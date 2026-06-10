Bakan Murat Kurum COP31 vizyonunu dünyaya açtı! Almanya'da diplomatik temas

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Almanya programının son gününde 137 ülkenin temsil edildiği G77 ve Çin Müzakere Grubu ile toplantı gerçekleştirdi.

Bakan Kurum toplantıda COP31 Eylem Gündemi'ne ilişkin vizyonu, öncelikleri ve küresel hedefleri ele aldı.

Kurum, Cartagena Diyaloğu, Gelişmekte olan Fikirdaş Ülkeler Grubu ve BASIC Müzakere Grubu ile ayrı toplantılar yaptı.

COP31 Başkanı sıfatıyla İklim Değişikliği Taraflar Konferansı, Kyoto Protokolü ve Paris Anlaşması temsilcileriyle görüştü.

Bakan Kurum son toplantısını UNFCCC Gözlemci Kuruluşları ile gerçekleştirdi.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Almanya programının üçüncü ve son gününde COP31 diplomasisini sürdürdü. Bakan Kurum ilk olarak 137 ülkenin temsil edildiği G77 ve Çin Müzakere Grubu ile toplantı gerçekleştirdi.

Sosyal medya hesabından toplantıya ilişkin paylaşım yapan Bakan Kurum, "137 ülkenin katılımıyla G77 ve Çin Müzakere Grubu ile gerçekleştirdiğimiz koordinasyon toplantısında COP31 Eylem Gündemi'ne ilişkin vizyonumuzu, önceliklerimizi ve küresel hedeflerimizi ele aldık. Ortak iklim gündemimize ilişkin beklentileri ve önümüzdeki döneme dair değerlendirmeleri karşılıklı olarak paylaşarak verimli bir istişare gerçekleştirdik" mesajını verdi.