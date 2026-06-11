Roblox Türkiye kurallarına göre şekilleniyor: Yeniden erişime açılmak için hazırlıklar başladı

Düzenlemelere uyum için platformlara kasım ayına kadar süre tanındı.

Mayıs ayında yürürlüğe giren yasaya göre günlük erişimi 100 binden fazla olan yurtdışı oyun platformları Türkiye'de temsilci atamak ve ebeveyn kontrolü sağlamak zorunda.

Roblox, Türkiye'de 15 yaş altı çocukların siteye girişini engelleyen ebeveyn paneli için harekete geçti.

Roblox'un Türkiye’deki yasal yükümlülüğü yerine getiren ilk uluslararası oyun platformu olması bekleniyor. (Haberin fotoğrafları Takvim.com.tr Foto Arşiv'den alınmıştır.)

Platform, 15 yaş altındaki çocukların siteye girişini engelleyen ebeveyn paneli için harekete geçti. Roblox, daha önce de İstanbul merkezli bir şirket kurduğunu resmi olarak tescil ettirmişti.

Bu şekilde Türkiye'deki faaliyetlerini yasal zemine oturtması beklenen platform, yerel makamlarla doğrudan iletişim kurma ve yasal talepleri karşılama kriterlerini karşılaması halinde, Türkiye'deki kullanıcılarıyla tekrar buluşabilecek. Böylece platformun Türkiye'deki yasal yükümlülüğü yerine getiren ilk uluslararası oyun platformu olması bekleniyor.