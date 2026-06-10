Danıştay Üyeliklerine 2 yeni isim: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
HSK Başkanlığı'nın Genel Kurul kararıyla boş bulunan Danıştay üyelik kadrolarına yeni atamalar gerçekleştirildi. Danıştay Kanunu'nun yasal mevzuatları uyarınca yapılan seçimde; Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Gülten Hatipoğlu ile İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Recep Yılmaz Korkmaz yüksek yargının yeni üyeleri oldu.
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- Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu, Danıştay'daki boş üyelik kadrolarına seçim yaptı.
- Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Gülten Hatipoğlu, Danıştay Üyeliğine seçildi.
- İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Recep Yılmaz Korkmaz, Danıştay Üyeliğine seçildi.
- Seçim kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
- Seçimler 2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca gerçekleştirildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Danıştay Üyeliklerine Seçme Kararına göre, Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Gülten Hatipoğlu ve İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Recep Yılmaz Korkmaz seçildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı'nın, Genel Kurul Kararı ile Danıştay Üyeliklerine Seçme Kararına göre, 2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun 8 ve 9'uncu maddeleri ile Geçici 27'inci maddesinin 17'nci fıkrası uyarınca boş bulunan üyelik kadrolarına seçim yapılması hususunun görüşülmesi üzerine, Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Gülten Hatipoğlu ve İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Recep Yılmaz Korkmaz'ın Danıştay Üyeliğine seçilmelerine karar verildi.
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel