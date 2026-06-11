MHP'den peş peşe "fesih" duyuruları! Sayı 20 oldu... Adana teşkilatına yeni görevlendirme

Fesih ve atamalar MHP tüzüğünün 52. ve 54. maddeleri uyarınca yapıldı.

Fesihler İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan, Gaziantep, Bingöl, Malatya, Şanlıurfa, Konya, Kilis, Kırıkkale, Zonguldak, Kocaeli ve Manisa teşkilatlarını kapsıyor.

Adana İl Teşkilatı'nın feshedildiği ve Hakan Yıldırım'ın Adana İl Başkanlığına atandığı duyuruldu.

Milliyetçi Hareket Partisi'nde teşkilatlardaki değişim süreci devam ediyor.

Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) teşkilatlardaki değişim süreci aralıksız devam ediyor.



İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan, Gaziantep, Bingöl, Malatya, Şanlıurfa, Konya, Kilis, Kırıkkale, Zonguldak , Kocaeli ve Manisa teşkilatlarındaki fesihler sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı.