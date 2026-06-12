Barış Boyun operasyonunda 37 şüpheliye tutuklama talebi

Operasyon İstanbul, Tekirdağ, İzmir, Siirt, Samsun, Tokat ve Şanlıurfa'da eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, liderliğini İtalya'da tutuklu bulunan Barış Boyun'un yaptığı organize silahlı suç örgütüne yönelik geçtiğimiz günlerde İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Toplam 113 adrese yapılan baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alınmıştı.