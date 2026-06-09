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MHP'de Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatına yeni atama

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatlarının parti tüzüğü kapsamında feshedildiğini açıkladı. Yalçın, alınan karar doğrultusunda üç ilde yeni il başkanlarının görevlendirildiğini belirterek Kırıkkale'ye Mekki Varol, Zonguldak'a Orhan Korkmaz ve Kocaeli'ye Enes Emengen'in atandığını duyurdu.

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MHP'de Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatına yeni atama
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  • MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatlarının feshedildiğini açıkladı.
  • Fesih işlemi parti tüzüğünün 52. ve 54. maddelerinin verdiği yetki kapsamında gerçekleştirildi.
  • Kırıkkale İl Başkanlığına Mekki Varol görevlendirildi.
  • Zonguldak İl Başkanlığına Orhan Korkmaz atandı.
  • Kocaeli İl Başkanlığına Enes Emengen getirildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatlarının feshedildiğini, 3 ilde yeni il başkanlarının görevlendirildiğini açıkladı.

MHP'de 3 il teşkilatı feshedildi! Yeni başkanlar göreve atandı. (Haberin fotoğrafları Anadolu Ajansı ve İHA'dan alınmıştır.)MHP'de 3 il teşkilatı feshedildi! Yeni başkanlar göreve atandı. (Haberin fotoğrafları Anadolu Ajansı ve İHA'dan alınmıştır.)
3 İL TEŞKİLATI FESHEDİLDİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatlarının feshedildiğini ve 3 ilde yeni il başkanlarının görevlendirildiğini duyurdu.

Semih Yalçın yaptığı yazılı açıklamada, MHP Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilat organlarının parti tüzüğünün 52. ve 54. maddelerinin verdiği yetki kapsamında feshedildiğini bildirdi.

Yalçın, aynı maddelerin tanıdığı yetki çerçevesinde yeni görevlendirmelerin de yapıldığını belirterek atanan kişileri açıkladı.

MHP Kocaeli İl Başkanlığı görevine Kamil Akın'ın yerine Enes Emengen atandı.MHP Kocaeli İl Başkanlığı görevine Kamil Akın'ın yerine Enes Emengen atandı.

MHP'de yapılan atamalar şöyle:

İlGörevAtanan Kişi
KırıkkaleMHP İl BaşkanlığıMekki Varol
ZonguldakMHP İl BaşkanlığıOrhan Korkmaz
KocaeliMHP İl BaşkanlığıEnes Emengen

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