RTÜK'ten SZC TV'ye "Özgür Özel" cezası: Doğrulanmamış bilgi ve iddialar yayınlandı

RTÜK SZC TV'de 8 Mayıs 2026 tarihli yayında Özel'in, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Adalet Bakanı Akın Gürlek arasında "kriptolu telefon" üzerinden görüşmeler yapıldığı ve bu görüşmelerin kayıt altına alındığı yönündeki iddiaları masaya yatırdı. Üst Kurul, kaynağı gösterilmeyen ve doğruluğu teyit edilmeyen bu iddiaların yayınlanmasını, tarafsızlık ve gerçeklik ilkelerinin ihlali olarak değerlendirdi.

DOĞRULANMAMIŞ İDDİALAR RTÜK tarafından yapılan incelemede, söz konusu programda yargısal süreçlere ilişkin gizli bilgilerin aktarıldığı ve Başkan Erdoğan'ın manipülatif yönlendirmelerle yanlış bilgilendirildiği yönündeki iddiaların ciddi bir araştırma yapılmadan ekrana taşındığı belirtildi. SZC TV'nin yayıncılıkta tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkeleri çerçevesinde hareket etmediği vurgulandı. Kamu görevlilerini, yargı süreçlerini ve devlet kurumlarını hedef alan bu iddiaların, toplumda sağlıklı kanaat oluşumunu zedelediği ifade edildi.

KANUNUN 8. MADDESİNDEN CEZA KESİLDİ

Yapılan değerlendirmeler sonucunda Üst Kurul, SZC TV'ye 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan yayın ilkelerinin ihlali gerekçesiyle idari para cezası müeyyidesi uyguladı.

Kararda, basın özgürlüğünün ancak kamuoyunun doğru, tarafsız ve teyit edilmiş bilgiye erişimiyle anlam kazanacağına dikkat çekildi.

HALK TV VE NOV TV DE LİSTEDE

RTÜK, SHOW TV'deki "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" programında aldatma ve gayrimeşru ilişkilerin sıradanlaştırıldığını belirledi. Çocukların gelişimine aykırı içerikleri ve tartışılan uygunsuz iddiaları "aile ve sadakat kavramlarına zarar verici" bulan Üst Kurul, kanala idari para cezası verdi.

STAR TV'de yayınlanan "Nur Viral ile Sen İstersen" adlı programda yayın ihlaline konu pek çok unsurun yer aldığını tespit eden Üst Kurul tarafından STAR TV'ye idari para cezası verildi.

"HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI" DİZİSİNE ŞİDDETİ ÖZENDİRME CEZASI

Üst Kurul'da, NOW TV'de yayınlanan "Halef: Köklerin Çağrısı" isimli dizinin farklı bölümlerine ilişkin yayın ihlalleri de ele alındı. Kurul, söz konusu yayınlar nedeniyle NOW TV'ye idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Kanal D'nin "Daha 17" dizisinde akran zorbalığı ve şiddeti teşvik eden sahnelerin gençlerin gelişimine aykırı olduğuna hükmeden RTÜK, kanala idari para cezası uyguladı.

Halk TV'de yayınlanan "Para Siyaset" adlı programın 22 Mayıs tarihli bölümünde daimi konuklar İsmail Saymaz ve İbrahim Kahveci'nin sözleri incelenerek, Halk TV'ye para cezası verildi. Kafa Radyo'nun 4-8 Mayıs tarihlerinde kanunla belirlenmiş reklam sürelerine riayet etmediğini tespit eden RTÜK, Kafa Radyo'ya para cezası verdi.

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