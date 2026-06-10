Rüşvet soruşturması: Özgür Özel'in eski makam şoförü gözaltına alındı
İstanbul merkezli rüşvet ve çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması Manisa’ya uzandı. Görevden uzaklaştırılan tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın "etkin pişmanlık" ifadesinde bahsettiği 1 milyon TL'lik rüşvet trafiği, MASAK ve HTS kayıtlarıyla kesinleşti. Operasyonda, Manisa Milletvekili Özgür Özel'in eski makam şoförü ve Şehzadeler A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer ile şüpheli Anıl Demir gözaltına alındı.
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- İstanbul merkezli rüşvet ve çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında Manisa'da düzenlenen operasyonda Şehzadeler A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer ile Anıl Demir gözaltına alındı.
- Tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeler, MASAK raporları ve HTS kayıtları operasyona yol açtı.
- Cem Yüzer'in CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in eski makam şoförü olduğu belirlendi.
- Anıl Demir'in soruşturma kapsamında tutuklanan Demirhan Gözaçan'ın şoförlüğünü yaptığı tespit edildi.
- Özkan Yalım ifadesinde Denizli'de 1 milyon TL'yi Demirhan Gözaçan'a teslim ettiğini söyledi.
İstanbul merkezli yürütülen rüşvet ve çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında Manisa'da düzenlenen operasyonda, Şehzadeler A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer ile Anıl Demir gözaltına alındı.
Şüphelilerden Cem Yüzer'in Manisa Milletvekili Özgür Özel'in eski makam şoförü olduğu, Anıl Demir'in ise soruşturma kapsamında tutuklanan Demirhan Gözaçan'ın şoförlüğünü yaptığı öğrenildi.
SORUŞTURMA MANİSA'YA UZANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen rüşvet ve çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması Manisa'ya uzandı. Soruşturma kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın "etkin pişmanlık" kapsamında verdiği ifadeler, MASAK raporları ve HTS kayıtları, operasyonun düğmesine basılmasını sağladı.
ÖZKAN YALIM'IN İFADESİ SONRASI GÖZALTINA ALINDI
Tutuklu bulunan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, ifadesinde Denizli'de 1 milyon TL'yi Demirhan Gözaçan'a teslim ettiğini söyledi. 'Rüşvet ve suç örgütü' üyeliği suçlamasıyla tutuklu bulunan Demirhan Gözaçan ile bağlantılı olduğu belirlenen isimlere yönelik yürütülen derinlemesine incelemelerde yeni detaylara ulaşıldı.
Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ek ifadesinde Demirhan Gözaçan'ın savcılığa verdiği ifadenin gerçeği yansıtmadığını ileri sürerek, "Özgür Özel'in talimatıyla spor çanta içinde 1 milyon TL'yi Demirhan Gözaçan'a teslim ettim. O da bu parayı Özgür Özel'in aracına koydu" demişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, Gözaçan ile birlikte hareket ettikleri tespit edilen Şehzadeler A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer ile Demirhan Gözaçan'ın şoförü Anıl Demir hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Düzenlenen operasyonda şüphelilerin ikametlerinde arama yapıldı. Aramaların ardından Cem Yüzer ve Anıl Demir gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.