Roblox Türkiye kurallarına göre şekilleniyor: Yeniden erişime açılmak için hazırlıklar başladı
Türkiye'de erişime kapalı olan Roblox'tan dikkat çeken hamle geldi. Platformun, 15 yaş altı kullanıcılar için ebeveyn kontrol sistemi üzerinde çalıştığı ve Türkiye'deki yasal yükümlülükleri yerine getirerek yeniden erişime açılmak için hazırlık yaptığı öğrenildi.
Hızlı Özet Göster
- Roblox, Türkiye'de 15 yaş altı çocukların siteye girişini engelleyen ebeveyn paneli için harekete geçti.
- Platform, İstanbul merkezli bir şirket kurarak Türkiye'deki faaliyetlerini yasal zemine oturtma sürecini başlattı.
- Roblox, çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması nedeniyle Adana 6. Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla 2024'te erişime kapatılmıştı.
- Mayıs ayında yürürlüğe giren yasaya göre günlük erişimi 100 binden fazla olan yurtdışı oyun platformları Türkiye'de temsilci atamak ve ebeveyn kontrolü sağlamak zorunda.
- Düzenlemelere uyum için platformlara kasım ayına kadar süre tanındı.
Sosyal medyaya 15 yaşın altına yasak getiren düzenleme sonrasında ilk adım Türkiye'de erişim kısıtlaması bulunan çevrimiçi oyun platformu Roblox'tan geldi.
Platform, 15 yaş altındaki çocukların siteye girişini engelleyen ebeveyn paneli için harekete geçti. Roblox, daha önce de İstanbul merkezli bir şirket kurduğunu resmi olarak tescil ettirmişti.
Bu şekilde Türkiye'deki faaliyetlerini yasal zemine oturtması beklenen platform, yerel makamlarla doğrudan iletişim kurma ve yasal talepleri karşılama kriterlerini karşılaması halinde, Türkiye'deki kullanıcılarıyla tekrar buluşabilecek. Böylece platformun Türkiye'deki yasal yükümlülüğü yerine getiren ilk uluslararası oyun platformu olması bekleniyor.
Roblox, çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması nedeniyle geçen yıl mahkeme kararıyla erişime kapatılmıştı.
YASAYA UYUM İÇİN
Geçtiğimiz mayıs ayında yürürlüğü giren yasaya göre, Türkiye'den günlük erişimi 100 binden fazla olan büyük çaplı yurtdışı oyun platformları; BTK, Erişim Sağlayıcıları Birliği, adli veya idari makamlarca gönderilecek tebligat, bildirim veya benzer talepleri yerine getirmekle yükümlü.
Bu platformlar ayrıca, resmi taleplerin karşılanmasını sağlamak için Türkiye'de temsilci atamak ve oyunlara yönelik ebeveyn kontrolü sağlamak zorunda. Düzenlemelere uyum için kasım ayına kadar süre bulunuyor.
ROBLOX NEDEN KAPATILDI
Çevrimiçi oyun platformu Roblox, çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması nedeniyle 2024'te erişime kapatıldı. Karar, Adana 6'ncı Sulh Ceza Hâkimliği tarafından alındı. Mahkeme, platformda çocukların istismarına neden olabilecek içerikler bulunduğu gerekçesiyle erişim engeli kararı verdi.
(Barış Şimşek-SABAH)
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