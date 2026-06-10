İstanbul’un karnesi sosyal medyada! AK Parti’den dikkat çeken kampanya: “İstanbul yönetilemiyor”

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in yaptığı paylaşımın ardından başlayan çalışmada, İstanbul'un temel sorunlarına dikkat çekildi. İl Tanıtım ve Medya Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmaya ilçe teşkilatları, kadın ve gençlik kolları ile çok sayıda teşkilat mensubu destek verdi.





"BU ŞEHİRDE YAŞAMAK DAHA DA ZORLAŞIYOR"



İl Başkanı Abdullah Özdemir paylaşımında, "İstanbul yönetilemiyor. Her geçen gün bu şehirde yaşamak daha da zorlaşıyor. Dünyanın en önemli metropollerinden biri olan İstanbul, sahip olduğu devasa bütçeye rağmen temel sorunlarına çözüm üretemeyen bir anlayışla karşı karşıya" ifadelerini kullandı.