniz, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu güvenliğini ilgilendirdiğini yazdı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı günlerde gelen bu açıklama, Özel içeride farklı dışarıda farklı dil kullanıyor yorumlarına neden oldu.

Halk TV canlı yayınında ABD ve İsrail'in bölgede planladığı düzene "makul aktör" olmayı reddettiklerini söyleyen Özel'in, Newsweek'te Avrupa, NATO, Karadeniz, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu güvenliği üzerinden Türkiye'yi şikayet etmesi dikkat çekti.

"Benim suçum ABD ve İsrail'in bölgede planladığı düzene ve nizama uyum gösterecek makul bir aktör olmayı reddetmek."

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Halk TV'de yaptığı açıklamada kendisine ve ekibine yönelen süreci seçim kazanmak ve AK Parti'ye tehdit oluşturmakla ilişkilendirdi.

NEWSWEEK'TE BATI'DAN YARDIM İSTEMİŞTİ

Aynı Özel, CHP'deki yolsuzluklara yönelik yapılan operasyonlar sonrası Batı'dan destek aramıştı.

Özel, daha bir hafta önce ABD merkezli haber dergisi Newsweek için kaleme aldığı yazıda Türkiye'ye yönelik şikayetlerini bir kez daha gündeme taşımıştı.

"Türkiye'nin demokrasi krizi sınırlarımızın çok ötesinde sonuçları olabilecek bir güvenlik krizine evriliyor. Bugün Türkiye'de yaşananlar yalnızca demokrasiyi önemseyenleri değil, Avrupa'nın, NATO'nun, Karadeniz'in, Doğu Akdeniz'in ve Orta Doğu'nun uzun vadeli istikrarını önemseyen herkesi ilgilendirmeli." diyen Özel, Türkiye'deki siyasi süreci Batı güvenliğiyle ilişkilendirdi.

Özel ayrıca yazısında, "Mevcut eğilimler sürerse Türkiye, NATO tarihinde benzeri görülmemiş bir noktaya sürüklenme riskiyle karşı karşıya kalacak." ifadelerini kullandı.

Halk TV'de ABD ve İsrail'in bölgesel düzenine karşı olduklarını söyleyen Özel'in, Newsweek'te Avrupa ve NATO güvenliği üzerinden Batı'ya seslenmesi çelişkiyi gözler önüne serdi.