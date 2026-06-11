Gurbetçilere iyi haber: Kapıkule'ye yeni sınır kapısı geliyor | Bakan Fidan duyurdu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan temasları kapsamında mevkidaşı Velislava Petrova-Chamova ile bir araya geldi. Gurbetçilerin uzun süreler kuyrukta beklemek zorunda kaldığı Kapıkule sınırına yeni alternatif geleceği duyuruldu. Avrupa’nın en yoğun geçiş noktası Kapıkule’nin kuzeyine yeni sınır kapısı inşa edileceğini açıklayan Fidan, enerji ve ulaştırma alanındaki yatırımların hız kazanacağını bildirdi. Türkiye Petrolleri’nin Bulgaristan sularında doğal gaz arama çalışmalarına başlayacağını aktaran Dışişleri Bakanı Fidan, Karadeniz’de mayın tehlikesine karşı kurulan ortak görev grubunun faaliyetlerini genişleteceklerini paylaştı. Fidan, Türkiye’nin dışlandığı Avrupa mimarisinin krizler karşısında zayıf düşeceği uyarısında bulundu.
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- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'ın Sofya kentinde mevkidaşı Velislava Petrova-Chamova ile stratejik konularda görüşme gerçekleştirdi.
- Türkiye Petrolleri, Bulgaristan'ın Han Tervel sahasında petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına başlayacak.
- Kapıkule sınır kapısının kuzeyinde yeni bir sınır kapısı inşa edilmesi planlanıyor.
- İki ülke, Karadeniz güvenliği ve Orta Doğu'daki gelişmeleri kapsamlı şekilde değerlendirdi.
- Bakan Fidan, Türkiye'nin Avrupa Birliği için stratejik bir gereklilik olduğunu vurguladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, stratejik müttefik Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da mevkidaşı Velislava Petrova-Chamova ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Hudut güvenliğinden enerji yatırımlarına kadar geniş yelpazede mutabakat sağlandığını aktaran Fidan, Avrupa Birliği'ne uyarılarda bulundu.
HAN TERVEL'DE PETROL ARAYACAĞIZ
İki ülke arasında enerji alanında her geçen yıl derinleşen ilişkilere dikkati çeken Bakan Fidan, "Türkiye Petrolleri, bu yıl Bulgaristan'ın münhasır ekonomik bölgesinde yer alan Han Tervel sahasında petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına başlıyor." diye konuştu.
Enerji ve ulaştırma alanlarındaki işbirliğinin ikili ticarete doğrudan yansıdığını anlatan Fidan, 2025 yılında ticaret hacminin 8 milyar 400 milyon avroyu aştığını duyurdu.
KAPIKULE'YE YENİ HUDUT KAPISI
Mevkidaşıyla ulaştırma ve lojistik alanlarında stratejik perspektif ortaya koyduklarını belirten Bakan Fidan, "Avrupa'nın en yoğun sınır kapısı olan Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir sınır kapısı inşa etme yönündeki ortak irademizi teyit ettik. Sınır kapılarımızdaki kapasitenin artırılması ve bölgesel bağlantısallığı güçlendirecek kara yolu ve demir yolu projeleri üzerinde de görüş alışverişinde bulunduk." dedi.
Fidan, yaz aylarında Avrupa'dan Türkiye'ye seyahat edecek vatandaşların sınır geçişlerinin sorunsuz sağlanması için Bulgaristan makamlarının verdiği desteğe teşekkür etti.
ASKERİ GÜCÜ DERİNLEŞTİREN BİRLİKTELİK
Ekonomik kazanımların kalıcılığının bölgesel güvenliğin tavizsiz biçimde tahkim edilmesiyle mümkün olacağını söyleyen Fidan, Karadeniz güvenliği ve Orta Doğu'daki gelişmeleri kapsamlı biçimde değerlendirdiklerini aktardı.
Askeri ilişkilerin NATO bünyesinde derinleştirildiğine işaret eden Fidan, "Bulgaristan ve Romanya ile tesis ettiğimiz Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu, seyrüsefer emniyetinin tesisinde Karadeniz'de önemli bir misyon üstlenmektedir. Halihazırda komutasını üstlendiğimiz görev grubunun faaliyetlerini daha da ileri taşımakta kararlıyız." şeklinde konuştu.
BEKLENTİ EN KISA SÜREDE BARIŞ
Karadeniz güvenliğinin uzun vadeli teminatının Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi olduğunu vurgulayan Fidan, "Rusya ile Ukrayna arasında barışın test edilmesini bölgemizin huzuru için elzem görüyoruz. Türkiye olarak taraflara bu yönde etkin desteğimizi sunmaya devam edeceğiz. Beklentimiz en kısa sürede uluslararası hukuka dayanan kalıcı ve adil bir barışa ulaşılmasıdır." dedi.
TÜRKİYE AB İÇİN GEREKLİLİK
Bölgeyi sarsan çok boyutlu krizlerin Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin vazgeçilmez doğasını gözler önüne serdiğinin altını çizen Fidan, "Türkiye'nin hak ettiği yeri almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağı ve krizlerle başa çıkma kapasitesinin zayıflayacağı açıktır. AB'nin ekonomik geleceği, rekabet gücünü artırmasına, dayanıklılığını pekiştirmesine ve yakın coğrafyasında tedarik zincirlerini yeniden kurabilmesine bağlıdır. Bu çerçevede Türkiye ile ekonomik entegrasyonun derinleştirilmesi, AB için stratejik bir gerekliliktir." ifadelerini kullandı.
Bakan Fidan, Türkiye'nin üyelik sürecine Bulgaristan'ın sağladığı desteği takdirle karşıladıklarını bildirdi.
ORTAK TEHDİTLERLE MÜCADELEYE DEVAM
Sınır güvenliğini ilgilendiren meselelere değinen Fidan, "Düzensiz göç başta olmak üzere sınır güvenliğimizi ilgilendiren ortak tehditlerle mücadeleye önümüzdeki dönemde de taviz vermeden devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Bulgaristan ile ortak tarih ve güçlü beşeri bağlar bulunduğunu hatırlatan Fidan, "Bulgaristan Türkleri ve Müslümanları bu bağların pekiştirilmesinde müstesna bir rol oynamaktadır. Soydaşlarımızın Bulgaristan'ın siyasi, iktisadi, beşeri, kültürel, ilmi ve sanatsal hayatına yaptıkları katkılar bizleri gururlandırmaktadır." sözlerini paylaştı.
Fidan, gün içerisinde Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliyana Yotova ve Başbakan Rumen Radev tarafından kabul edileceğini bildirdi.