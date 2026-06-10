Yanarak can vermişti: Iraklı kadının ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
Sultangazi’de 25 yaşındaki Irak uyruklu Fatımaalzhra Riyadh’ın hayatını kaybettiği feci kazada yeni gelişme yaşandı. Kazanın ardından otomobilini bırakıp kaçan sürücü Murat K., günler sonra polise teslim oldu. Çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilen şüpheli tutuklanırken, olay sırasında araçta bulunan 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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- İstanbul Sultangazi'de 4 Haziran gecesi motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu Irak uyruklu Fatımaalzhra Riyadh (25) hayatını kaybetti.
- Kazadan sonra olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü Murat K. (20) günler sonra Habipler Şehit Ayhan Ölçer Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teslim oldu.
- Murat K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Araçta bulunan Cesur T., Özgür G. ve Muhammed K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Fatımaalzhra Riyadh'ın cenazesi Alibeyköy Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi.
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde motosiklet sürücüsü Fatımaalzhra Riyadh'ın yaşamını yitirdiği trafik kazasının ardından kaçan sürücü yakalandı. Günlerdir aranan Murat K. (20), polis merkezine giderek teslim olurken çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR
Kaza, 4 Haziran gecesi saat 22.00 sıralarında Habipler Mahallesi Sarıkamış Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Irak uyruklu Fatımaalzhra Riyadh'ın kullandığı motosiklet ile 34 NZA 098 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet metrelerce sürüklendi ve alev aldı. Otomobil sürücüsü ise aracını olay yerinde bırakarak yaya olarak kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yanan motosikleti söndürürken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 25 yaşındaki Riyadh'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
KAÇTI, GÜNLER SONRA TESLİM OLDU
Kazanın ardından Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Habipler Şehit Ayhan Ölçer Polis Merkezi Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada, kaçan sürücü Murat K. günler sonra polis merkezine giderek teslim oldu.
Polis ekipleri ayrıca araçta bulunduğu tespit edilen Cesur T., Özgür G. ve Muhammed K.'yi de gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI BULUNDUĞU ÖĞRENİLDİ
Edinilen bilgilere göre çok sayıda suç kaydı bulunan Murat K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Araçta bulunan diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
GENÇ KADIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Hayatını kaybeden Fatımaalzhra Riyadh'ın cenazesi, Alibeyköy Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi.