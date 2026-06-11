İstanbul merkezli Forex ve kara para operasyonunun perde arkası: Sahte yatırım maskesiyle 14.2 milyar liralık vurgun

Özbey Altın, Venüs Döviz ve Angun Döviz gibi Kapalıçarşı merkezli bürolar, nakit paraları altın veya dövize çevirerek yurtdışına transfer etti.

MASAK raporuna göre örgüt, 14.2 milyar liralık vurgun yaparak 241 paravan şirket kurdu ve suç gelirlerini aklamak için yasal ödeme kuruluşlarındaki Sanal POS'ları kullandı.

İstanbul merkezli 'Forex ve karapara aklama' soruşturmasında Türker Ak liderliğindeki 80 şüpheliye gözaltı kararı verildi ve 40 kişi tutuklandı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv, AA ve sosyal medyadan alınmıştır.)

Yatırım danışmanı maskesiyle 14.2 milyar liralık vurgun yapan şebekeyle ilgili MASAK'ın hazırladığı rapor ortaya çıktı. Rapora göre şebeke, suç gelirlerini aklamak için tam 241 paravan şirket kurdu. Bu şirketlerin birçoğunun adresi aynıyken, resmiyette hiçbir mal alışı olmayan şirketlerin banka hesaplarından milyonlarca liralık çıkışlar yapıldığı tespit edildi. Örgütün en büyük finansal köprüsü ise yasal ödeme kuruluşlarındaki Sanal POS'lar oldu. Sadece "" uygulaması üzerinden 156 gerçek kişiye 5.7 milyar TL aktarıldığı soruşturma birimlerince belgelendi. Soruşturma dosyası, paranın izini kaybettirmek için kullanılan en kritik aşamayı da gün yüzüne çıkardı.Özbey Altın, Venüs Döviz ve Angun Döviz gibi Kapalıçarşı merkezli büroların, sistemin bir nevi "" gibi çalıştığı değerlendiriliyor. Bankalardan çekilen nakit paralar buralarda altına veya dövize çevriliyor, ardından COINTRAL gibi noktalar üzerinden USDT (Tether) birimine dönüştürülerek yurtdışındaki yasadışı ödeme kuruluşlarına transfer ediliyor.