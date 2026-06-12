Barış Boyun operasyonunda yakalanan 45 şüpheli adliyeye sevk edildi
İtalya’da tutuklu bulunan Barış Boyun’un liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında 6 avukatın da bulunduğu 45 şüpheli adliyeye sevk edildi.
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- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İtalya'da tutuklu Barış Boyun liderliğindeki organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda 113 adrese baskın yapıldı.
- Gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden yakalanan 45'inin emniyetteki işlemleri tamamlanarak İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.
- Adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında örgüte destek sağladıkları değerlendirilen 6 avukat bulunuyor.
- Savcılık soruşturması örgütün faaliyetleri, finans kaynakları ve bağlantılarına ilişkin çok yönlü olarak sürüyor.
- Operasyon kapsamında firari durumda bulunan 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, liderliğini İtalya'da tutuklu bulunan Barış Boyun'un yaptığı organize silahlı suç örgütüne yönelik geçtiğimiz günlerde İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Toplam 113 adrese yapılan baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alınmıştı.
Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Haklarında gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden yakalanan 45'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
ARALARINDA 6 AVUKAT DA BULUNUYOR
Adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında 6 avukatın da bulunduğu öğrenildi. Savcılık soruşturmasının, örgütün faaliyetleri, finans kaynakları ve bağlantılarına ilişkin çok yönlü olarak sürdürüldüğü belirtildi.
Öte yandan operasyon kapsamında firari durumda bulunan 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
TAKVİM LİSTEYE ULAŞMIŞTI
Takvim'in ulaştığı soruşturma dosyasında, operasyon kapsamında gözaltına alınan ve hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilerin isimleri de ortaya çıkmıştı. Soruşturma kapsamında örgüt üyelerine destek sağladıkları değerlendirilen bazı avukatların da şüpheliler arasında yer aldığı belirlenmişti.