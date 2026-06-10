Rüşvet soruşturması: Özgür Özel'in eski makam şoförü gözaltına alındı

Özkan Yalım ifadesinde Denizli'de 1 milyon TL'yi Demirhan Gözaçan'a teslim ettiğini söyledi.

Cem Yüzer'in CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in eski makam şoförü olduğu belirlendi.

İstanbul merkezli rüşvet ve çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında Manisa'da düzenlenen operasyonda Şehzadeler A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer ile Anıl Demir gözaltına alındı.

Şüphelilerden Cem Yüzer'in Manisa Milletvekili Özgür Özel'in eski makam şoförü olduğu , Anıl Demir'in ise soruşturma kapsamında tutuklanan Demirhan Gözaçan'ın şoförlüğünü yaptığı öğrenildi.

İstanbul merkezli yürütülen rüşvet ve çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında Manisa'da düzenlenen operasyonda, Şehzadeler A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer ile Anıl Demir gözaltına alındı.

SORUŞTURMA MANİSA'YA UZANDI İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen rüşvet ve çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması Manisa'ya uzandı. Soruşturma kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın "etkin pişmanlık" kapsamında verdiği ifadeler, MASAK raporları ve HTS kayıtları, operasyonun düğmesine basılmasını sağladı.

ÖZKAN YALIM'IN İFADESİ SONRASI GÖZALTINA ALINDI

Tutuklu bulunan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, ifadesinde Denizli'de 1 milyon TL'yi Demirhan Gözaçan'a teslim ettiğini söyledi. 'Rüşvet ve suç örgütü' üyeliği suçlamasıyla tutuklu bulunan Demirhan Gözaçan ile bağlantılı olduğu belirlenen isimlere yönelik yürütülen derinlemesine incelemelerde yeni detaylara ulaşıldı.