Şüphelilere örgüt kurma ve yönetme, örgüte üye olma, nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçları yöneltildi.

Yurt genelinde suç ve suçluyla mücadele aralıksız devam ediyor. Vatandaşın huzur ve güvenliği adına çalışan emniyet ekipleri İstanbul'da başarılı bir çalışmaya imza attı.

Emniyet ekiplerince fırsatçı dolandırıcılar tespit edilerek kıskıvrak yakalandı.

Sabah'tan Batuhan Altınbaş'ın haberine göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin trafik kazalarında ağır hasar gören, deprem nedeniyle kullanılamaz hale gelen veya yanan araçları temin edip, bu araçlara ilişkin gerçeğe aykırı ekspertiz raporları düzenleyerek finans kuruluşlarından araç kredileri temin ettikleri ve kredileri geri ödemeyerek haksız menfaat elde ettikleri tespit edildi. İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda 39 şüpheli yakalandı.