Barış Boyun operasyonunda 37 şüpheliye tutuklama talebi
İtalya'da tutuklu bulunan Barış Boyun'un liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 45 şüpheliden 37'si için tutuklama talep edildi. Şüphelilerden 8'i ise adli kontrol istemiyle hakimliğe sevk edildi.
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- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İtalya'da tutuklu Barış Boyun liderliğindeki organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 7 ilde 113 adrese operasyon düzenlendi.
- Operasyonda yakalanan 45 şüpheliden 37'si tutuklama talebiyle, 8'i adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
- Şüpheliler arasında örgüte maddi destek sağladıkları ve ifadeleri etkilemeye çalıştıkları değerlendirilen 6 avukat bulunuyor.
- Operasyon İstanbul, Tekirdağ, İzmir, Siirt, Samsun, Tokat ve Şanlıurfa'da eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.
- Toplam 54 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, 9 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, liderliğini İtalya'da tutuklu bulunan Barış Boyun'un yaptığı organize silahlı suç örgütüne yönelik geçtiğimiz günlerde İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Toplam 113 adrese yapılan baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alınmıştı.
Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Haklarında gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden yakalanan 45'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılık sorgularının tamamlanmasının ardından şüphelilerden 37'si tutuklama talebiyle, 8'i ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.
ARALARINDA 6 AVUKAT DA BULUNUYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 9 Haziran'da İstanbul merkezli Tekirdağ, İzmir, Siirt, Samsun, Tokat ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonun ardından yaptığı açıklamada, kırmızı bültenle aranan ve İtalya'da tutuklu bulunan suç örgütünün faaliyetlerine yönelik 113 adreste baskın gerçekleştirildiğini duyurmuştu.
Soruşturma kapsamında örgüt üyelerine maddi destek sağladıkları, nitelikli yağma ve tehdit eylemlerine karıştıkları, şüphelilerin ifadelerini etkilemeye çalıştıkları değerlendirilen, aralarında 6 avukatın da bulunduğu toplam 54 şüpheli hakkında işlem başlatılmıştı. Operasyonda 45 şüpheli yakalanırken, firari 9 şüphelinin şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
TAKVİM LİSTEYE ULAŞMIŞTI
Takvim'in ulaştığı soruşturma dosyasında, operasyon kapsamında gözaltına alınan ve hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilerin isimleri de ortaya çıkmıştı. Soruşturma kapsamında örgüt üyelerine destek sağladıkları değerlendirilen bazı avukatların da şüpheliler arasında yer aldığı belirlenmişti.
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