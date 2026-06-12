İçişleri Bakanlığı duyurdu: Fatoş Pınar Türker'in "çıplak arama" iddiaları sonrası soruşturma başlatıldı
İBB davasında tutuklu yargılanan Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker’in, emniyette gözaltındayken "çıplak aramaya" maruz kaldığı yönündeki iddiaları üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçti. İddialara ilişkin, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla Mülkiye ve Polis müfettişleri görevlendirilerek idari soruşturma başlatıldı.
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- İBB davasında tutuklu Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker, Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde çıplak aramaya maruz kaldığını iddia etti.
- İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Türker'in iddialarını reddederek gözaltı işlemlerinin mevzuata uygun olduğunu açıkladı.
- Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da daha önce benzer iddiaları reddetmişti.
- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, konuyla ilgili olarak Mülkiye ve Polis Müfettişlerini görevlendirdi.
- Türker, ayrıca savcının çocuklarını elinden almakla tehdit ettiğini öne sürdü.
İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında tutuklu yargılanan Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in gözaltındayken "çıplak aramaya" maruz kaldığı yönündeki iddiaları üzerine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla idari soruşturma başlatıldı.
FATOŞ PINAR TÜRKER'İN İDDİALARI
İBB davasında tutuklu bulunan Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker, Silivri'deki duruşmada savunmasında Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltı sürecinde çıplak aramaya maruz kaldığını öne sürdü. Bir kadın polisin kendisini arşiv odası gibi bir yere alıp "üstünü çıkar" dediğini, ardından "altını da indir, çamaşırını da indir, cinsel organını aç, arkanı dön ve eğil" talimatı verdiğini, bunu işkence olarak nitelendirdiğini ve utanmadan anlattığını iddia etti. Türker ayrıca savcının çocuklarını elinden almakla ve Sosyal Hizmetler'e vermekle tehdit ettiğini öne sürdü.
EMNİYET VE SAVCILIK İDDİALARI REDDETTİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ise iddiaların "gerçeği yansıtmadığını" ve gözaltı üst arama ile adli işlemlerin Anayasa, mevzuat ve insan hakları ilkelerine uygun yürütüldüğünü, mevzuata aykırı herhangi bir uygulama olmadığını açıklayarak Türker'in beyanlarını reddetti.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı daha önce yaptığı bir açıklamayı paylaşarak iddiaları reddetti.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI
Fatoş Pınar Türker'in ifadesi sırasında, gözaltı sürecinde kötü muamele ve usulsüz arama uygulamalarına maruz kaldığına yönelik iddialar üzerine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi talimatıyla soruşturma başlatıldı.
Konuyla ilgili Mülkiye Müfettişi ve Polis Müfettişi görevlendirildi.