Depremin merkez üssü yeni çehresine kavuştu! Bakan Kurum'dan Kahramanmaraş Meydan paylaşımı: "Yeniden ayakta"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yapımı tamamlanan kent meydanının görüntülerini paylaştı. Konutların ardından ticaret ve sosyal yaşam alanlarının da ihya edildiğini belirten Bakan Kurum, "Sağlam yuvaların ardından çarşı ve meydanlarımızı da tamamlıyoruz" dedi.
Hızlı Özet Göster
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta deprem sonrası yeniden inşa edilen kent meydanının görüntülerini paylaştı.
- Kahramanmaraş Merkez Meydan ve Valilik Yanı Projesi kapsamında Emlak Konut GYO tarafından 34 bin 165 metrekarelik alanda 116 ticarethane ve 424 araçlık kapalı otopark inşa edildi.
- 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından bölgede konutların teslim edilmesinin yanı sıra şehir merkezlerini canlandıracak meydan ve çarşı projelerine hız verildi.
- Proje kapsamında 1423 kazıkla zemin iyileştirmesi yapıldı ve 2 bin 354 metrekare bitkisel, 9 bin 936 metrekare yapısal peyzaj alanı tasarlandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yeniden inşa edilen kent meydanına ait görüntüleri paylaştı. Konutların ardından şehir merkezlerinin de hızla ihya edildiğini vurgulayan Bakan Kurum, mesajında "Yeniden ayakta... Sağlam yuvaların ardından çarşı ve meydanlarımızı da tamamlıyoruz. Burası Kahramanmaraş meydan" ifadelerine yer verdi.
TİCARET VE SOSYAL YAŞAM YENİDEN CANLANIYOR
6 Şubat 2023 depremlerinin ardından bölgede inşa edilen binlerce konut hak sahiplerine teslim edilirken, şehir merkezlerini canlandıracak meydan ve çarşı projelerine de hız verildi.
Kentlerin tarihi ve kültürel dokusunu korumayı amaçlayan bu çalışmalarla, Kahramanmaraş'ın yeni yüzü de ortaya çıkmaya başladı.
Kahramanmaraş Merkez Meydan ve Valilik Yanı Projesi kapsamında Emlak Konut GYO, 1423 kazıkla zemin iyileştirmesi yaptı.
34 bin 165 metrekarelik inşa alanında 116 ticarethane inşa edildi, 424 araçlık kapalı otopark yapıldı. 2 bin 354 metrekare bitkisel, 9 bin 936 metrekare yapısal peyzaj alanı tasarlandı.