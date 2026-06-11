Dorukhan Büyükışık davasında son firari de tutuklandı: 26 şüphelinin tamamı cezaevinde

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster İzmir'de 2018 yılında inşaat şantiyesinde ölen Dorukhan Büyükışık'ın ölümüyle ilgili soruşturmada firari son şüpheli dönemin olay yeri inceleme komiseri İbrahim Kazmacı Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda yakalanarak tutuklandı.

Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın hukuk mücadelesi sonucu intihar olarak değerlendirilen olay cinayet soruşturmasına dönüştürüldü.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kurulan 4 kişilik özel soruşturma ekibi 26 şüpheli hakkında kasten öldürme, suç delillerini yok etme ve yalan tanıklık suçlarından gözaltı kararı vermişti.

Aralarında dönemin İlçe Emniyet Müdürü İ.Y. ile inşaat şirketinin ortakları M.M.T. ve oğlu M.T.T.'nin bulunduğu 25 şüpheli daha önce tutuklanmıştı.

Son şüphelinin yakalanmasıyla dosyada tutuksuz veya firari şüpheli kalmadı.

İzmir'de 2018 yılında bir inşaat şantiyesinde cansız bedeni bulunan 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Babası Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın yıllar süren hukuk mücadelesi sonucu "cinayet" olduğu ortaya çıkan dosyada, firari durumdaki son şüpheli de yakalanarak tutuklandı.

Dorukhan'ın ölümüne ilişkin soruşturma tutuksuz sanık kalmadı. (Fotoğraflar DHA, İHA'dan alınmıştır) KAPIKULE'DE YAKALANDI Hakkında gözaltı kararı bulunan ve bir süredir yurt dışında firari olan dönemin olay yeri inceleme ekibi komiseri İ.K. (İbrahim Kazmacı), Türkiye'ye giriş yapmak isterken Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda jandarma ekiplerince yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.K. tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 26 şüphelinin tamamı cezaevine gönderilmiş oldu.