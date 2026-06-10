Yanarak can vermişti: Iraklı kadının ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Fatımaalzhra Riyadh (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Kaza, 4 Haziran gecesi saat 22.00 sıralarında Habipler Mahallesi Sarıkamış Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Irak uyruklu Fatımaalzhra Riyadh'ın kullandığı motosiklet ile 34 NZA 098 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet metrelerce sürüklendi ve alev aldı. Otomobil sürücüsü ise aracını olay yerinde bırakarak yaya olarak kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yanan motosikleti söndürürken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 25 yaşındaki Riyadh'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.