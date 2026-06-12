İçişleri Bakanlığı duyurdu: Fatoş Pınar Türker'in "çıplak arama" iddiaları sonrası soruşturma başlatıldı

Türker, ayrıca savcının çocuklarını elinden almakla tehdit ettiğini öne sürdü.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, konuyla ilgili olarak Mülkiye ve Polis Müfettişlerini görevlendirdi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da daha önce benzer iddiaları reddetmişti.

FATOŞ PINAR TÜRKER'İN İDDİALARI İBB davasında tutuklu bulunan Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker, Silivri'deki duruşmada savunmasında Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltı sürecinde çıplak aramaya maruz kaldığını öne sürdü. Bir kadın polisin kendisini arşiv odası gibi bir yere alıp "üstünü çıkar" dediğini, ardından "altını da indir, çamaşırını da indir, cinsel organını aç, arkanı dön ve eğil" talimatı verdiğini, bunu işkence olarak nitelendirdiğini ve utanmadan anlattığını iddia etti. Türker ayrıca savcının çocuklarını elinden almakla ve Sosyal Hizmetler'e vermekle tehdit ettiğini öne sürdü.

Yolsuzluk soruşturması kapsamından tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker

EMNİYET VE SAVCILIK İDDİALARI REDDETTİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ise iddiaların "gerçeği yansıtmadığını" ve gözaltı üst arama ile adli işlemlerin Anayasa, mevzuat ve insan hakları ilkelerine uygun yürütüldüğünü, mevzuata aykırı herhangi bir uygulama olmadığını açıklayarak Türker'in beyanlarını reddetti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı daha önce yaptığı bir açıklamayı paylaşarak iddiaları reddetti.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Fatoş Pınar Türker'in ifadesi sırasında, gözaltı sürecinde kötü muamele ve usulsüz arama uygulamalarına maruz kaldığına yönelik iddialar üzerine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi talimatıyla soruşturma başlatıldı.

Konuyla ilgili Mülkiye Müfettişi ve Polis Müfettişi görevlendirildi.

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Tayfun Dastan Takvim.com.tr Güncel