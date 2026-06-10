Danıştay Üyeliklerine 2 yeni isim: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Danıştay Üyeliklerine Gülten Hatipoğlu ve Recep Yılmaz Korkmaz seçildi.



Resmi Gazete'de yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı'nın, Genel Kurul Kararı ile Danıştay Üyeliklerine Seçme Kararına göre, 2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun 8 ve 9'uncu maddeleri ile Geçici 27'inci maddesinin 17'nci fıkrası uyarınca boş bulunan üyelik kadrolarına seçim yapılması hususunun görüşülmesi üzerine, Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Gülten Hatipoğlu ve İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Recep Yılmaz Korkmaz'ın Danıştay Üyeliğine seçilmelerine karar verildi.

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Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel