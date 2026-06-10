Gaffar Okkan suikastında kırmızı bültenle aranan 2 failin davasına zaman aşımı
Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ile 5 polis memurunun şehit edildiği hain saldırıya ilişkin 25 yıl boyunca kırmızı bültenle aranan firari sanıklar Haşim Alabalık ile Murat Aktaş hakkındaki yargılama süreci zaman aşımı gerekçesiyle sona erdi. Gıyabi tutuklu olarak yargılanan 2 zanlının yakalama emirleri kaldırılarak dosya tamamen kapatıldı.
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- Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın suikastıyla ilgili davada 25 yıl sonra zaman aşımı kararı verildi.
- Haşim Alabalık ve Murat Aktaş hakkındaki yakalama emri kaldırılarak dosya kapatıldı.
- 24 Ocak 2001'de Diyarbakır'da makam aracında pusuya düşürülen Okkan, 5 polis memuru ile birlikte şehit edilmişti.
- Okkan, görev yaptığı süre boyunca Diyarbakır'da huzuru artırmış ve halkla yakın ilişkiler kurmuştu.
- Suikast Sezai Karakoç Bulvarı'nda saat 17.40 sularında gerçekleştirilmişti.
Diyarbakır sokaklarında sağladığı huzurla halkın sevgilisi haline gelen efsanevi Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ı hayattan koparan karanlık suikastın hukuki sürecinde çeyrek asır sonra yeni gelişme yaşandı.
Makam aracında pusuya düşürülerek 5 silah arkadaşıyla birlikte şehit edilen Okkan'ın dosyasında 25 yıldır kırmızı bültenle aranan 2 failin davası zaman aşımından düştü.
Suikastla bağlantılı oldukları gerekçesiyle gıyabi tutuklu olarak yargılanan Haşim Alabalık ile Murat Aktaş hakkındaki yakalama emri kaldırılarak dosya tamamen kapatıldı.
DİYARBAKIR'IN HAFIZASI
Görev yaptığı süre boyunca kentteki huzuru en üst seviyeye çıkaran Okkan, meslektaşları, hayırseverlerden topladığı yardımlarla ihtiyaç sahibi ailelere, öğrencilere büyük destek sağladı. Şehirde küçükten büyüğe herkesle geliştirdiği samimi ilişkilerle Diyarbakır halkının hafızasında silinmez izler bıraktı.
Okkan 24 Ocak 2001 günü saat 17.40 sularında makamından çıkarak Valilik binasına doğru seyir halindeyken Şehitlik semti Sezai Karakoç Bulvarı'nda hain pusuya düşürüldü.
Düzenlenen silahlı saldırıda Okkan ile birlikte polis memurları Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş, Selahattin Baysoy şehit düştü.