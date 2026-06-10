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İstanbul’un karnesi sosyal medyada! AK Parti’den dikkat çeken kampanya: “İstanbul yönetilemiyor”

AK Parti’nin başlattığı #İstanbulYönetilemiyor çalışması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. CHP yönetimindeki İstanbul’da trafik çilesi, bitmeyen metro arızaları, toplu ulaşımdaki aksaklıklar ve ağır ilerleyen kentsel dönüşüm süreçleri yeniden gündeme taşınırken, dev bütçeye rağmen kronik sorunların çözülememesi eleştirildi. Trafikten metro arızalarına, depremden kentsel dönüşüme kadar kentin sorunlarına dikkat çeken AK Parti, “İstanbul’un polemiğe değil, hizmete ihtiyacı var” mesajı verdi.

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İstanbul’un karnesi sosyal medyada! AK Parti’den dikkat çeken kampanya: “İstanbul yönetilemiyor”
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  • AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul'un 39 ilçe teşkilatının katılımıyla '#İstanbulYönetilemiyor' etiketiyle sosyal medya çalışması başlattı.
  • AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul'un devasa bütçeye rağmen temel sorunlarına çözüm üretemediğini belirtti.
  • Çalışmada ulaşım, metro arızaları, trafik, deprem, kentsel dönüşüm ve yeşil alanların korunması gibi konular gündeme getirildi.
  • AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, teşkilat mensuplarının katılımıyla her salı günü sosyal medya çalışmaları gerçekleştiriyor.
  • Paylaşımlarda İstanbul'un daha fazla hizmete ihtiyaç duyduğu ve sorunların ertelenmeden ele alınması gerektiği vurgulandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından başlatılan ve İstanbul'un 39 ilçesindeki teşkilatların eş zamanlı katılımıyla yürütülen "#İstanbulYönetilemiyor" sosyal medya çalışması, Türkiye gündeminde üst sıralarda yer aldı.

İstanbul’un karnesi sosyal medyada! AK Parti’den dikkat çeken kampanya: “İstanbul yönetilemiyor”-2

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in yaptığı paylaşımın ardından başlayan çalışmada, İstanbul'un temel sorunlarına dikkat çekildi. İl Tanıtım ve Medya Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmaya ilçe teşkilatları, kadın ve gençlik kolları ile çok sayıda teşkilat mensubu destek verdi.

Video Oynatma İkonu "#İstanbulYönetilemiyor" etiketi gündeme oturdu

İstanbul’un karnesi sosyal medyada! AK Parti’den dikkat çeken kampanya: “İstanbul yönetilemiyor”-3

"BU ŞEHİRDE YAŞAMAK DAHA DA ZORLAŞIYOR"

İl Başkanı Abdullah Özdemir paylaşımında, "İstanbul yönetilemiyor. Her geçen gün bu şehirde yaşamak daha da zorlaşıyor. Dünyanın en önemli metropollerinden biri olan İstanbul, sahip olduğu devasa bütçeye rağmen temel sorunlarına çözüm üretemeyen bir anlayışla karşı karşıya" ifadelerini kullandı.

İstanbul’un karnesi sosyal medyada! AK Parti’den dikkat çeken kampanya: “İstanbul yönetilemiyor”-4

İSTANBUL'UN SORUNLARI ÖN PLANA ÇIKARILDI

Çalışma kapsamında yapılan paylaşımlarda İstanbul'un ulaşım, trafik, metro arızaları, toplu ulaşımda yaşanan aksaklıklar, engelli vatandaşların erişilebilirlik sorunları, otopark yetersizliği, çevre ve yeşil alanların korunması, mezarlıkların bakım durumu, deprem ve kentsel dönüşüm başlıkları ön plana çıkarıldı.

İstanbul’un karnesi sosyal medyada! AK Parti’den dikkat çeken kampanya: “İstanbul yönetilemiyor”-5

Paylaşımlarda özellikle son dönemde sıkça yaşanan metro arızaları, yürüyen merdiven ve asansör sorunları, metrobüs ve İETT kaynaklı aksaklıklar ile İstanbul trafiğinin vatandaşların günlük yaşamına etkilerine dikkat çekildi. Trafikte geçirilen sürenin ailelerden ve sosyal hayattan çalınan zaman olduğu vurgulanırken, şehirdeki ulaşım planlamasının yetersiz kaldığı ifade edildi.

İstanbul’un karnesi sosyal medyada! AK Parti’den dikkat çeken kampanya: “İstanbul yönetilemiyor”-6

Deprem gerçeğinin İstanbul'un en önemli gündem maddesi olduğuna işaret edilen çalışmada, kentsel dönüşüm süreçlerinin yavaş ilerlediği ve riskli yapı stokunun yeterli hızda yenilenemediği yönündeki eleştiriler dile getirildi.

İstanbul’un karnesi sosyal medyada! AK Parti’den dikkat çeken kampanya: “İstanbul yönetilemiyor”-7

Çevre ve şehircilik başlığında ise İstanbul'un yeşil dokusunun korunması, ağaçların ve doğal alanların geleceğe taşınması gerektiği vurgulanırken; mezarlıklardaki bakım ve temizlik eksikliklerinin de vatandaşlar tarafından yoğun şekilde gündeme getirildiği belirtildi.

İstanbul’un karnesi sosyal medyada! AK Parti’den dikkat çeken kampanya: “İstanbul yönetilemiyor”-8

HER SALI SOSYAL MEDYA ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından her salı günü, teşkilat mensuplarının geniş katılımıyla sosyal medya çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çalışmalar kapsamında İstanbul'un güncel sorunları kamuoyunun gündemine taşınırken, vatandaşların beklentileri doğrultusunda çözüm önerileri ve hizmet odaklı yaklaşımlar da paylaşılıyor.

İstanbul’un karnesi sosyal medyada! AK Parti’den dikkat çeken kampanya: “İstanbul yönetilemiyor”-9

Bu haftaki çalışmada da ulaşım, trafik, deprem, kentsel dönüşüm, çevre ve yaşam kalitesi gibi başlıklarda İstanbulluların yaşadığı sorunlara dikkat çekilirken, ortak mesaj olarak "İstanbul'un daha fazla polemik değil, daha fazla hizmete ihtiyaç duyduğu" vurgulandı. Çalışmada öne çıkan ortak vurgu ise, İstanbul'un sorunlarının ertelenmeden ele alınması ve şehrin yeniden hizmet ve eser odaklı bir yönetim anlayışıyla buluşturulması gerektiği oldu.

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İstanbul’un karnesi sosyal medyada! AK Parti’den dikkat çeken kampanya: “İstanbul yönetilemiyor”-11 İstanbul’un karnesi sosyal medyada! AK Parti’den dikkat çeken kampanya: “İstanbul yönetilemiyor”-12 İstanbul’un karnesi sosyal medyada! AK Parti’den dikkat çeken kampanya: “İstanbul yönetilemiyor”-13
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