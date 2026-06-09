MHP'de Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatına yeni atama

MHP'de 3 il teşkilatı feshedildi! Yeni başkanlar göreve atandı. (Haberin fotoğrafları Anadolu Ajansı ve İHA'dan alınmıştır.)

3 İL TEŞKİLATI FESHEDİLDİ



Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatlarının feshedildiğini ve 3 ilde yeni il başkanlarının görevlendirildiğini duyurdu.

Semih Yalçın yaptığı yazılı açıklamada, MHP Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilat organlarının parti tüzüğünün 52. ve 54. maddelerinin verdiği yetki kapsamında feshedildiğini bildirdi.



Yalçın, aynı maddelerin tanıdığı yetki çerçevesinde yeni görevlendirmelerin de yapıldığını belirterek atanan kişileri açıkladı.