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MHP'den peş peşe "fesih" duyuruları! Sayı 20 oldu... Adana teşkilatına yeni görevlendirme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Adana İl Teşkilatı'nın feshedildiğini duyurdu. Yalçın, İl Başkanlığı görevine Hakan Yıldırım'ın atandığını bildirdi. Bu gelişmeyle birlikte partinin feshedilen il teşkilatı sayısı 20 oldu.

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MHP'den peş peşe "fesih" duyuruları! Sayı 20 oldu... Adana teşkilatına yeni görevlendirme
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  • Milliyetçi Hareket Partisi'nde teşkilatlardaki değişim süreci devam ediyor.
  • Adana İl Teşkilatı'nın feshedildiği ve Hakan Yıldırım'ın Adana İl Başkanlığına atandığı duyuruldu.
  • Fesihler İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan, Gaziantep, Bingöl, Malatya, Şanlıurfa, Konya, Kilis, Kırıkkale, Zonguldak, Kocaeli ve Manisa teşkilatlarını kapsıyor.
  • MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Adana İl Teşkilatı'nın feshedildiğini açıkladı.
  • Fesih ve atamalar MHP tüzüğünün 52. ve 54. maddeleri uyarınca yapıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) teşkilatlardaki değişim süreci aralıksız devam ediyor.

İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan, Gaziantep, Bingöl, Malatya, Şanlıurfa, Konya, Kilis, Kırıkkale, Zonguldak , Kocaeli ve Manisa teşkilatlarındaki fesihler sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

MHP'den peş peşe "fesih" duyuruları! Sayı 20 oldu... Adana teşkilatına yeni görevlendirme-2

ADANA TEŞKİLATINA YENİ GÖREVLENDİRME

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Adana İl Teşkilatı'nın feshedildiğini duyurdu ve Adana İl Başkanlığı görevine Hakan Yıldırım'ın atandığını bildirdi.

Yalçın şu ifadeleri kullandı:

"Milliyetçi Hareket Partisi Adana il teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir.

Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Adana İl Başkanlığı görevine Hakan Yıldırım atanmıştır."


MHPde Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatına yeni atamaMHPde Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatına yeni atama
MHP'de Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatına yeni atama

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MHP'den peş peşe "fesih" duyuruları! Sayı 20 oldu... Adana teşkilatına yeni görevlendirme-4 MHP'den peş peşe "fesih" duyuruları! Sayı 20 oldu... Adana teşkilatına yeni görevlendirme-5 MHP'den peş peşe "fesih" duyuruları! Sayı 20 oldu... Adana teşkilatına yeni görevlendirme-6

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