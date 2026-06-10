Trump’tan Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler: Olağanüstü bir lider
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ile İsrail arasında çatışma ihtimali ve F-35 satışına ilişkin soruya yanıt verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan için övgü dolu ifadeler kullanan Trump, “Erdoğan benim çok iyi bir dostum ve birlikte çok iyi çalıştık” dedi.
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- ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iyi bir dostluğu olduğunu ve kendisini çok sevdiğini belirtti.
- Trump, Türkiye ile İsrail arasında çatışma yaşanacağını düşünmediğini ve en azından kendi başkanlığı döneminde böyle bir durumun olmayacağını söyledi.
- Trump'a basın toplantısında Erdoğan'ın İsrail'i tehdit etmesi ve Türkiye'ye F-35 satışı konusunda soru yöneltildi.
- Trump, Erdoğan'ı olağanüstü ve güçlü bir lider olarak nitelendirdi.
- Trump, Erdoğan ile karşılıklı saygı duyduklarını ve geçmişte çok iyi çalıştıklarını vurguladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump'a, Türkiye ile İsrail arasında olası bir çatışma ihtimali ve Türkiye'ye F-35 satışı soruldu.
Trump, Başkan Erdoğan ile iyi bir dostluğu olduğunu belirterek Türkiye ile İsrail arasında çatışma yaşanacağını düşünmediğini söyledi.
TRUMP'A ERDOĞAN VE F-35 SORUSU
Basın toplantısında Trump'a, "Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'i tehdit etmeyi sürdürüyor. Sizce İsrail ile Türkiye arasında bir çatışma çıkma ihtimali var mı? Ayrıca Türkiye'ye F-35 satacak mısınız?" sorusu yöneltildi.
Trump, soruya Başkan Erdoğan'a yönelik övgü dolu ifadelerle yanıt verdi.
ERDOĞAN BENİM ÇOK İYİ BİR DOSTUM
ABD Başkanı Trump, Erdoğan ile geçmişte çok iyi çalıştıklarını vurgulayarak, "Erdoğan benim çok iyi bir dostum ve birlikte çok iyi çalıştık. Kendisini çok severim. Bunu söylememem gerekiyor çünkü basın hemen 'Aa, Erdoğan'ı seviyor' diyecek. Ama o olağanüstü bir lider ve güçlü bir insan, çok güçlü bir insan. Böyle bir şey duymadım. Eğer duysaydım onu arardım ve her şeyin yolunda olduğundan emin olurdum.
Türkiye ile böyle bir şeyin yaşanacağını sanmıyorum; en azından ben başkanken olmaz. Çünkü o bana saygı duyuyor, ben de ona saygı duyuyorum. Bunun ötesinde, aramızda iyi bir dostluk var." ifadelerini kullandı.