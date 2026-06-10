Ağrı'da Irmak öğretmenin ölümüne ilişkin soruşturma derinleşti | Ses kayıtları okul müdürünün mobbingini ortaya çıkardı
Ağrı'da evinde ölü bulunan 24 yaşındaki öğretmen Irmak Ayşe Koparan'ın ölümüne ilişkin soruşturmada dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Dosyaya giren tutanaklar ve ses kayıtları, genç öğretmenin okul müdürü tarafından mobbing ve fiziksel şiddete maruz kaldığı iddialarını gündeme taşırken, ulaşım ve barınma imkanlarının son derece kısıtlı olduğu bir köy okuluna görevlendirildiği öne sürüldü. Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan okul müdürü görevden uzaklaştırılırken, ortaya çıkan yeni delillerle adli ve idari soruşturma derinleştirildi.
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- Ağrı'da evinde ölü bulunan 24 yaşındaki öğretmen Irmak Ayşe Koparan'ın ölümüyle ilgili soruşturmada mobbing ve fiziksel saldırı iddialarını içeren tutanak ve ses kayıtları ortaya çıktı.
- Gözaltına alınan okul müdürü serbest bırakıldı ancak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.
- Koparan'ın okul müdürüyle yaşadığı anlaşmazlıkların ardından ulaşım ve barınma imkanlarının kısıtlı olduğu ücra bir köy okuluna görevlendirildiği iddia ediliyor.
- Genç öğretmenin itiraz dilekçeleri yazarak eski okuluna döndüğü ancak sorunların devam etmesi üzerine tekrar aynı köye gönderildiği öğrenildi.
- Soruşturma kapsamında ele geçirilen ses kayıtlarında okul müdürüyle şiddete varan tartışmalar ve mobbing uygulandığına dair ifadeler bulunuyor.
Ağrı'da evinde ölü bulunan 24 yaşındaki öğretmen Irmak Ayşe Koparan'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.
FİZİKSEL ŞİDDET DOSYAYA GİRDİ
Genç öğretmenin hayatına son vermeden önce okul müdürü hakkında tuttuğu tutanaklar ve soruşturma dosyasına giren ses kayıtları, maruz kaldığı öne sürülen mobbing ve fiziksel saldırı iddialarını yeniden gündeme taşıdı.
Konuya ilişkin Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi.
"Hamur ilçemizde öğretmen olarak görev yapan Irmak Ayşe Koparan'dan 07.06.2026 tarihinde haber alınamadığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine ilgili ekiplerce gerekli inceleme ve araştırmalar gerçekleştirilmiş, yürütülen çalışmalar neticesinde Irmak Ayşe Koparan'ın hayatını kaybettiği tespit edilmiştir.
"SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR"
Meydana gelen ası suretiyle intihar olayıyla ilgili olarak Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlatılmış olup, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla soruşturma süreci titizlikle yürütülmektedir.
Ayrıca Valiliğimiz talimatları doğrultusunda İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nce de konunun idari yönden incelenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla müfettiş görevlendirilmiştir. Süreç, ilgili kurumlar tarafından yakından takip edilmekte olup, soruşturma ve incelemelerin sonucunda ortaya çıkacak tespitler doğrultusunda gerekli işlemler tesis edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
OKUL MÜDÜRÜ MERCEK ALTINA ALINDI
Olayın ardından gözaltına alınan okul müdürü serbest bırakılırken, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Adli ve idari soruşturma sürerken, ortaya çıkan yeni deliller dosyanın seyrini değiştirebilecek nitelikte değerlendiriliyor.
A Haber muhabiri Yüksel Akalan bölgeden yeni bilgiler verirken kahreden olaya ilişkin detaylar gün yüzüne çıktı.
PSİKOLOJİK BASKININ YANI SIRA BARINMA İMKANI DA KISITLANDI
Genç öğretmenin yaşadığı sürecin sadece psikolojik baskıyla sınırlı kalmadığı, sistemli bir yıldırma politikasına maruz kaldığı iddia ediliyor.
Soruşturmada, genç öğretmenin okul müdürüyle yaşadığı ve zaman zaman şiddet boyutuna ulaştığı öne sürülen anlaşmazlıkların ardından, ulaşım ve barınma imkanlarının son derece kısıtlı olduğu ücra bir köy okuluna görevlendirildiği iddiaları üzerinde duruluyor.
TUTANAKLAR VE SES KAYITLARI GÜN YÜZÜNE ÇIKTI
Soruşturma kapsamında ele geçirilen deliller, genç öğretmenin yaşadığı baskının boyutlarını gözler önüne seriyor. Soruşturma derinleştikçe genç öğretmenin yazdığı tutanaklar ve bazı ses kayıtları ortaya çıktığı bildirildi.
İddialara göre Koparan'ın, söz konusu okulda yaşadığı zorluklar ve maruz kaldığı baskı nedeniyle yaşamına son verdiği değerlendiriliyor.
Irmak öğretmenin itiraz dilekçeleri yazarak eski okuluna döndüğü ancak müdürle yaşadığı sorunların artarak devam etmesi üzerine tekrar aynı köye gönderildiği öğrenildi.Şüpheli ölüm öncesi Irmak öğretmenin ses kaydı: Müdür gözaltında
"ÇİNGENE, VAROŞ, GERİZEKALI..."
Irmak Ayşe Koparan, görev yaptığı Karakazan İlkokulu'nda müdür Melahat İleri ile ciddi sorunlar yaşıyordu. Dilekçelerinde okul müdürünün kendisine "Çingene, gerizekalı, varoş" diyerek hakaret ettiğini, hatta iki kez tokat attığını belirten Koparan, şiddetin diğer öğretmenlerin araya girmesiyle önlendiğini tutanak altına almıştı. Müdürün, "Ben müdürüm, istediğimi yaparım, sen sorgulayamazsın" diyerek baskıyı sistematik hale getirdiği tanıklar tarafından öne sürüldü.
SES KAYITLARINDA "SİSTEMATİK BASKI" İTİRAFI
Genç öğretmenin yakınlarına ulaştırdığı ses kayıtlarında, okul müdürünün değişken ruh halini ve öğretmenlere uyguladığı keyfi uygulamaları anlattığı duyuldu. Müfettiş denetimleri sırasında saatlerce bekletilmekten, özel günlerde evde yemek yapmaya zorlanmaya kadar varan "mobbing" uygulamalarını dile getiren Koparan, mesleğini kaybetme korkusuyla aday öğretmen olarak büyük bir psikolojik yıkım yaşadığını ifade etmişti.
BELGELER SORUŞTURMAYI DERİNLEŞTİRDİ
Bu kayıtlarda okul müdürüyle zaman zaman şiddete varan tartışmalar yaşandığı ve kendisine ağır mobbing uygulandığı görülüyor ifadelerini kullandı. Okul müdürünün iddiaları reddettiği bilinse de, ortaya çıkan belgelerin soruşturmanın seyrini değiştirmesi bekleniyor.
BAKAN TEKİN'DEN AÇIKLAMA
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şu ifadlerede bulundu:
Gazetelerin ve işin detayını bilmeyen insanların yaptığı yorumlara itibar etmeden hareket etmek lazım. Nihayetinde her bir sözümüzle bir temel hak ve hürriyeti ihlal ediyor, masum insanları lekeliyor olabiliriz. O yüzden Milli Eğitim Bakanlığı olarak temkinli konuşmayı tercih ediyoruz. Olayla ilgili hem adli makamlarla hem emniyet ile koordineli bir biçimde Teftiş Kurulumuz gerekli süreci başlattı. Bizim derdimiz, işimiz öğretmen arkadaşlarımızın hukukunu korumak, güvenli, sağlıklı, huzurlu ortamda çalışmasını sağlamak. Bunu temin edecek bütün tedbirleri alacağız. Orada da eğer öyle bir ihmali olan arkadaşımız varsa kim olursa olsun gözünün yaşına bakmadan gerekli işlem yapılacaktır.