16 ilde sahte ekspertiz operasyonu | Araçlarla kredi vurgunu yapmaya çalışan çete çökertildi: 39 gözaltı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilerin trafik kazalarında ağır hasar gören, deprem nedeniyle kullanılamaz hale gelen veya yanan araçları temin ettiği belirlendi. Bu araçlar için gerçeğe aykırı ekspertiz raporları düzenleterek çeşitli finans kuruluşlarından araç kredisi aldıkları, ardından kredileri geri ödemeyerek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı.
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- İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda hasar görmüş araçlarla kredi dolandırıcılığı yapan 39 şüpheli gözaltına alındı.
- Şüpheliler trafik kazası, deprem veya yangında hasar gören araçları temin edip sahte ekspertiz raporlarıyla finans kuruluşlarından kredi aldı.
- Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada şüphelilerin kredileri geri ödemeyerek haksız kazanç sağladığı tespit edildi.
- Operasyon İstanbul, Kocaeli, Gaziantep, Yalova, Sakarya, Mardin, Bursa, Karabük, Manisa, Diyarbakır, Ankara, Elazığ, Erzurum, Aksaray, İzmir ve Iğdır'da eş zamanlı gerçekleştirildi.
- Şüphelilere örgüt kurma ve yönetme, örgüte üye olma, nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçları yöneltildi.
Yurt genelinde suç ve suçluyla mücadele aralıksız devam ediyor. Vatandaşın huzur ve güvenliği adına çalışan emniyet ekipleri İstanbul'da başarılı bir çalışmaya imza attı.
Emniyet ekiplerince fırsatçı dolandırıcılar tespit edilerek kıskıvrak yakalandı.
Sabah'tan Batuhan Altınbaş'ın haberine göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin trafik kazalarında ağır hasar gören, deprem nedeniyle kullanılamaz hale gelen veya yanan araçları temin edip, bu araçlara ilişkin gerçeğe aykırı ekspertiz raporları düzenleyerek finans kuruluşlarından araç kredileri temin ettikleri ve kredileri geri ödemeyerek haksız menfaat elde ettikleri tespit edildi. İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda 39 şüpheli yakalandı.
Şüphelilere yöneltilen suçlar şu şekilde:
- Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme,
- Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma,
- Nitelikli Dolandırıcılık,
- Özel Belgede Sahtecilik.
EKSPERTİZ RAPORUYLA KREDİ VURGUNU
Soruşturmada, bu araçlar için gerçeğe aykırı ekspertiz raporları düzenlettikleri iddia edilen şüphelilerin, söz konusu raporları kullanarak çeşitli finans kuruluşlarından araç kredisi aldığı, ardından kredileri geri ödemeyerek haksız kazanç sağladığı tespit edildi.
39 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Yürütülen çalışmalar doğrultusunda, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme", "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma", "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Özel Belgede Sahtecilik" suçlarından İstanbul merkezli olmak üzere Kocaeli, Gaziantep, Yalova, Sakarya, Mardin, Bursa, Karabük, Manisa, Diyarbakır, Ankara, Elazığ, Erzurum, Aksaray, İzmir ve Iğdır'da eş zamanlı operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı.