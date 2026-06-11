İstanbul merkezli Forex ve kara para operasyonunun perde arkası: Sahte yatırım maskesiyle 14.2 milyar liralık vurgun
İstanbul merkezli cumhuriyet tarihinin en büyük Forex ve kara para aklama soruşturmasında, suç örgütünün "yatırım danışmanı" maskesiyle vatandaşlardan kopardığı 14.2 milyar lirayı nasıl akladığı MASAK raporuyla deşifre edildi. Kurulan 241 paravan şirket, sanal POS'lar ve Kapalıçarşı döviz büroları üzerinden toplanan paraların, "M80" adlı gizli bir muhasebe yazılımıyla takip edilerek kripto paralar vasıtasıyla yurt dışına kaçırıldığı belgelendi; suç ağında adlarına şirket açılan çöp toplayıcısı ve öğrencilerin çarpıcı ifadeleri dosyaya girdi.
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- İstanbul merkezli 'Forex ve karapara aklama' soruşturmasında Türker Ak liderliğindeki 80 şüpheliye gözaltı kararı verildi ve 40 kişi tutuklandı.
- Örgüt, BALANSFX, AMORFX ve MOBİLFX gibi sahte platformlar üzerinden sosyal medya ve telefonla yatırım danışmanı kılığında vatandaşları dolandırdı.
- MASAK raporuna göre örgüt, 14.2 milyar liralık vurgun yaparak 241 paravan şirket kurdu ve suç gelirlerini aklamak için yasal ödeme kuruluşlarındaki Sanal POS'ları kullandı.
- Özbey Altın, Venüs Döviz ve Angun Döviz gibi Kapalıçarşı merkezli bürolar, nakit paraları altın veya dövize çevirerek yurtdışına transfer etti.
- Örgüt, 'M80' adlı özel muhasebe yazılımıyla yasadışı bahis ve Forex dolandırıcılığından elde edilen paraları dijital ortamda akladı.
İstanbul merkezli Türkiye'nin en büyük "Forex ve karapara aklama" soruşturmasının perde arkasına ulaşıldı. Geçtiğimiz ocak ayında yapılan operasyon kapsamında aralarında örgüt lideri Türker Ak'ın da olduğu 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş ve 40'ı da tutuklanmıştı.
Soruşturma dosyasındaki ayrıntılara göre suç örgütü, vatandaşları BALANSFX, AMORFX ve MOBİLFX gibi sahte platformlara çekmek için sosyal medya ve telefon üzerinden "yatırım danışmanı" maskesiyle ulaşıyor.
Mağdurlara önce küçük kazançlar sağlanarak sisteme bağımlılık kazandırılıyor, ardından "kaldıraçlı işlem" ve "ek ödeme" bahaneleriyle tüm birikimleri ellerinden alınıyor. Örgütün üzerine şirket kurup hesap açtığı kişilere 5 bin ile 40 bin lira arasında aylık ödeme yaptığı saptandı.
Soruşturma dosyasındaki ayrıntılara göre suç örgütü, vatandaşları BALANSFX, AMORFX ve MOBİLFX gibi sahte platformlara çekmek için sosyal medya ve telefon üzerinden "yatırım danışmanı" maskesiyle ulaşıyor.
Mağdurlara önce küçük kazançlar sağlanarak sisteme bağımlılık kazandırılıyor, ardından "kaldıraçlı işlem" ve "ek ödeme" bahaneleriyle tüm birikimleri ellerinden alınıyor. Örgütün üzerine şirket kurup hesap açtığı kişilere 5 bin ile 40 bin lira arasında aylık ödeme yaptığı saptandı.
MASAK RAPORU DOSYADA
Yatırım danışmanı maskesiyle 14.2 milyar liralık vurgun yapan şebekeyle ilgili MASAK'ın hazırladığı rapor ortaya çıktı. Rapora göre şebeke, suç gelirlerini aklamak için tam 241 paravan şirket kurdu. Bu şirketlerin birçoğunun adresi aynıyken, resmiyette hiçbir mal alışı olmayan şirketlerin banka hesaplarından milyonlarca liralık çıkışlar yapıldığı tespit edildi. Örgütün en büyük finansal köprüsü ise yasal ödeme kuruluşlarındaki Sanal POS'lar oldu. Sadece "PARAM" uygulaması üzerinden 156 gerçek kişiye 5.7 milyar TL aktarıldığı soruşturma birimlerince belgelendi. Soruşturma dosyası, paranın izini kaybettirmek için kullanılan en kritik aşamayı da gün yüzüne çıkardı.
Özbey Altın, Venüs Döviz ve Angun Döviz gibi Kapalıçarşı merkezli büroların, sistemin bir nevi "tahsilat şubesi" gibi çalıştığı değerlendiriliyor. Bankalardan çekilen nakit paralar buralarda altına veya dövize çevriliyor, ardından COINTRAL gibi noktalar üzerinden USDT (Tether) birimine dönüştürülerek yurtdışındaki yasadışı ödeme kuruluşlarına transfer ediliyor.
KURYELER VE FİGÜRANLAR
Örgütün en çarpıcı kısmını ise suç ağına alet edilen "figüranlar" oluşturuyor. Örgütün, üzerlerine şirket kurup hesap açtığı kişilere aylık 5 bin TL ile 40 bin lira arasında ödeme yaptığı belirlendi. Şüpheli ifadeleri sistemin işleyişini gözler önüne serdi: Atık Toplayıcısı Bilal: Geçimini çöplerden plastik toplayarak sağladığını söyleyen Bilal Helvacı'nın adına iki şirket kurulduğu ve milyonlarca liralık hacme ulaşıldığı görüldü. Barista Alperen: Üniversite öğrencisiyken 3 bin TL karşılığında hesaplarını kiralayan Alperen, daha sonra tehdit edilerek İstanbul'da bir bankadan 600.000 TL nakit çekip örgüt üyelerine teslim etmeye zorlandığını anlattı.
Temizlik Görevlisi Ali: Hastanede temizlik personeli olan Ali Aslan, "sicilin temiz, yardım et" diyen bir mahalle arkadaşına güvenerek adına şirket açtırdığını ve üzerinden 35 milyon liralık POS işlemi geçtiğini emniyette öğrendi.
GİZLİ MUHASEBE SİSTEMİ: 'M80' YAZILIMI
Suç örgütünün bu devasa trafiği yönetmek için "M80" kodlu özel bir muhasebe yazılımı kullandığı deşifre edildi. Sisteme yasadışı bahis ve Forex dolandırıcılığından gelen her kuruş, bu yazılım üzerinden takip edilerek ilgili kişilerin hesaplarına tanımlanıyor ve aklama süreci dijital ortamda koordine ediliyordu.
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