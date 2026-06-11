Gurbetçilere iyi haber: Kapıkule'ye yeni sınır kapısı geliyor | Bakan Fidan duyurdu

Bakan Fidan, Türkiye'nin Avrupa Birliği için stratejik bir gereklilik olduğunu vurguladı.

Kapıkule sınır kapısının kuzeyinde yeni bir sınır kapısı inşa edilmesi planlanıyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, stratejik müttefik Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da mevkidaşı Velislava Petrova-Chamova ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Hudut güvenliğinden enerji yatırımlarına kadar geniş yelpazede mutabakat sağlandığını aktaran Fidan, Avrupa Birliği'ne uyarılarda bulundu.

Enerji ve ulaştırma alanlarındaki işbirliğinin ikili ticarete doğrudan yansıdığını anlatan Fidan, 2025 yılında ticaret hacminin 8 milyar 400 milyon avroyu aştığını duyurdu.

İki ülke arasında enerji alanında her geçen yıl derinleşen ilişkilere dikkati çeken Bakan Fidan, " Türkiye Petrolleri, bu yıl Bulgaristan'ın münhasır ekonomik bölgesinde yer alan Han Tervel sahasında petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına başlıyor ." diye konuştu.

KAPIKULE'YE YENİ HUDUT KAPISI

Mevkidaşıyla ulaştırma ve lojistik alanlarında stratejik perspektif ortaya koyduklarını belirten Bakan Fidan, "Avrupa'nın en yoğun sınır kapısı olan Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir sınır kapısı inşa etme yönündeki ortak irademizi teyit ettik. Sınır kapılarımızdaki kapasitenin artırılması ve bölgesel bağlantısallığı güçlendirecek kara yolu ve demir yolu projeleri üzerinde de görüş alışverişinde bulunduk." dedi.

Fidan, yaz aylarında Avrupa'dan Türkiye'ye seyahat edecek vatandaşların sınır geçişlerinin sorunsuz sağlanması için Bulgaristan makamlarının verdiği desteğe teşekkür etti.