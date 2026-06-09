MHP'de Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatına yeni atama
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatlarının parti tüzüğü kapsamında feshedildiğini açıkladı. Yalçın, alınan karar doğrultusunda üç ilde yeni il başkanlarının görevlendirildiğini belirterek Kırıkkale'ye Mekki Varol, Zonguldak'a Orhan Korkmaz ve Kocaeli'ye Enes Emengen'in atandığını duyurdu.
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- MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatlarının feshedildiğini açıkladı.
- Fesih işlemi parti tüzüğünün 52. ve 54. maddelerinin verdiği yetki kapsamında gerçekleştirildi.
- Kırıkkale İl Başkanlığına Mekki Varol görevlendirildi.
- Zonguldak İl Başkanlığına Orhan Korkmaz atandı.
- Kocaeli İl Başkanlığına Enes Emengen getirildi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatlarının feshedildiğini, 3 ilde yeni il başkanlarının görevlendirildiğini açıkladı.
3 İL TEŞKİLATI FESHEDİLDİ
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatlarının feshedildiğini ve 3 ilde yeni il başkanlarının görevlendirildiğini duyurdu.
Semih Yalçın yaptığı yazılı açıklamada, MHP Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilat organlarının parti tüzüğünün 52. ve 54. maddelerinin verdiği yetki kapsamında feshedildiğini bildirdi.
Yalçın, aynı maddelerin tanıdığı yetki çerçevesinde yeni görevlendirmelerin de yapıldığını belirterek atanan kişileri açıkladı.
MHP'de yapılan atamalar şöyle:
|İl
|Görev
|Atanan Kişi
|Kırıkkale
|MHP İl Başkanlığı
|Mekki Varol
|Zonguldak
|MHP İl Başkanlığı
|Orhan Korkmaz
|Kocaeli
|MHP İl Başkanlığı
|Enes Emengen
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel